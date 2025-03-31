https://uz.sputniknews.ru/20250331/rossiya-atakovala-nato-tam-gde-ne-jdali-48663045.html

Россия атаковала НАТО там, где не ждали

Россия атаковала НАТО там, где не ждали

Sputnik Узбекистан

В то время как наши штурмовики освобождали Гоголевку, а наши десантники водружали русский флаг на погранпереходе в Судже, в Брюсселе с недоумением смотрели на... 31.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-31T16:00+0500

2025-03-31T16:00+0500

2025-03-31T16:00+0500

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В то время как наши штурмовики освобождали Гоголевку, а наши десантники водружали русский флаг на погранпереходе в Судже, в Брюсселе с недоумением смотрели на обломки НАТО — как же так вышло, что семьдесят пять лет эта штука работала, а сейчас не хочет, сколько ее ни тереби? Об этом пишет колумнист РИА Новости."За всю историю своего существования <...> альянс никогда не сталкивался с таким кризисом, — докладывает нам почтенное издание Foreign Affairs. — Ни для кого не будет сюрпризом, если администрация Трампа решит выйти из НАТО".Ну, собственно, звоночки-то давно уже были, теперь же они просто слились в сплошной похоронный колокольный звон. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по НАТО, сказал бы сегодня Хемингуэй.В феврале министр обороны США Пит Хегсет отчеканил союзникам: "Суровая стратегическая реальность не позволяет США делать своей первоочередной целью заботу о безопасности Европы. Европейские союзники должны выйти на арену и самостоятельно обеспечить безопасность континента".Чуть позже Трамп противопоставил себя НАТО в ООН, где представители США отказались поддержать европейскую резолюцию с обвинениями России во "вторжении на Украину".Параллельно американская администрация пытается отжать Гренландию у своего союзника по НАТО — Дании, причем дело движется очень бойким темпом.В марте открыто разругались главные союзники, представлявшие неформальную ось и вертикаль власти альянса, — Германия и США. Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, заявил, что при таком отношении Трампа "вскоре мы не сможем говорить о НАТО в ее нынешней форме".Бензинчику в костер плеснули опубличенные недавно беседы сподвижников Трампа в чате Signal. Там никто в выражениях не стеснялся. Министр обороны США, вице-президент страны и другие топы администрации повторяли, как презирают "жалкую" Европу и как им надоело оплачивать ее вымогательство.Еще год назад западная пропаганда воспевала удивительное, небывалое, нерушимое единство блока НАТО и посмеивалась над незадачливыми русскими, которые своей СВО только укрепили альянс. А теперь вот такой афронт.Те же эксперты, что пели про единство, срочно поменяли тональность и сочиняют новые рецепты для "выживания НАТО без США". По типу как приготовить мясное рагу в отсутствие мяса.Что послужило причиной такого положения дел в альянсе? Американцы полагают, что европейские партнеры обманом затащили их в НАТО под предлогом защиты от Советов. Первое время европейцы вели себя прилично — у них были большие армии, вооружение клепалось ударными темпами. Это позволяло США вести войны в Корее и Вьетнаме, не отвлекаясь на европейскую безопасность.Однако вскоре Старый Свет доверчивых американцев обманул: европейские армии сократились до ничтожных величин, вместо производства своего оружия все стали закупать в США. В результате союзнички присели на шею дяди Сэма, свесили ножки и принялись наслаждаться своей истинно европейской dolce far niente (сладким ничегонеделаньем, как говорят итальянцы). И теперь, когда Штатам надо переключаться на противостояние с Китаем, они только мешаются и тянут деньги."Но позвольте! — возражает, трепеща, жалкая Европа. — Ведь это же вы, американцы, не давали нам развивать собственное производство и заставляли закупать ваше оружие и закрывать свои заводы! Не виноватая я! Ты сам пришел!"Как бы то ни было, но если США выйдут из НАТО, то ЕС в военном плане останется буквально безо всего — в таком же натуральном виде, как на картине Серова "Похищение Европы".Foreign Affairs долго и нудно перечисляет, чего не хватает членам НАТО для обороны в случае ухода США. Спутниковых систем для разведки, морских судов и авиации, техники и вооружений, беспилотников и систем ИИ. Людей на всех уровнях — от рядовых до офицеров. Инфраструктуры. Бомбоубежищ. Снарядов. Мозгов. На самом деле перечислять можно бесконечно.Теоретически можно все это купить и наклепать — кроме мозгов, конечно. Однако для этого нужны деньги. Много денег. Очень много денег. В случае выхода США из НАТО только для поддержания оборонки на прежнем уровне европейским странам придется тратить в разы больше, чем они сейчас отчисляют в НАТО.Конечно, заслышав запах больших денег (кто сказал "откаты"?), немедленно возбудилась Урсула фон дер Ляйен. Однако ее план по заниманию сотен миллиардов евро через оборонные еврооблигации вызвал ужас у тех стран альянса, которые и так по уши в долгах.Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция не видят никакого резона удваивать свои огромные обязательства ради защиты от несуществующей угрозы со стороны России. Не готовы к этому вечные диссиденты Венгрия и Словакия. Непонятно, какую позицию займет Австрия.Что бы ни врали себе европейцы, на самом деле потенциальная гибель альянса полностью на их совести. Спонсируя ВСУ, они привели к краху не только Украину, но и весь блок НАТО. Продолжение этой агрессии — для них чистое самоубийство. Видя это, Трамп и его команда, естественно, дистанцируются от обезумевших партнеров.А поражение Украины стало возможным именно благодаря нашим доблестным воинам. В каком-то смысле именно они сейчас добивают легендарный блок НАТО — непрямым и бесконтактным способом.

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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