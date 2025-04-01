https://uz.sputniknews.ru/20250401/mart-inflyatsiya-uzbekistan-48690874.html

Мартовская инфляция в Узбекистане — инфографика

Мартовская инфляция в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в республике за третий месяц 2025-го разогналась до 0,9%.

2025-04-01T18:00+0500

2025-04-01T18:00+0500

2025-04-01T18:00+0500

инфографика

узбекистан

инфляция

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В марте 2025 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане составил 100,9%, против 100,5 % в феврале 2025 года и 100,7 % в марте 2024-го.Продовольственная инфляция преобладала над другими группами.Краткосрочный индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 101,5%, для непродовольственных товаров он сложился на уровне 100,2%, для платных услуг населению достиг 100,7%. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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