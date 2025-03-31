https://uz.sputniknews.ru/20250331/eaeu-sozdaniye-yedinogo-sifrovogo-prostranstva-48658748.html

ЕЭК создает единое цифровое пространство ЕАЭС с лучшими технологическими решениями

ЕЭК создает единое цифровое пространство ЕАЭС с лучшими технологическими решениями

Sputnik Узбекистан

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии рассказал об успешном функционировании в рамках Союза интегрированной информационной системы

2025-03-31T11:00+0500

2025-03-31T11:00+0500

2025-03-31T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Комиссия работает над созданием единого цифрового пространства ЕАЭС, наполненного лучшими технологическими решениями, сообщил председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.Он выступил на пленарном заседании Международного экономического форума государств – участников СНГ "Новые импульсы для развития Большого Евразийского партнерства. Научно-технологическое и инновационное сотрудничество".Сагинтаев отметил, что научно-технологическое и инновационное развитие — один из эффективных инструментов дальнейшего роста экономик стран ЕАЭС. Для этого во всех государствах-членах евразийской "пятерки" утверждены соответствующие стратегические и программные документы.На наднациональном уровне решаются задачи по встраиванию ЕАЭС в мировую архитектуру экономических отношений, увеличению экспорта, привлечению инвестиций и технологий. За время функционирования ЕЭК подписано около ста меморандумов о сотрудничестве с третьими странами и международными организациями. Это позволяет обмениваться опытом, в том числе передовых инновационных разработок.Сагинтаев рассказал об успешном функционировании в рамках ЕАЭС интегрированной информационной системы. Ее развитие формирует наднациональную инфраструктуру, позволяющую пяти разным системам находиться в одной экосистеме.В настоящее время цифровизация динамично развивается в ряде сфер экономики. Меры, принимаемые в транспортной отрасли, обеспечат "бесшовность" перевозок, создав в рамках Союза устойчивый транспортно-логистический каркас. В энергетике одна из важнейших задач – диверсификация структуры выработки электроэнергии. В сфере АПК перспективным является дальнейшее налаживание сотрудничества по производству наукоемких товаров.По словам Бакытжана Сагинтаева, инновации и ускоренное освоение передовых достижений научно-технического прогресса в значительной степени определяют конкурентоспособность каждой национальной экономики. Решению этой задачи будут способствовать в том числе диалог и эффективное взаимодействие интеграционных структур.

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