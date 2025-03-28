https://uz.sputniknews.ru/20250328/innoprompervyy-zampred-pravitelstva-rf-denis-manturov-primet-uchastie-v-innoprom-48621630.html

Иннопром-2025: Узбекистан и Россия обсудят развитие промышленной кооперации

Иннопром-2025: Узбекистан и Россия обсудят развитие промышленной кооперации

Sputnik Узбекистан

Мероприятие в очередной раз объединит на одной площадке компании из разных отраслей промышленности, включая энергетику и металлургию, промышленную автоматизацию и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы.

2025-03-28T13:40+0500

2025-03-28T13:40+0500

2025-03-28T14:25+0500

"иннопром"

ташкент

промышленность

выставка

денис мантуров

россия

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Открытие 5-й Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 28 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба выставки "Иннопром".Выставка проходит в Ташкенте уже в пятый раз и за эти годы приобрела международный характер: в прошлом году ее посетили представители нескольких тысяч компаний из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии, Турции и Китая.Мероприятие в очередной раз соберет на одной площадке компании из разных отраслей промышленности, включая энергетику и металлургию, промышленную автоматизацию и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы.В рамках деловой программы состоится широкий круг мероприятий, посвященных вопросам развития промышленного сотрудничества и инноваций. Она объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства. Она охватывает различные отрасли и нацелена на стимулирование экономического роста.В главной пленарной сессии "Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий" примут участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. Они озвучат свою экспертную оценку того, как на деле работают межгосударственные договоренности, какие достижения можно представить уже сегодня, какие барьеры необходимо устранить. Еще одним ключевым событием станет сессия "Эффективные инструменты евразийской промышленно-экономической интеграции" при участии руководителей ЕЭК, Минпромторга России, Росхима, Альфа-Банка и других компаний — влиятельных игроков на рынках Центральной Азии.Событие ежегодно объединяет лидеров самых разных отраслей промышленности — от металлургии до IT и энергетики. Многие из получили мощный импульс для развития: увеличили экспорт, заключили выгодные контракты и расширили масштабы производства.На выставке компании смогут демонстрировать инновационные решения и новинки, которые позволят расширить партнерство, а также реализовать совместные перспективные проекты, способствуя экономическому росту и развитию всего региона.

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