Мирзиёев и Жапаров обсудили ускорение крупных региональных проектов
11:00 01.04.2025 (обновлено: 11:04 01.04.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Худжанде состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главы Узбекистана и Кыргызстана также отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. На полях трехстороннего саммита в Худжанде состоялась встреча президентов Узбекистана и Кыргызстана Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.
Стороны высоко оценили итоги прошедших трехсторонних переговоров, главным результатам которых стало подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Мирзиёев и Жапаров отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Так, товарооборот между странами с начала года вырос на 70%. Успешно развивается промышленная кооперация в разных отраслях экономики, в том числе при поддержке совместного Инвестиционного фонда.
"Были обсуждены вопросы ускорения крупных региональных проектов в сфере энергетики и транспортных коммуникаций, включая строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Главы государств выступили за поддержание интенсивных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена", — говорится в сообщении.
Президенты также обменялись мнениями относительно графика и повестки дня предстоящих мероприятий на высшем уровне.
В рамках культурной программы саммита в Худжанде главы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана посетили Худжандскую крепость и ознакомились с ее историей.
© Пресс-служба президента Узбекистана Президенты посетили Худжандскую крепость
Президенты посетили Худжандскую крепость
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также они приняли участие в совместном мероприятии — концерте мастеров культуры и искусства трех стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлавы государств приняли участие в совместном концерте
Главы государств приняли участие в совместном концерте
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан завершился.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРабочий визит в Худжанд завершился
Рабочий визит в Худжанд завершился
© Пресс-служба президента Узбекистана