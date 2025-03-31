https://uz.sputniknews.ru/20250331/dorogi-k-samarkandu-vremenno-perekroyut-48669840.html

Дороги к Самарканду временно перекроют — причина

Дороги к Самарканду временно перекроют — причина

Sputnik Узбекистан

Областное управление внутренних дел рекомендует всем, кто планирует посетить Самарканд 3-5 апреля, по возможности перенести визит на другие даты

2025-03-31T18:15+0500

2025-03-31T18:15+0500

2025-03-31T18:15+0500

общество

самарканд

дороги

безопасность

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ТАШКЕНТ, 31 марта — Sputnik. В Самарканде с 3 по 5 апреля временно закроют подъездные пути к городу в связи с проведением первого саммита "Центральная Азия – Европейский Союз". Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.Для транзитного транспорта в эти дни организуют объезд.Доступ к карте можно получить по ссылкеДля водителей разработали флаеры с QR-кодом, через которые с мобильного приложения можно узнать, как добраться до нужного места.Областное управление внутренних дел рекомендовало всем, кто планирует посетить Самарканд 3-5 апреля, по возможности перенести визит на другие даты.Также во время саммита в целях обеспечения безопасности временно ограничат движение транспорта по улицам Ибн Сино, Афросиаб, Дахбед, Бостансарой, Университетский проспект, Садриддин Айни, Шабад, Мастер Умар Джоракулов, Регистан, Аль-Беруни, Мирзо Улугбек.Без ограничений по этим улицам смогут передвигаться лишь машины скорой помощи и аварийно-спасательных служб.В связи с проведением в городе крупных международных мероприятий студенты некоторых вузов уйдут на краткосрочные каникулы.Внеплановый отдых продлится с 1 по 6 апреля. Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Управлении высшего образования, науки и инноваций, на каникулы уйдут студенты следующих вузов:Пропущенные занятия будут отработаны в первые дни летних каникул.

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