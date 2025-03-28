https://uz.sputniknews.ru/20250328/uzbekistantsy-poluchat-voznagrajdenie-za-dobrovolnuyu-sdachu-orujiya-gosudarstvu-48625785.html

Узбекистанцы получат вознаграждение за добровольную сдачу оружия государству

Узбекистанцы получат вознаграждение за добровольную сдачу оружия государству

Sputnik Узбекистан

За добровольную сдачу оружия или патронов предусмотрено вознаграждение от 5 до 500 % БРВ (от 18,7 тысячи до 1,8 млн сумов) в зависимости от типа оружия. Если оружие повреждено, то сумма вознаграждения уменьшится вдвое.

2025-03-28T14:42+0500

2025-03-28T14:42+0500

2025-03-28T14:46+0500

оружие

узбекистан

кабинет министров узбекистана

постановление

боеприпасы

вознаграждение

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана принял постановление, которым вносятся изменения в положение о порядке добровольной сдачи в органы внутренних дел незарегистрированного огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, а также взрывчатых материалов и взрывных устройств. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.Документ устанавливает следующий порядок добровольной сдачи оружия и боеприпасов:За добровольную сдачу оружия или патронов предусмотрено вознаграждение от 5 до 500 % БРВ (от 18 750 тыс. до 1, 875 тыс. сумов) в зависимости от типа оружия, в частности за:При этом, если оружие повреждено, сумма вознаграждения уменьшается вдвое.

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