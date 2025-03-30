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https://uz.sputniknews.ru/20250330/v-uzbekistane-sobrali-bolee-300-tonn-musora-48656825.html
Три тысячи участников, 58 локаций: в Узбекистане собрали более 300 тонн мусора
Три тысячи участников, 58 локаций: в Узбекистане собрали более 300 тонн мусора
Sputnik Узбекистан
Массовую экологическую акцию приурочили к Международному дню за мир без отходов, который отмечают 30 марта
2025-03-30T18:40+0500
2025-03-30T18:40+0500
экология
узбекистан
акция
сбор мусора
общество
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане порядка 3 000 человек на 58 локациях общей площадью около 150 гектаров собрали 349,8 тонн мусора, сообщает Минэкологии.Данное ведомство совместно с Агентством по управлению отходами и развитию циркулярной экономики провело массовую экоакцию по плоггингу в Каракалпакстане и во всех регионах страны.Ее приурочили к 30 марта, Международному дню за мир без отходов.Одной из локаций стала махалля "Янги Чоштепа" Янгихаетского района Ташкента. Здесь собрали более 1 тонны мусора.Всем участникам акции вручили памятные подарки и благодарственные письма.
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узбекистан сбор мусора экологическая акция
узбекистан сбор мусора экологическая акция

Три тысячи участников, 58 локаций: в Узбекистане собрали более 300 тонн мусора

18:40 30.03.2025
© Министерство Экологии Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана
Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2025
© Министерство Экологии
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Массовую экологическую акцию приурочили к Международному дню за мир без отходов, который отмечают 30 марта.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане порядка 3 000 человек на 58 локациях общей площадью около 150 гектаров собрали 349,8 тонн мусора, сообщает Минэкологии.
Данное ведомство совместно с Агентством по управлению отходами и развитию циркулярной экономики провело массовую экоакцию по плоггингу в Каракалпакстане и во всех регионах страны.
© Министерство Экологии Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана
Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2025
Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана
© Министерство Экологии
Ее приурочили к 30 марта, Международному дню за мир без отходов.
"Сегодня загрязнение отходами стало одной из актуальных проблем во всем мире. По прогнозам, к 2050 году объем отходов может достичь 308 миллиардов тонн. Поэтому важно уделять серьезное внимание вопросам очистки окружающей среды от отходов и их переработке. Цель акции — не только очистить обозначенную территорию, но и привлечь внимание общественности к необходимости не выбрасывать мусор в неположенных местах и повысить экологическую культуру", — отметил замминистра экологии РУз Искандар Кутбиддинов.
Одной из локаций стала махалля "Янги Чоштепа" Янгихаетского района Ташкента. Здесь собрали более 1 тонны мусора.
© Министерство Экологии Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана
Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2025
Более 300 тонн мусора собрали в отдельных территориях Узбекистана
© Министерство Экологии
"Мы выбрали данную территорию для плоггинга не случайно. Здесь есть несколько урн, однако, несмотря на это, люди выбрасывают пластиковые бутылки, бумагу и другие отходы в неположенных местах. С помощью данной акции мы хотели еще раз напомнить общественности о том, что не стоит превращать места, где мы живем, в свалки, и что необходимо поддерживать чистоту окружающей среды. Надеемся, что теперь жители станут более ответственными в вопросе утилизации отходов", — рассказала начальник отдела Минэкологии Заррина Абдуллаева.
Всем участникам акции вручили памятные подарки и благодарственные письма.
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