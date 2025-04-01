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https://uz.sputniknews.ru/20250401/mirziyoyev-japarov-vstrecha-xudjand-48674135.html
Мирзиёев и Жапаров обсудили ускорение крупных региональных проектов
Мирзиёев и Жапаров обсудили ускорение крупных региональных проектов
Sputnik Узбекистан
Главы Узбекистана и Кыргызстана также отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне
2025-04-01T11:00+0500
2025-04-01T11:04+0500
политика
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
узбекистан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. На полях трехстороннего саммита в Худжанде состоялась встреча президентов Узбекистана и Кыргызстана Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.Стороны высоко оценили итоги прошедших трехсторонних переговоров, главным результатам которых стало подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.Мирзиёев и Жапаров отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Так, товарооборот между странами с начала года вырос на 70%. Успешно развивается промышленная кооперация в разных отраслях экономики, в том числе при поддержке совместного Инвестиционного фонда.Президенты также обменялись мнениями относительно графика и повестки дня предстоящих мероприятий на высшем уровне.В рамках культурной программы саммита в Худжанде главы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана посетили Худжандскую крепость и ознакомились с ее историей.Также они приняли участие в совместном мероприятии — концерте мастеров культуры и искусства трех стран.На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан завершился.
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мирзиёев жапаров проекты обсуждение
мирзиёев жапаров проекты обсуждение

Мирзиёев и Жапаров обсудили ускорение крупных региональных проектов

11:00 01.04.2025 (обновлено: 11:04 01.04.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Худжанде состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
В городе Худжанде состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва и президента Кыргызстана Садыра Жапарова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главы Узбекистана и Кыргызстана также отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. На полях трехстороннего саммита в Худжанде состоялась встреча президентов Узбекистана и Кыргызстана Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.
Стороны высоко оценили итоги прошедших трехсторонних переговоров, главным результатам которых стало подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Мирзиёев и Жапаров отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Так, товарооборот между странами с начала года вырос на 70%. Успешно развивается промышленная кооперация в разных отраслях экономики, в том числе при поддержке совместного Инвестиционного фонда.

"Были обсуждены вопросы ускорения крупных региональных проектов в сфере энергетики и транспортных коммуникаций, включая строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Главы государств выступили за поддержание интенсивных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена", — говорится в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями относительно графика и повестки дня предстоящих мероприятий на высшем уровне.
В рамках культурной программы саммита в Худжанде главы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана посетили Худжандскую крепость и ознакомились с ее историей.
© Пресс-служба президента Узбекистана Президенты посетили Худжандскую крепость
Президенты посетили Худжандскую крепость - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2025
Президенты посетили Худжандскую крепость
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также они приняли участие в совместном мероприятии — концерте мастеров культуры и искусства трех стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств приняли участие в совместном концерте
Главы государств приняли участие в совместном концерте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2025
Главы государств приняли участие в совместном концерте
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРабочий визит в Худжанд завершился
Рабочий визит в Худжанд завершился - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2025
Рабочий визит в Худжанд завершился
© Пресс-служба президента Узбекистана
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