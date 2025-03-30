https://uz.sputniknews.ru/20250330/kakoe-rossiyskoe-orujie-seet-ujas-na-ukraine-48654589.html

Какое российское оружие сеет ужас на Украине

Какое российское оружие сеет ужас на Украине

Sputnik Узбекистан

TNI: Легендарный бомбардировщик, некогда являвшийся пережитком времен Холодной войны, соответствует всем современным требованиям ведения боевых действий

2025-03-30T14:11+0500

2025-03-30T14:11+0500

2025-03-30T14:11+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 сеет ужас на Украине и является главной угрозой для инфраструктуры этой страны, сообщает американское издание The National Interest.По мнению издания, этот легендарный бомбардировщик, некогда являвшийся пережитком времен Холодной войны, соответствует всем современным требованиям ведения боевых действий.Для справки: Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — "Медведь") — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях.Поступил на вооружение в период Холодной войны для ядерного сдерживания. Модернизированную версию Ту-95МС использовали в конфликтах в Сирии и на Украине.

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