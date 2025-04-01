https://uz.sputniknews.ru/20250401/mart-inflyatsiya-uzbekistan-48690874.html
Мартовская инфляция в Узбекистане — инфографика
Мартовская инфляция в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в республике за третий месяц 2025-го разогналась до 0,9%.
2025-04-01T18:00+0500
2025-04-01T18:00+0500
2025-04-01T18:00+0500
инфографика
узбекистан
инфляция
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В марте 2025 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане составил 100,9%, против 100,5 % в феврале 2025 года и 100,7 % в марте 2024-го.Продовольственная инфляция преобладала над другими группами.Краткосрочный индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 101,5%, для непродовольственных товаров он сложился на уровне 100,2%, для платных услуг населению достиг 100,7%. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан март инфляция инфографика
узбекистан март инфляция инфографика
Мартовская инфляция в Узбекистане — инфографика
По данным Национального комитета РУз по статистике, инфляция в республике за третий месяц 2025-го разогналась до 0,9%.
В марте 2025 года индекс потребительских цен за месяц в Узбекистане составил 100,9%, против 100,5 % в феврале 2025 года и 100,7 % в марте 2024-го.
Продовольственная инфляция преобладала над другими группами.
Краткосрочный индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 101,5%, для непродовольственных товаров он сложился на уровне 100,2%, для платных услуг населению достиг 100,7%.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.