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https://uz.sputniknews.ru/20250331/dorogi-k-samarkandu-vremenno-perekroyut-48669840.html
Дороги к Самарканду временно перекроют — причина
Дороги к Самарканду временно перекроют — причина
Sputnik Узбекистан
Областное управление внутренних дел рекомендует всем, кто планирует посетить Самарканд 3-5 апреля, по возможности перенести визит на другие даты
2025-03-31T18:15+0500
2025-03-31T18:15+0500
общество
самарканд
дороги
безопасность
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ТАШКЕНТ, 31 марта — Sputnik. В Самарканде с 3 по 5 апреля временно закроют подъездные пути к городу в связи с проведением первого саммита "Центральная Азия – Европейский Союз". Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.Для транзитного транспорта в эти дни организуют объезд.Доступ к карте можно получить по ссылкеДля водителей разработали флаеры с QR-кодом, через которые с мобильного приложения можно узнать, как добраться до нужного места.Областное управление внутренних дел рекомендовало всем, кто планирует посетить Самарканд 3-5 апреля, по возможности перенести визит на другие даты.Также во время саммита в целях обеспечения безопасности временно ограничат движение транспорта по улицам Ибн Сино, Афросиаб, Дахбед, Бостансарой, Университетский проспект, Садриддин Айни, Шабад, Мастер Умар Джоракулов, Регистан, Аль-Беруни, Мирзо Улугбек.Без ограничений по этим улицам смогут передвигаться лишь машины скорой помощи и аварийно-спасательных служб.В связи с проведением в городе крупных международных мероприятий студенты некоторых вузов уйдут на краткосрочные каникулы.Внеплановый отдых продлится с 1 по 6 апреля. Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Управлении высшего образования, науки и инноваций, на каникулы уйдут студенты следующих вузов:Пропущенные занятия будут отработаны в первые дни летних каникул.
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дороги самарканд
дороги самарканд

Дороги к Самарканду временно перекроют — причина

18:15 31.03.2025
© Sputnik / Актан ТемиркановСоборная мечеть Биби-Ханым мусульманское культовое сооружение в Самарканде
Соборная мечеть Биби-Ханым мусульманское культовое сооружение в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2025
© Sputnik / Актан Темирканов
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Областное управление внутренних дел рекомендует всем, кто планирует посетить Самарканд 3-5 апреля, по возможности перенести визит на другие даты.
ТАШКЕНТ, 31 марта — Sputnik. В Самарканде с 3 по 5 апреля временно закроют подъездные пути к городу в связи с проведением первого саммита "Центральная Азия – Европейский Союз". Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.
Для транзитного транспорта в эти дни организуют объезд.
© СБДД МВДВ Самарканде временно закроют подъездные пути к городу
В Самарканде временно закроют подъездные пути к городу - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2025
В Самарканде временно закроют подъездные пути к городу
© СБДД МВД
Доступ к карте можно получить по ссылке
Для водителей разработали флаеры с QR-кодом, через которые с мобильного приложения можно узнать, как добраться до нужного места.
Областное управление внутренних дел рекомендовало всем, кто планирует посетить Самарканд 3-5 апреля, по возможности перенести визит на другие даты.
Также во время саммита в целях обеспечения безопасности временно ограничат движение транспорта по улицам Ибн Сино, Афросиаб, Дахбед, Бостансарой, Университетский проспект, Садриддин Айни, Шабад, Мастер Умар Джоракулов, Регистан, Аль-Беруни, Мирзо Улугбек.
Без ограничений по этим улицам смогут передвигаться лишь машины скорой помощи и аварийно-спасательных служб.
В связи с проведением в городе крупных международных мероприятий студенты некоторых вузов уйдут на краткосрочные каникулы.
Внеплановый отдых продлится с 1 по 6 апреля. Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Управлении высшего образования, науки и инноваций, на каникулы уйдут студенты следующих вузов:
Самаркандского государственного университета;
Самаркандского института экономики и сервиса;
Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь";
Самаркандского государственного института иностранных языков (центральный корпус);
Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий;
Самаркандского государственного медицинского университета;
Узбекско-финского педагогического института.
Пропущенные занятия будут отработаны в первые дни летних каникул.
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