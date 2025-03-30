https://uz.sputniknews.ru/20250330/lebedev-shos-mojet-poluchit-status-nablyudatelya-pri-sng-48649247.html

Сергей Лебедев: ШОС может получить статус наблюдателя при СНГ

Сергей Лебедев: ШОС может получить статус наблюдателя при СНГ

Sputnik Узбекистан

Страны ШОС настроены на укрепление сотрудничества с Содружеством Независимых Государств

2025-03-30T14:50+0500

2025-03-30T14:50+0500

2025-03-30T14:50+0500

генеральный секретарь

снг

сергей лебедев

шос

шос

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что рассматривается вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при Содружестве, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.По его словам, страны ШОС настроены на укрепление сотрудничества с СНГ. А предоставление статуса наблюдателя еще больше укрепит взаимоотношения ШОС и СНГ, уверен Генсек.Напомним, что сегодня Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов: Узбекистан, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россию и Таджикистан. Также с ШОС взаимодействуют 2 государства со статусом наблюдателя (Афганистан, Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка).

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