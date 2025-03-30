Три тысячи участников, 58 локаций: в Узбекистане собрали более 300 тонн мусора
© Министерство Экологии Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана
© Министерство Экологии
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Массовую экологическую акцию приурочили к Международному дню за мир без отходов, который отмечают 30 марта.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане порядка 3 000 человек на 58 локациях общей площадью около 150 гектаров собрали 349,8 тонн мусора, сообщает Минэкологии.
Данное ведомство совместно с Агентством по управлению отходами и развитию циркулярной экономики провело массовую экоакцию по плоггингу в Каракалпакстане и во всех регионах страны.
© Министерство Экологии Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана
Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана
© Министерство Экологии
Ее приурочили к 30 марта, Международному дню за мир без отходов.
"Сегодня загрязнение отходами стало одной из актуальных проблем во всем мире. По прогнозам, к 2050 году объем отходов может достичь 308 миллиардов тонн. Поэтому важно уделять серьезное внимание вопросам очистки окружающей среды от отходов и их переработке. Цель акции — не только очистить обозначенную территорию, но и привлечь внимание общественности к необходимости не выбрасывать мусор в неположенных местах и повысить экологическую культуру", — отметил замминистра экологии РУз Искандар Кутбиддинов.
Одной из локаций стала махалля "Янги Чоштепа" Янгихаетского района Ташкента. Здесь собрали более 1 тонны мусора.
© Министерство Экологии Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана
Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана
© Министерство Экологии
"Мы выбрали данную территорию для плоггинга не случайно. Здесь есть несколько урн, однако, несмотря на это, люди выбрасывают пластиковые бутылки, бумагу и другие отходы в неположенных местах. С помощью данной акции мы хотели еще раз напомнить общественности о том, что не стоит превращать места, где мы живем, в свалки, и что необходимо поддерживать чистоту окружающей среды. Надеемся, что теперь жители станут более ответственными в вопросе утилизации отходов", — рассказала начальник отдела Минэкологии Заррина Абдуллаева.
Всем участникам акции вручили памятные подарки и благодарственные письма.