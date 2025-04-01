https://uz.sputniknews.ru/20250401/rossiyskie-voennye-osvobodili-razliv-v-dnr-48689737.html
СВО: Российские военные освободили Разлив в ДНР
СВО: Российские военные освободили Разлив в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над поселком удалось установить благодаря активным действиям группировки войск "Восток"
2025-04-01T16:10+0500
2025-04-01T16:10+0500
2025-04-01T16:12+0500
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Российские военные взяли под контроль поселок Разлив в ДНР и установили в нем триколор, сообщает Минобороны РФ. Поселок Разлив находится к юго-западу от села Константинополь. О его взятии стало известно 9 марта. Освобождение этих населенных пунктов позволило приблизиться к западным границам ДНР.По информации Минобороны РФ, Разлив взяли под контроль бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток". Они продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от Константинополя. Далее штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в поселок малыми группами и закрепились на позициях.Артиллерийские расчеты и операторы ударных FPV-дронов оказывали огневую поддержку штурмовикам, выбивая противника из лесопосадок, блиндажей и других укрепленных позиций.Российские бойцы уже начали разминирование населенного пункта.
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сво россия военные днр
СВО: Российские военные освободили Разлив в ДНР
16:10 01.04.2025 (обновлено: 16:12 01.04.2025)
Контроль над поселком удалось установить благодаря активным действиям группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Российские военные взяли под контроль поселок Разлив в ДНР и установили в нем триколор, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Поселок Разлив находится к юго-западу от села Константинополь. О его взятии стало известно 9 марта. Освобождение этих населенных пунктов позволило приблизиться к западным границам ДНР.
По информации Минобороны РФ, Разлив взяли под контроль бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток". Они продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от Константинополя. Далее штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в поселок малыми группами и закрепились на позициях.
"За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ", — уточнили в российском военном ведомстве.
Артиллерийские расчеты и операторы ударных FPV-дронов оказывали огневую поддержку штурмовикам, выбивая противника из лесопосадок, блиндажей и других укрепленных позиций.
Российские бойцы уже начали разминирование населенного пункта.