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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250330/kakoe-rossiyskoe-orujie-seet-ujas-na-ukraine-48654589.html
Какое российское оружие сеет ужас на Украине
Какое российское оружие сеет ужас на Украине
Sputnik Узбекистан
TNI: Легендарный бомбардировщик, некогда являвшийся пережитком времен Холодной войны, соответствует всем современным требованиям ведения боевых действий
2025-03-30T14:11+0500
2025-03-30T14:11+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 сеет ужас на Украине и является главной угрозой для инфраструктуры этой страны, сообщает американское издание The National Interest.По мнению издания, этот легендарный бомбардировщик, некогда являвшийся пережитком времен Холодной войны, соответствует всем современным требованиям ведения боевых действий.Для справки: Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — "Медведь") — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях.Поступил на вооружение в период Холодной войны для ядерного сдерживания. Модернизированную версию Ту-95МС использовали в конфликтах в Сирии и на Украине.
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россия оружие украина
россия оружие украина

Какое российское оружие сеет ужас на Украине

14:11 30.03.2025
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДень независимости в Минске
День независимости в Минске - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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TNI: Легендарный бомбардировщик, некогда являвшийся пережитком времен Холодной войны, соответствует всем современным требованиям ведения боевых действий.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 сеет ужас на Украине и является главной угрозой для инфраструктуры этой страны, сообщает американское издание The National Interest.
"Ту-95 играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины. <…> Эта птица создана для великих и ужасных дел. И она прекрасно выполняет свою задачу", — указано в статье.
По мнению издания, этот легендарный бомбардировщик, некогда являвшийся пережитком времен Холодной войны, соответствует всем современным требованиям ведения боевых действий.
Для справки: Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — "Медведь") — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях.
Поступил на вооружение в период Холодной войны для ядерного сдерживания. Модернизированную версию Ту-95МС использовали в конфликтах в Сирии и на Украине.
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