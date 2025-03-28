https://uz.sputniknews.ru/20250328/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-erdoganom-chto-obsudili-lidery-dvux-stran-48630261.html
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом — что обсудили лидеры двух стран
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом — что обсудили лидеры двух стран
Sputnik Узбекистан
Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли.
2025-03-28T17:15+0500
2025-03-28T17:15+0500
2025-03-28T17:15+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним ситуацию на Украине, переговоры в Эр-Рияде и вопросы двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.При этом Путин обратил внимание на непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать российскую энергоинфраструктуру.Стороны также обменялись мнениями по вопросам возобновления Черноморской инициативы по безопасному судоходству и устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, которая первоначально была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и Секретариата ООН, но на деле так и не была реализована. Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и заверил, что Анкара готова оказать содействие в этом вопросе.Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны, необходимость оказания помощи ее властям и народу для укрепления внутриполитической стабильности, соблюдения законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.Обсуждение касалось и дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в различных областях, в том числе в энергетике.В заключение Путин поздравил Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.
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россия турция путин эрдоган телефонный разговор украина энергетика черноморская инициатива
россия турция путин эрдоган телефонный разговор украина энергетика черноморская инициатива
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом — что обсудили лидеры двух стран
Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним ситуацию на Украине, переговоры в Эр-Рияде и вопросы двусторонних отношений, сообщили
в пресс-службе Кремля.
"Обсуждены, в частности, итоги недавних консультаций экспертных групп двух стран в Эр-Рияде и достигнутая договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта", — говорится в релизе.
При этом Путин обратил внимание на непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать российскую энергоинфраструктуру.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам возобновления Черноморской инициативы по безопасному судоходству и устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, которая первоначально была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и Секретариата ООН, но на деле так и не была реализована.
Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и заверил, что Анкара готова оказать содействие в этом вопросе.
Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны, необходимость оказания помощи ее властям и народу для укрепления внутриполитической стабильности, соблюдения законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.
Обсуждение касалось и дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в различных областях, в том числе в энергетике.
"С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли", — отметили в Кремле.
В заключение Путин поздравил Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.
Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.