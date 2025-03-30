Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250330/lebedev-shos-mojet-poluchit-status-nablyudatelya-pri-sng-48649247.html
Сергей Лебедев: ШОС может получить статус наблюдателя при СНГ
Сергей Лебедев: ШОС может получить статус наблюдателя при СНГ
Sputnik Узбекистан
Страны ШОС настроены на укрепление сотрудничества с Содружеством Независимых Государств
2025-03-30T14:50+0500
2025-03-30T14:50+0500
генеральный секретарь
снг
сергей лебедев
шос
шос
статус
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39934162_0:16:2309:1315_1920x0_80_0_0_81673a59897e497e8a3cff0f3b5ef8db.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что рассматривается вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при Содружестве, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.По его словам, страны ШОС настроены на укрепление сотрудничества с СНГ. А предоставление статуса наблюдателя еще больше укрепит взаимоотношения ШОС и СНГ, уверен Генсек.Напомним, что сегодня Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов: Узбекистан, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россию и Таджикистан. Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39934162_0:0:2411:1808_1920x0_80_0_0_12cee7ab5e0c0ca14573195f840059f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сергей лебедев шос статус наблюдатель снг
сергей лебедев шос статус наблюдатель снг

Сергей Лебедев: ШОС может получить статус наблюдателя при СНГ

14:50 30.03.2025
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСергей Лебедев
Сергей Лебедев - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Страны ШОС настроены на укрепление сотрудничества с Содружеством Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что рассматривается вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при Содружестве, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
"Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы ШОС предоставить статус наблюдателя при СНГ", — сказал он на полях Международного экономического форума государств - участников Содружества.
По его словам, страны ШОС настроены на укрепление сотрудничества с СНГ. А предоставление статуса наблюдателя еще больше укрепит взаимоотношения ШОС и СНГ, уверен Генсек.
Напомним, что сегодня Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов: Узбекистан, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россию и Таджикистан. Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0