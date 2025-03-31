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Велопутешественник из Узбекистана стал первым обладателем медали "70 лет Байконуру"
Велопутешественник из Узбекистана стал первым обладателем медали "70 лет Байконуру"
Sputnik Узбекистан
Хурсанд Шеров совершает велопробег "Ташкент-Москва" в честь 80-летия Победы
2025-03-31T13:00+0500
2025-03-31T13:00+0500
2025-03-31T13:00+0500
узбекистан
велопробег
великая отечественная война
победа
общество
байконур
медаль
ташкент
москва
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Оперный певец из Узбекистана, велосипедист и ветеран спорта Хурсанд Шеров стал первым, кого наградили памятной медалью "70 лет Байконуру", сообщает пресс-служба администрации города.Хурсанд Шеров совершает велопробег "Ташкент-Москва" в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Цель путешественника — преодолеть 3 800 километров, посетить знаковые исторические места и передать памятные знамена и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в столице России.В ходе пробега 27-28 марта он находился Байконуре.Награду узбекистанцу вручил глава городской администрации Константин Бусыгин. Таким образом отметили патриотизм Шерова, его большой личный вклад в пропаганду подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и приверженность идеалам единства и дружбы народов.
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велопутешественник узбекистан медаль байконур
велопутешественник узбекистан медаль байконур
Велопутешественник из Узбекистана стал первым обладателем медали "70 лет Байконуру"
Хурсанд Шеров совершает велопробег "Ташкент-Москва" в честь 80-летия Победы.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Оперный певец из Узбекистана, велосипедист и ветеран спорта Хурсанд Шеров стал первым, кого наградили памятной медалью "70 лет Байконуру", сообщает
пресс-служба администрации города.
Хурсанд Шеров совершает велопробег "Ташкент-Москва" в честь 80-летия со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Цель путешественника — преодолеть 3 800 километров, посетить знаковые исторические места и передать памятные знамена и сувениры для ветеранов, которые примут участие в торжествах 9 мая в столице России.
"Стартовав в начале марта из Ташкента, Хурсанд Шеров намерен проехать на велосипеде в Москву в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С собой он везет копию Знамени Победы и флаг Узбекистана. При пересечении границы с Казахстаном ему вручили флаг Казахстана, а при въезде на территорию России – передадут российский флаг", —рассказали в администрации Байконура.
В ходе пробега 27-28 марта он находился Байконуре.
Награду узбекистанцу вручил глава городской администрации Константин Бусыгин. Таким образом отметили патриотизм Шерова, его большой личный вклад в пропаганду подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и приверженность идеалам единства и дружбы народов.