https://uz.sputniknews.ru/20250401/rossiyskie-voennye-osvobodili-razliv-v-dnr-48689737.html

СВО: Российские военные освободили Разлив в ДНР

СВО: Российские военные освободили Разлив в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над поселком удалось установить благодаря активным действиям группировки войск "Восток"

2025-04-01T16:10+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Российские военные взяли под контроль поселок Разлив в ДНР и установили в нем триколор, сообщает Минобороны РФ. Поселок Разлив находится к юго-западу от села Константинополь. О его взятии стало известно 9 марта. Освобождение этих населенных пунктов позволило приблизиться к западным границам ДНР.По информации Минобороны РФ, Разлив взяли под контроль бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток". Они продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от Константинополя. Далее штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в поселок малыми группами и закрепились на позициях.Артиллерийские расчеты и операторы ударных FPV-дронов оказывали огневую поддержку штурмовикам, выбивая противника из лесопосадок, блиндажей и других укрепленных позиций.Российские бойцы уже начали разминирование населенного пункта.

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