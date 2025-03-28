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https://uz.sputniknews.ru/20250328/v-uzbekistane-mojet-poyavitsya-soobschestvo-zolotogo-fonda-strany-dlya-talantlivoy-molodeji-48619750.html
В Узбекистане талантливая молодежь получит всестороннюю поддержку государства
В Узбекистане талантливая молодежь получит всестороннюю поддержку государства
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
2025-03-28T12:58+0500
2025-03-28T14:27+0500
шавкат мирзиёев
школа
узбекистан
образование
презентация
молодежь
президентская школа
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Узбекистане талантливая молодежь получит всестороннюю поддержку от государства. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе февральской встречи с молодежью президент страны выдвинул ряд инициатив в этом направлении. На презентации были рассмотрены практические и организационные аспекты реализации этих предложений.В частности, с сентября 2025 года планируется запустить международную школу. На первом этапе из числа выпускников 8-х классов будут отобраны 60 самых одаренных учеников. Учебная программа будет построена по международным стандартам и включит три блока: основные предметы, профильные дисциплины, а также курсы по лидерству и социальной активности. Учебный год будет состоять из трех триместров и продлится 11 месяцев.В соответствии с еще одной инициативой президента будет реализована Национальная программа подготовки молодежи к поступлению в университеты американской Лиги плюща (The Ivy League). Программа рассчитана на шесть этапов. В этом году для нее отберут 3 тысячи учащихся, с которыми будут работать 208 наставников из Президентских и специализированных школ.Учебные занятия будут проходить в формате трехнедельных интенсивных курсов в образовательном центре "Ренессанс". По результатам обучения 40 лучших учеников получат возможность пройти стажировку в университетах Лиги плюща.Особое внимание уделяется дальнейшему трудоустройству молодежи, получившей образование за рубежом. В этой связи предлагается создать "Сообщество золотого фонда страны", которое объединит талантливую молодежь на единой платформе. Для выпускников зарубежных вузов будут предусмотрены льготы, гранты, стартап-программы и другие возможности. Ежегодно 25 мая планируется проводить съезд сообщества с обсуждением реформ в сфере образования, реализуемых программ для одаренной молодежи и зарубежного опыта.Президент поддержал представленные инициативы и подчеркнул необходимость системного подхода в поддержке талантливой молодежи. Сегодня по линии фонда "Эл-юрт умиди" 750 соотечественников обучаются за рубежом. Глава государства поручил расширить эти возможности и усовершенствовать работу фонда.
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молодежь узбекистан образование школа золотой фонд презентация мирзиёев
молодежь узбекистан образование школа золотой фонд презентация мирзиёев

В Узбекистане талантливая молодежь получит всестороннюю поддержку государства

12:58 28.03.2025 (обновлено: 14:27 28.03.2025)
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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Узбекистане талантливая молодежь получит всестороннюю поддержку от государства. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе февральской встречи с молодежью президент страны выдвинул ряд инициатив в этом направлении. На презентации были рассмотрены практические и организационные аспекты реализации этих предложений.
В частности, с сентября 2025 года планируется запустить международную школу. На первом этапе из числа выпускников 8-х классов будут отобраны 60 самых одаренных учеников. Учебная программа будет построена по международным стандартам и включит три блока: основные предметы, профильные дисциплины, а также курсы по лидерству и социальной активности. Учебный год будет состоять из трех триместров и продлится 11 месяцев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с еще одной инициативой президента будет реализована Национальная программа подготовки молодежи к поступлению в университеты американской Лиги плюща (The Ivy League). Программа рассчитана на шесть этапов. В этом году для нее отберут 3 тысячи учащихся, с которыми будут работать 208 наставников из Президентских и специализированных школ.
Учебные занятия будут проходить в формате трехнедельных интенсивных курсов в образовательном центре "Ренессанс". По результатам обучения 40 лучших учеников получат возможность пройти стажировку в университетах Лиги плюща.
Особое внимание уделяется дальнейшему трудоустройству молодежи, получившей образование за рубежом. В этой связи предлагается создать "Сообщество золотого фонда страны", которое объединит талантливую молодежь на единой платформе. Для выпускников зарубежных вузов будут предусмотрены льготы, гранты, стартап-программы и другие возможности. Ежегодно 25 мая планируется проводить съезд сообщества с обсуждением реформ в сфере образования, реализуемых программ для одаренной молодежи и зарубежного опыта.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, посвященной совершенствованию системы поддержки талантливой молодежи.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поддержал представленные инициативы и подчеркнул необходимость системного подхода в поддержке талантливой молодежи.
Сегодня по линии фонда "Эл-юрт умиди" 750 соотечественников обучаются за рубежом. Глава государства поручил расширить эти возможности и усовершенствовать работу фонда.
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