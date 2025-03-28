https://uz.sputniknews.ru/20250328/glava-mid-uzbekistana-vstretilsya-v-ashxabade-s-prezidentom-turkmenistana-48607531.html
Глава МИД Узбекистана встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана — о чем говорили
Глава МИД Узбекистана встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана — о чем говорили
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов посетил Ашхабад для участия в 20-й встрече глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии и Европейского Союза.
2025-03-28T11:35+0500
2025-03-28T11:35+0500
2025-03-28T11:40+0500
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мид узбекистана
сердар бердымухамедов
бахтиёр саидов
встреча
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял находившегося с визитом в Ашхабаде министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова. Об этом глава узбекистанского МИД сообщил в своем Telegram-канале.Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов посетил Ашхабад для участия в 20-й встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Европейского Союза.Саидов отметил, что прочная связь и взаимное доверие между лидерами двух государств служат надежной основой для дальнейшего углубления стратегического партнерства во всех сферах, способствуя укреплению сотрудничества и процветанию.Как сообщает туркменское издание "Туркменистан: Золотой век", Сердар Бердымухамедов пожелал удачи узбекской делегации в предстоящих встречах, где представится возможность сверить часы по актуальным вопросам региональной и международной политики. Глава Туркменистана выразил уверенность, что итоги этих переговоров придадут новый импульс развитию отношений не только в двустороннем, но и в многостороннем формате.В ходе беседы было отмечено, что страны успешно сотрудничают в рамках ООН, ряда других международных и региональных структур, о чем свидетельствует взаимная поддержка инициатив и предложений друг друга.В контексте расширения взаимодействия стран Центральноазиатского региона в многостороннем формате была подчеркнута важность предстоящего в Самарканде первого саммита "Центральная Азия — Европейский Союз".Важной темой обсуждения стали также перспективы дальнейшего наращивания традиционного партнерства по ряду приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес.Стороны также констатировали успешное развитие двусторонних контактов в культурной, научной, образовательной областях, что является мостом для сближения наших братских народов, укрепления вековой дружбы и добрососедства между ними.Глава Туркменистана подчеркнул, что намерен и далее укреплять и наращивать стратегическое партнерство с Узбекистаном на благо двух братских народов.В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и Бахтиёр Саидов выразили твердую уверенность в дальнейшем поступательном развитии межгосударственных отношений на двусторонней и многосторонней основе.В Ашхабаде 27 марта состоялась 20-я министерская встреча "Центральная Азия — Европейский Союз", в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ЦА, а также европейская делегация во главе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас. Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, касающихся многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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министр мид узбекистан туркменистан бахтиёр саидов ашхабад встреча глав внешнеполитических ведомств центральная азия евросоюз бердымухамедов
министр мид узбекистан туркменистан бахтиёр саидов ашхабад встреча глав внешнеполитических ведомств центральная азия евросоюз бердымухамедов
Глава МИД Узбекистана встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана — о чем говорили
11:35 28.03.2025 (обновлено: 11:40 28.03.2025)
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов посетил Ашхабад для участия в 20-й встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Европейского Союза.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял находившегося с визитом в Ашхабаде министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова. Об этом глава узбекистанского МИД сообщил
в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов посетил Ашхабад для участия в 20-й встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Европейского Союза.
"Для нас большая честь быть принятым сегодня в Ашхабаде Президентом Туркменистана Е.П. Сердаром Бердымухамедовым. Передали самые теплые приветствия Президента Узбекистана Е.П. Шавката Мирзиёева", — написал Саидов.
Саидов отметил, что прочная связь и взаимное доверие между лидерами двух государств служат надежной основой для дальнейшего углубления стратегического партнерства во всех сферах, способствуя укреплению сотрудничества и процветанию.
Как сообщает
туркменское издание "Туркменистан: Золотой век", Сердар Бердымухамедов пожелал удачи узбекской делегации в предстоящих встречах, где представится возможность сверить часы по актуальным вопросам региональной и международной политики. Глава Туркменистана выразил уверенность, что итоги этих переговоров придадут новый импульс развитию отношений не только в двустороннем, но и в многостороннем формате.
"Туркменистан придает важное значение укреплению двусторонних отношений с Республикой Узбекистан, основанных на прошедших испытание временем крепких узах добрососедства", — подчеркнул Бердымухамедов.
В ходе беседы было отмечено, что страны успешно сотрудничают в рамках ООН, ряда других международных и региональных структур, о чем свидетельствует взаимная поддержка инициатив и предложений друг друга.
В контексте расширения взаимодействия стран Центральноазиатского региона в многостороннем формате была подчеркнута важность предстоящего в Самарканде первого саммита "Центральная Азия — Европейский Союз".
Важной темой обсуждения стали также перспективы дальнейшего наращивания традиционного партнерства по ряду приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес.
"Как известно, в многоплановом сотрудничестве, выстраиваемом на долгосрочной основе, особое место отводится торгово-экономическим связям. Позитивную динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно расширяется взаимодействие в топливно-энергетическом, транспортно-логистическом и сельскохозяйственном секторах", — отмечает издание.
Стороны также констатировали успешное развитие двусторонних контактов в культурной, научной, образовательной областях, что является мостом для сближения наших братских народов, укрепления вековой дружбы и добрососедства между ними.
Глава Туркменистана подчеркнул, что намерен и далее укреплять и наращивать стратегическое партнерство с Узбекистаном на благо двух братских народов.
В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и Бахтиёр Саидов выразили твердую уверенность в дальнейшем поступательном развитии межгосударственных отношений на двусторонней и многосторонней основе.
В Ашхабаде 27 марта состоялась 20-я министерская встреча "Центральная Азия — Европейский Союз", в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ЦА, а также европейская делегация во главе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас. Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, касающихся многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.