https://uz.sputniknews.ru/20250401/glava-mid-knr-intervyu-ria-novosti-48693232.html

Ван И: Сотрудничество между Китаем и Россией похоже на экспресс-поезд

Ван И: Сотрудничество между Китаем и Россией похоже на экспресс-поезд

Sputnik Узбекистан

Официальный визит министра иностранных дел Китая в Москву проходит с 31 марта по 2 апреля.

2025-04-01T19:00+0500

2025-04-01T19:00+0500

2025-04-01T19:00+0500

в мире

китай

россия

владимир путин

ван и

мид

интервью

риа новости

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/08/23851917_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_ce7e414b4fc1db075858172baf64639a.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Сотрудничество между Китаем и Россией похоже на экспресс-поезд, меняется пейзаж за окном, меняется погода, а поезд все еще устойчиво идет вперед, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости.Он отметил, что полностью присоединяется к справедливой и точной оценке президента России Владимира Путина: обе страны, как крупнейшие друг для друга соседние государства, мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всем мире.Речь шла о российско-китайских отношениях. По словам Ван И, сегодня их отличают три особенности."Навеки друзья и никогда — враги"“Принцип "Навеки друзья и никогда — враги", зафиксированный в китайско-российском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, служит прочной правовой основой для продвижения стратегического сотрудничества на более высоком уровне. Благодаря правильному стратегическому восприятию друг друга мы нашли путь сосуществования на долгосрочную перспективу, отвечающий общим интересам. За более чем 70 лет совместного развития Китай и Россия установили крепкое взаимодоверие, отношения между нами демонстрируют глубокие корни, насыщенное содержание и мощную стрессоустойчивость”, — сказал глава МИД КНР.Равенство и взаимовыгодное сотрудничествоС начала XXI века принцип сотрудничества и взаимной выгоды утвержден как руководящая норма для практической кооперации двух стран по всем направлениям.Неприсоединение к блокам, неконфронтация и ненаправленность против третьих сторонОпираясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, китайско-российские отношения не представляют никакой угрозы для других, тем более не подвержены вмешательству или помехам извне, являют собой не только современный образец взаимоотношений нового типа между крупными державами, но и важный стабилизирующий фактор в турбулентном мире.Эти три принципа являются логичным выбором двух стран и своеобразным начинанием в истории межгосударственных отношений, резюмировал министр иностранных дел Китая.Официальный визит Ван И в Москву проходит с 31 марта по 2 апреля.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ван и китай россия сотрудничество