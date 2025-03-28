https://uz.sputniknews.ru/20250328/innoprompervyy-zampred-pravitelstva-rf-denis-manturov-primet-uchastie-v-innoprom-48621630.html
Иннопром-2025: Узбекистан и Россия обсудят развитие промышленной кооперации
Иннопром-2025: Узбекистан и Россия обсудят развитие промышленной кооперации
Sputnik Узбекистан
Мероприятие в очередной раз объединит на одной площадке компании из разных отраслей промышленности, включая энергетику и металлургию, промышленную автоматизацию и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы.
2025-03-28T13:40+0500
2025-03-28T13:40+0500
2025-03-28T14:25+0500
"иннопром"
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промышленность
выставка
денис мантуров
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Открытие 5-й Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 28 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба выставки "Иннопром".Выставка проходит в Ташкенте уже в пятый раз и за эти годы приобрела международный характер: в прошлом году ее посетили представители нескольких тысяч компаний из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии, Турции и Китая.Мероприятие в очередной раз соберет на одной площадке компании из разных отраслей промышленности, включая энергетику и металлургию, промышленную автоматизацию и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы.В рамках деловой программы состоится широкий круг мероприятий, посвященных вопросам развития промышленного сотрудничества и инноваций. Она объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства. Она охватывает различные отрасли и нацелена на стимулирование экономического роста.В главной пленарной сессии "Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий" примут участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. Они озвучат свою экспертную оценку того, как на деле работают межгосударственные договоренности, какие достижения можно представить уже сегодня, какие барьеры необходимо устранить. Еще одним ключевым событием станет сессия "Эффективные инструменты евразийской промышленно-экономической интеграции" при участии руководителей ЕЭК, Минпромторга России, Росхима, Альфа-Банка и других компаний — влиятельных игроков на рынках Центральной Азии.Событие ежегодно объединяет лидеров самых разных отраслей промышленности — от металлургии до IT и энергетики. Многие из получили мощный импульс для развития: увеличили экспорт, заключили выгодные контракты и расширили масштабы производства.На выставке компании смогут демонстрировать инновационные решения и новинки, которые позволят расширить партнерство, а также реализовать совместные перспективные проекты, способствуя экономическому росту и развитию всего региона.
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первый зампред правительства россия денис мантуров "иннопром" ташкент
первый зампред правительства россия денис мантуров "иннопром" ташкент
Иннопром-2025: Узбекистан и Россия обсудят развитие промышленной кооперации
13:40 28.03.2025 (обновлено: 14:25 28.03.2025)
Мероприятие в пятый раз соберет на одной площадке компании из разных отраслей промышленности, включая энергетику и металлургию, промышленную автоматизацию и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Открытие 5-й Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 28 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба выставки "Иннопром".
Выставка проходит в Ташкенте уже в пятый раз и за эти годы приобрела международный характер: в прошлом году ее посетили представители нескольких тысяч компаний из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии, Турции и Китая.
Мероприятие в очередной раз соберет на одной площадке компании из разных отраслей промышленности, включая энергетику и металлургию, промышленную автоматизацию и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы.
В рамках деловой программы состоится широкий круг мероприятий, посвященных вопросам развития промышленного сотрудничества и инноваций. Она объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства. Она охватывает различные отрасли и нацелена на стимулирование экономического роста.
В главной пленарной сессии "Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий" примут участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.
Они озвучат свою экспертную оценку того, как на деле работают межгосударственные договоренности, какие достижения можно представить уже сегодня, какие барьеры необходимо устранить.
"Мы видим значительный потенциал в углублении промышленной кооперации между Россией и Узбекистаном, а также другими странами региона, а "ИННОПРОМ. Центральная Азия" является хорошей платформой для практической реализации этого потенциала. На выставке наши компании предлагают широкий спектр современных конкурентоспособных решений в различных отраслях экономики. <...> Кроме того, ташкентский "ИННОПРОМ" стал востребованной площадкой для рабочих встреч и переговоров руководителей профильных ведомств России и иностранных государств", — подчеркнул Денис Мантуров.
Еще одним ключевым событием станет сессия "Эффективные инструменты евразийской промышленно-экономической интеграции" при участии руководителей ЕЭК, Минпромторга России, Росхима, Альфа-Банка и других компаний — влиятельных игроков на рынках Центральной Азии.
"Важнейшим событием по межрегиональному сотрудничеству станет B2R-сессия "Промышленный бизнес-альянс регионов России и Узбекистана: инициативы от бизнеса и для бизнеса" при поддержке Ассоциации инновационных регионов России, где руководители регионов двух стран и главы технологического бизнеса смогут напрямую обменяться взаимовыгодными инициативами. Регионы представят свои промышленные запросы и условия для локализации и сотрудничества, а промышленный бизнес презентует свои лучшие проекты для регионов", — отметили в пресс-службе "Иннопром".
Событие ежегодно объединяет лидеров самых разных отраслей промышленности — от металлургии до IT и энергетики. Многие из получили мощный импульс для развития: увеличили экспорт, заключили выгодные контракты и расширили масштабы производства.
"Ставшая уже традиционной выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" с каждым годом привлекает все больше участников и расширяет горизонты сотрудничества. Мы гордимся своей ролью своеобразного моста для инвестиций в регион Центральной Азии. Событие позволяет установить контакты между бизнес-сообществами наших стран и наладить продуктивный диалог. При этом мы в этом году мы видим особый потенциал для взаимодействия по ряду приоритетных направлений, в том числе: углубление промышленной кооперации, наращивание инструментариев совместного финансирования и углубление сотрудничества в области сельского хозяйства", — подчеркнул Жамшид Ходжаев.
На выставке компании смогут демонстрировать инновационные решения и новинки, которые позволят расширить партнерство, а также реализовать совместные перспективные проекты, способствуя экономическому росту и развитию всего региона.