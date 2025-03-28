Узбекистанцы получат вознаграждение за добровольную сдачу оружия государству
14:42 28.03.2025 (обновлено: 14:46 28.03.2025)
© FOTO пресс-служба ГКНБ КРЗадержание организаторов беспорядков в июне 2010-го в Джалал-Абаде
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
Подписаться
За добровольную сдачу оружия или патронов предусмотрено вознаграждение от 5% до 500 % БРВ в зависимости от типа оружия. Если оружие повреждено, то сумма вознаграждения уменьшится вдвое.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана принял постановление, которым вносятся изменения в положение о порядке добровольной сдачи в органы внутренних дел незарегистрированного огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, а также взрывчатых материалов и взрывных устройств. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.
Документ устанавливает следующий порядок добровольной сдачи оружия и боеприпасов:
физическое лицо обращается устно или письменно в орган внутренних дел или к инспектору профилактики и сдает оружие и (или) боеприпасы к нему;
в тот же день орган внутренних дел принимает оружие (боеприпасы) и оформляет квитанцию для ведения учета оружия (боеприпасов);
после этого ответственными подразделениями органов внутренних дел проводятся соответствующие проверки (доследственная проверка, баллистическая экспертиза, проверка по базам);
соответствующая комиссия принимает решение о выплате заявителю вознаграждения.
За добровольную сдачу оружия или патронов предусмотрено вознаграждение от 5 до 500 % БРВ (от 18 750 тыс. до 1, 875 тыс. сумов) в зависимости от типа оружия, в частности за:
огнестрельное оружие с нарезным стволом, комбинированное оружие (с нарезным стволом и гладкоствольное) – 500 % БРВ;
огнестрельное гладкоствольное оружие – 400 % БРВ;
огнестрельное бесствольное оружие (оружия, в котором в качестве ствола используется гильза патрона) – 300 % БРВ;
пневматическое оружие – 100 % БРВ;
холодное клинковое оружие (рапиры, шпаги и сабли) – 50 % БРВ;
электрошоковые устройства, искровые разрядники и другие устройства, поражающее действие которых основано на использовании электрической энергии – 30 % БРВ;
сигнальное оружие – 25 % БРВ;
газовое оружие – газовые баллончики, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами – 15 % БРВ;
патрон – 5 % БРВ;
ствол, затвор, магазин (барабан), рамка, ствольная коробка – 75 % БРВ.
При этом, если оружие повреждено, сумма вознаграждения уменьшается вдвое.