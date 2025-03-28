https://uz.sputniknews.ru/20250328/glava-mid-uzbekistana-vstretilsya-v-ashxabade-s-prezidentom-turkmenistana-48607531.html

Глава МИД Узбекистана встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана — о чем говорили

Глава МИД Узбекистана встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана — о чем говорили

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов посетил Ашхабад для участия в 20-й встрече глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии и Европейского Союза.

2025-03-28T11:35+0500

2025-03-28T11:35+0500

2025-03-28T11:40+0500

узбекистан

туркменистан

мид узбекистана

сердар бердымухамедов

бахтиёр саидов

встреча

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял находившегося с визитом в Ашхабаде министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова. Об этом глава узбекистанского МИД сообщил в своем Telegram-канале.Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов посетил Ашхабад для участия в 20-й встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Европейского Союза.Саидов отметил, что прочная связь и взаимное доверие между лидерами двух государств служат надежной основой для дальнейшего углубления стратегического партнерства во всех сферах, способствуя укреплению сотрудничества и процветанию.Как сообщает туркменское издание "Туркменистан: Золотой век", Сердар Бердымухамедов пожелал удачи узбекской делегации в предстоящих встречах, где представится возможность сверить часы по актуальным вопросам региональной и международной политики. Глава Туркменистана выразил уверенность, что итоги этих переговоров придадут новый импульс развитию отношений не только в двустороннем, но и в многостороннем формате.В ходе беседы было отмечено, что страны успешно сотрудничают в рамках ООН, ряда других международных и региональных структур, о чем свидетельствует взаимная поддержка инициатив и предложений друг друга.В контексте расширения взаимодействия стран Центральноазиатского региона в многостороннем формате была подчеркнута важность предстоящего в Самарканде первого саммита "Центральная Азия — Европейский Союз".Важной темой обсуждения стали также перспективы дальнейшего наращивания традиционного партнерства по ряду приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес.Стороны также констатировали успешное развитие двусторонних контактов в культурной, научной, образовательной областях, что является мостом для сближения наших братских народов, укрепления вековой дружбы и добрососедства между ними.Глава Туркменистана подчеркнул, что намерен и далее укреплять и наращивать стратегическое партнерство с Узбекистаном на благо двух братских народов.В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и Бахтиёр Саидов выразили твердую уверенность в дальнейшем поступательном развитии межгосударственных отношений на двусторонней и многосторонней основе.В Ашхабаде 27 марта состоялась 20-я министерская встреча "Центральная Азия — Европейский Союз", в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ЦА, а также европейская делегация во главе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас. Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, касающихся многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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