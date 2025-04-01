https://uz.sputniknews.ru/20250401/mirziyoyev-japarov-vstrecha-xudjand-48674135.html

Мирзиёев и Жапаров обсудили ускорение крупных региональных проектов

Мирзиёев и Жапаров обсудили ускорение крупных региональных проектов

Sputnik Узбекистан

Главы Узбекистана и Кыргызстана также отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне

2025-04-01T11:00+0500

2025-04-01T11:00+0500

2025-04-01T11:04+0500

политика

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

узбекистан

кыргызстан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1f/48671094_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_669651dd5980bda48c0005b359c9419d.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. На полях трехстороннего саммита в Худжанде состоялась встреча президентов Узбекистана и Кыргызстана Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.Стороны высоко оценили итоги прошедших трехсторонних переговоров, главным результатам которых стало подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.Мирзиёев и Жапаров отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Так, товарооборот между странами с начала года вырос на 70%. Успешно развивается промышленная кооперация в разных отраслях экономики, в том числе при поддержке совместного Инвестиционного фонда.Президенты также обменялись мнениями относительно графика и повестки дня предстоящих мероприятий на высшем уровне.В рамках культурной программы саммита в Худжанде главы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана посетили Худжандскую крепость и ознакомились с ее историей.Также они приняли участие в совместном мероприятии — концерте мастеров культуры и искусства трех стран.На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан завершился.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев жапаров проекты обсуждение