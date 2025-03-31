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Велопутешественник из Узбекистана стал первым обладателем медали "70 лет Байконуру"

Велопутешественник из Узбекистана стал первым обладателем медали "70 лет Байконуру"

Sputnik Узбекистан

Хурсанд Шеров совершает велопробег "Ташкент-Москва" в честь 80-летия Победы

2025-03-31T13:00+0500

2025-03-31T13:00+0500

2025-03-31T13:00+0500

узбекистан

велопробег

великая отечественная война

победа

общество

байконур

медаль

ташкент

москва

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Оперный певец из Узбекистана, велосипедист и ветеран спорта Хурсанд Шеров стал первым, кого наградили памятной медалью "70 лет Байконуру", сообщает пресс-служба администрации города.Хурсанд Шеров совершает велопробег "Ташкент-Москва" в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Цель путешественника — преодолеть 3 800 километров, посетить знаковые исторические места и передать памятные знамена и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в столице России.В ходе пробега 27-28 марта он находился Байконуре.Награду узбекистанцу вручил глава городской администрации Константин Бусыгин. Таким образом отметили патриотизм Шерова, его большой личный вклад в пропаганду подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и приверженность идеалам единства и дружбы народов.

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