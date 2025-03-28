https://uz.sputniknews.ru/20250328/s-kakoy-tselyu-uzbekistantsy-vyezjali-za-granitsu-v-nachale-2025-goda-48634606.html
С какой целью узбекистанцы выезжали за границу в начале 2025 года
С какой целью узбекистанцы выезжали за границу в начале 2025 года
Sputnik Узбекистан
За 2 месяца в зарубежные страны с туристической целью выехали 1 032,2 тыс граждан республики. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 182,2 тыс. человек или на 21,4 %.
2025-03-28T18:10+0500
2025-03-28T18:10+0500
2025-03-28T18:10+0500
узбекистан
инфографика
мультимедиа
туризм
путешествие
туристы
отдых
лечение
учеба
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48633839_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57c7866ca7a40b876370984cf2d12102.png
Чаще всего в январе-феврале 2025 года узбекистанцы выезжали за границу для посещения родственников. Об этом говорится в отчете Национального комитета по статистике.За два месяца 795,5 тысяч граждан республики выехали за границу, чтобы навестить родных, проживающих в других странах. С целью путешествий за рубеж выехали 220,8 тысяч человек. Чтобы поправить здоровье – 8,8 тысяч человек.За отчетный период в зарубежные страны с туристической целью выехали 1 032,2 тыс граждан республики. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 182,2 тыс. человек или на 21,4 %.Зачем еще граждане РУз покидали страну – в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48633839_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9c6d658bde974547ac85478730d87ef0.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
граница поездка узбекистанцы туризм посещение родственников лечение учеба туристы
граница поездка узбекистанцы туризм посещение родственников лечение учеба туристы
С какой целью узбекистанцы выезжали за границу в начале 2025 года
За 2 месяца в зарубежные страны с туристической целью выехали 1 032,2 тыс. граждан республики. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 182,2 тыс. человек или на 21,4 %.
Чаще всего в январе-феврале 2025 года узбекистанцы выезжали за границу для посещения родственников. Об этом говорится в отчете Национального комитета по статистике.
За два месяца 795,5 тысяч граждан республики выехали за границу, чтобы навестить родных, проживающих в других странах. С целью путешествий за рубеж выехали 220,8 тысяч человек. Чтобы поправить здоровье – 8,8 тысяч человек.
За отчетный период в зарубежные страны с туристической целью выехали 1 032,2 тыс граждан республики. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 182,2 тыс. человек или на 21,4 %.
Зачем еще граждане РУз покидали страну – в инфографике Sputnik Узбекистан
.