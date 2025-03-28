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https://uz.sputniknews.ru/20250328/chto-obeschaet-ukraine-koalitsiya-jelayuschix-v-parije-48615879.html
Что обещает Украине "коалиция желающих" в Париже
Что обещает Украине "коалиция желающих" в Париже
Sputnik Узбекистан
Париж и Лондон инициировали и возглавили неочевидную "коалицию желающих" воевать с РФ. Официально присвоили Украине статус "линии фронта против Москвы". Однако жалкие попытки изменить в свою пользу ситуацию на поле боя постоянно разбиваются о суровую реальность.
2025-03-28T16:40+0500
2025-03-28T16:40+0500
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Альянс "жалких нахлебников" находится в стратегическом тупике: агрессивные намерения ЕС и НАТО совершенно не совпадают с реальными (экономическими) возможностями, паразитическая модель развития теряет базу и смысл существования. Украина через три года войны получила возможность вернуться к историческим истокам – вопреки яростному камланию западных "кураторов" и недобитых бандеровцев, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Три десятка европейских лидеров встретились в Париже 27 марта для обсуждения планов и возможностей военной поддержки Киева – для продолжения противостояния с Москвой. Два подобных саммита ранее состоялись в столицах Франции и Британии. Парадоксальным образом, безопасностью Украины сегодня более других в Европе обеспокоены страны, которые в 2022 году буквально палками загнали "незалежную" в тяжелейший вооруженный конфликт с Россией.Париж и Лондон инициировали и возглавили неочевидную "коалицию желающих" воевать с РФ. Официально присвоили Украине статус "линии фронта против Москвы". Однако многословные намерения и жалкие попытки изменить в свою пользу ситуацию на поле боя постоянно разбиваются о суровую реальность: отступлением/разгром ВСУ, слабость европейских армий и ВПК, неопределенность источников финансирования. Не касаясь даже жесткой позиции Москвы и кратно превосходящего военного потенциала России.Две предыдущие встречи, в феврале и начале марта позволили "желающим" ясно осознать невозможность присутствия западных войск на земле и в небе Украины. Сегодня обсуждаются варианты размещения военного контингента ЕС/НАТО в Черном море. Активность европейских "миротворцев" подобна "мыльному сериалу". Результат достаточно предсказуем – много шума и пены.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также находится в Париже, и участвует в саммите "коалиции желающих" помочь Украине. Рютте 26 марта не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе, а днем ранее в Варшаве – заявил: "Когда речь идет о сохранении безопасности Европы и Северной Америки, альтернативы НАТО нет". Заметим, альтернативой Североатлантического альянса была Организация Варшавского договора. Роспуск военных структур альтернативного блока в 1991 году вызвал дестабилизацию мировой безопасности. В дальнейшем практически все военные конфликты, включая украинский, были связаны с деструктивной ролью НАТО, "расширением на восток".Европейская биполяркаАмериканский госсекретарь Марко Рубио 6 марта откровенно признал: конфликт на Украине – это "прокси-война между ядерными державами… США и Россией. И этому необходимо положить конец". Если Америка решила прекратить свою прокси-войну с РФ, "избавиться от Украины как можно быстрее", а европейские партнеры полны мрачной решимости продолжать, это выглядит как симптом биполярного (маниакально-депрессивного) расстройства. Либо кто-то хочет казаться "святее Папы Римского". Кстати, Папа Франциск – тоже выступает за мир, и еще в 2022-м назвал причиной украинского конфликта "лай НАТО у дверей России".Американский журнал Foreign Policy за год до начала СВО констатировал: "Европе пора отходить от рабской зависимости от США в своей обороне и отношениях с Россией. США завели европейских членов НАТО в тупик с расширением на восток". Происходящее в ЕС сегодня напоминает то ли "бунт рабов Трампа", то ли ярмарку тщеславия и абсурда.Горячие объятия в Париже легитимного президента Франции Эммануэля Макрона с украинским "пианистом" Владимиром Зеленским 26 марта – признак политической деградации стран ЕС. Нарочитые "обнимашки" Макрона – столь же отвратительны, как и воровство процентов с "замороженных" российских активов. Срок президентских полномочий Зеленского завершился весной 2024-го, и его появление в европейских столицах, заявления "дайте денег", подписи на документах в марте 2025 года – юридически ничтожны.Антироссийская демагогия больше не гарантирует дохода. На Западе растет понимание неизбежности капитуляции ВСУ и НАТО. Как верно заметил американский журналист Саагар Энджети: "Любая миротворческая сделка, подписанная Францией или Германией, чушь собачья. У них ничего нет". Агрессивные намерения и планы "коалиции желающих" – оперативно снабдить Киев оружием и "создать устойчивую, долговечную модель украинской армии" – противоречат курсу Вашингтона на мирное урегулирование конфликта, жестким требованиям России, и оперативной обстановке на украинском ТВД. Опубликованный 19 марта "План перевооружения Европы" рассчитан на реализацию до 2030 года, и питает реваншистские надежды "ястребов". Свежая "Белая книга" Еврокомиссии также нацелена на увеличение военных расходов, и косвенно поощряет ожидания бандеровского режима в Киеве – на перспективу до 2030 года. Замглавы "офиса Зеленского" Игорь Жовква вчера заявил французским журналистам: "Нам не нужна миротворческая миссия. Какие-то голубые каски безоружные. Нам от Европы нужны боевые части, и каждый солдат из этих частей должен быть готов к участию в настоящих боевых действиях". Утопающие (Зеленский, ВСУ, ЕС и НАТО) хватаются за соломинку. Полагаю, это ненадолго. Европейский альянс "жалких нахлебников" обречен. История цивилизации сурова к мелким паразитам.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
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Александр Хроленко
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нато россия москва украина франция париж лондон киев колумнисты хроленко
нато россия москва украина франция париж лондон киев колумнисты хроленко

Что обещает Украине "коалиция желающих" в Париже

16:40 28.03.2025
© AP Photo / Virginia MayoСотрудник протокола устанавливает флаги НАТО и Украины перед пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, среда, 11 октября 2023 года.
Сотрудник протокола устанавливает флаги НАТО и Украины перед пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, среда, 11 октября 2023 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
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Париж и Лондон инициировали и возглавили неочевидную "коалицию желающих" воевать с РФ. Официально присвоили Украине статус "линии фронта против Москвы". Однако жалкие попытки изменить в свою пользу ситуацию на поле боя постоянно разбиваются о суровую реальность.
Альянс "жалких нахлебников" находится в стратегическом тупике: агрессивные намерения ЕС и НАТО совершенно не совпадают с реальными (экономическими) возможностями, паразитическая модель развития теряет базу и смысл существования. Украина через три года войны получила возможность вернуться к историческим истокам – вопреки яростному камланию западных "кураторов" и недобитых бандеровцев, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.
Три десятка европейских лидеров встретились в Париже 27 марта для обсуждения планов и возможностей военной поддержки Киева – для продолжения противостояния с Москвой. Два подобных саммита ранее состоялись в столицах Франции и Британии. Парадоксальным образом, безопасностью Украины сегодня более других в Европе обеспокоены страны, которые в 2022 году буквально палками загнали "незалежную" в тяжелейший вооруженный конфликт с Россией.
Париж и Лондон инициировали и возглавили неочевидную "коалицию желающих" воевать с РФ. Официально присвоили Украине статус "линии фронта против Москвы". Однако многословные намерения и жалкие попытки изменить в свою пользу ситуацию на поле боя постоянно разбиваются о суровую реальность: отступлением/разгром ВСУ, слабость европейских армий и ВПК, неопределенность источников финансирования. Не касаясь даже жесткой позиции Москвы и кратно превосходящего военного потенциала России.
Две предыдущие встречи, в феврале и начале марта позволили "желающим" ясно осознать невозможность присутствия западных войск на земле и в небе Украины. Сегодня обсуждаются варианты размещения военного контингента ЕС/НАТО в Черном море. Активность европейских "миротворцев" подобна "мыльному сериалу". Результат достаточно предсказуем – много шума и пены.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также находится в Париже, и участвует в саммите "коалиции желающих" помочь Украине. Рютте 26 марта не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе, а днем ранее в Варшаве – заявил: "Когда речь идет о сохранении безопасности Европы и Северной Америки, альтернативы НАТО нет". Заметим, альтернативой Североатлантического альянса была Организация Варшавского договора. Роспуск военных структур альтернативного блока в 1991 году вызвал дестабилизацию мировой безопасности. В дальнейшем практически все военные конфликты, включая украинский, были связаны с деструктивной ролью НАТО, "расширением на восток".
Европейская биполярка
Американский госсекретарь Марко Рубио 6 марта откровенно признал: конфликт на Украине – это "прокси-война между ядерными державами… США и Россией. И этому необходимо положить конец". Если Америка решила прекратить свою прокси-войну с РФ, "избавиться от Украины как можно быстрее", а европейские партнеры полны мрачной решимости продолжать, это выглядит как симптом биполярного (маниакально-депрессивного) расстройства. Либо кто-то хочет казаться "святее Папы Римского". Кстати, Папа Франциск – тоже выступает за мир, и еще в 2022-м назвал причиной украинского конфликта "лай НАТО у дверей России".
Американский журнал Foreign Policy за год до начала СВО констатировал: "Европе пора отходить от рабской зависимости от США в своей обороне и отношениях с Россией. США завели европейских членов НАТО в тупик с расширением на восток". Происходящее в ЕС сегодня напоминает то ли "бунт рабов Трампа", то ли ярмарку тщеславия и абсурда.
Горячие объятия в Париже легитимного президента Франции Эммануэля Макрона с украинским "пианистом" Владимиром Зеленским 26 марта – признак политической деградации стран ЕС. Нарочитые "обнимашки" Макрона – столь же отвратительны, как и воровство процентов с "замороженных" российских активов. Срок президентских полномочий Зеленского завершился весной 2024-го, и его появление в европейских столицах, заявления "дайте денег", подписи на документах в марте 2025 года – юридически ничтожны.
Антироссийская демагогия больше не гарантирует дохода. На Западе растет понимание неизбежности капитуляции ВСУ и НАТО. Как верно заметил американский журналист Саагар Энджети: "Любая миротворческая сделка, подписанная Францией или Германией, чушь собачья. У них ничего нет". Агрессивные намерения и планы "коалиции желающих" – оперативно снабдить Киев оружием и "создать устойчивую, долговечную модель украинской армии" – противоречат курсу Вашингтона на мирное урегулирование конфликта, жестким требованиям России, и оперативной обстановке на украинском ТВД. Опубликованный 19 марта "План перевооружения Европы" рассчитан на реализацию до 2030 года, и питает реваншистские надежды "ястребов". Свежая "Белая книга" Еврокомиссии также нацелена на увеличение военных расходов, и косвенно поощряет ожидания бандеровского режима в Киеве – на перспективу до 2030 года. Замглавы "офиса Зеленского" Игорь Жовква вчера заявил французским журналистам: "Нам не нужна миротворческая миссия. Какие-то голубые каски безоружные. Нам от Европы нужны боевые части, и каждый солдат из этих частей должен быть готов к участию в настоящих боевых действиях".
Утопающие (Зеленский, ВСУ, ЕС и НАТО) хватаются за соломинку. Полагаю, это ненадолго. Европейский альянс "жалких нахлебников" обречен. История цивилизации сурова к мелким паразитам.
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