https://uz.sputniknews.ru/20250401/tramp-xochet-darit-rossii-po-desyat-milliardov-dollarov-v-god-48678090.html

Трамп хочет дарить России по десять миллиардов долларов в год

Трамп хочет дарить России по десять миллиардов долларов в год

Sputnik Узбекистан

Громкая история с "мега-щедрым" предложением Трампа Зеленскому по украинским природным ресурсам предсказуемо привлекла всеобщее внимание, но истинные мотивы и... 01.04.2025, Sputnik Узбекистан

2025-04-01T16:50+0500

2025-04-01T16:50+0500

2025-04-01T16:50+0500

колумнисты

россия

сша

украина

владимир путин

брикс

северный поток

дональд трамп

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Громкая история с "мега-щедрым" предложением Трампа Зеленскому по украинским природным ресурсам предсказуемо привлекла всеобщее внимание, но истинные мотивы и планы американского президента в этом направлении остались для большинства комментаторов загадкой, хотя ее разгадка все время была перед глазами. Об этом пишет колумнист РИА Новости. Мало кто обратил внимание на то, что большая часть "утекшего" 55-страничного проекта соглашения была посвящена не недрам Украины с несметными сокровищами, которых по заключению Геологического агентства США там с трудом наплакал кот, а тому, что находится сверху этих недр — а именно газовой трубопроводной системе и сопутствующей инфраструктуре.В проекте соглашения даже не скрывается, что Трампу в первую очередь очень хочется контролировать на Украине "трубопроводы и другие транспортные объекты" и вечно получать с них ренту.Но возникает вопрос: как получать ренту с пустой трубы? Ответ знатоков после удара гонгом: нужно сначала ее чем-то заполнить.А единственный способ заполнить украинскую (ну то есть как бы украинскую) трубу чем-то ценным — один ее конец опять окунуть в Россию, а второй опять воткнуть в Европу.По некоторым данным, с Европой, в антироссийском угаре продолжающей исступленно твердить о том, что она наконец навсегда слезла с российской иглы, то есть трубы, представители Трампа прямо сейчас проводят силовые разъяснительные беседы о пользе для здоровья русского газа. При этом обсуждается не только восстановление газового транзита через территорию остатков Украины, теперь под контролем США, но и через морской газопровод "Северный поток — 2". В частности, по данным издания Bild, спецпосланник Трампа Ричард Гренелл ведет в Швейцарии переговоры о перезапуске трубопровода прямо в офисе головной компании проекта Nord Stream 2 AG.В душу европейских СМИ на этом моменте закрались страшные сомнения. В частности, британское издание The Telegraph опубликовало материал, где прямо высказывается подозрение, что заявления американцев о том, что "Путин не осмелится атаковать (украинскую газовую систему), если там будет коммерческий интерес Америки" не имеют никакого отношения к защите Украины, а имеют полное отношение к созданию нового совместного бизнеса России и США.Нашим европейским доброжелателям еще предстоит осознать, принять и простить много интересного: и то, что уже идут американо-российские переговоры по редкоземельным металлам, по которым Россия находится на четвертом месте в мире; и то, что обсуждается совместная разработка арктических ресурсов и возвращение туда американских энергетических гигантов; и то, что вполне вероятна продажа американским партнерам концессий в рамках развития Северного морского пути; и то, что мы уже начали рабочее взаимодействие по расширенному выводу на мировой рынок российского продовольствия и удобрений.Трамп уверен, что он придумал отличную хитрую схему, и роет землю, чтобы все поскорее срослось и заработало, и демотивировать его не нужно. Россия же, не вставая два раза, в стиле Кашпировского переформатировала главного геополитического соперника и без одной минуты врага в гиперактивного брокера-беспредельщика, который, не моргнув глазом, за долю малую будет свергать режимы, которые откажутся всем сердцем полюбить дары России — и это прекрасно.На гневные вопрошания про оптовую распродажу родных берез можно по секрету шепнуть, что силовое посредничество Трампа, по некоторым расчетам, может дополнительно принести в российскую казну до десяти миллиардов долларов в год только на одной нефти (даже с учетом интереса американцев). Причины просты и циничны: если взять к примеру Европу, Трамп с огромным удовольствием будет впаривать туда наши нефть и газ по максимальной цене, плюс мы будем очень сильно экономить на логистике ("теневой флот" и длинные маршруты обходятся в копеечку), страховании и восстановленном доступе к дешевому финансированию.Россия десятилетиями выстраивала торговые представительства в разных странах, вкладывая в это дело существенные ресурсы. Теперь нашими дополнительными торговыми представительствами могут стать посольства США в каждой стране, и это не будет стоить нам ни копейки.Может возникнуть вопрос: а как же стратегическое сотрудничество с нашими партнерами по БРИКС, в частности Индией и Китаем? Не предадим ли мы наш курс на многополярный мир и отказ от гегемонства?И с Китаем, и с Индией, и другими уважаемыми партнерами все будет очень хорошо, предсказуемо, прозрачно и взаимовыгодно, и никто не уйдет обиженным. Все долгосрочные контракты и стратегические договоренности Россия будет выполнять до последней точки. Наши партнеры должны быть заинтересованы в сильной России, а Россия будет укрепляться, развивая сотрудничество со всеми, кто в нем заинтересован, и кто пройдет фильтрацию.Тот же Китай никогда не давал России обязательств не иметь дел с Америкой, и даже на фоне нынешних трений с США продолжает завлекать к себе американских инвесторов и производителей. Например, на днях он пригласил руководителей крупных американских корпораций, таких как Apple, Pfizer, Mastercard и Cargill на ежегодное мероприятие "China Development Forum", а вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заверил их в устойчивости китайской экономики и подчеркнул готовность улучшать условия для иностранных инвесторов.А что касается многополярности, то она работает во всех направлениях, и не дает никому возможности получить несправедливое преимущество. Те же США никогда не смогут навязать нам невыгодные условия "брокерского обслуживания", зная, что у нас на запасном пути стоит не одна труба, а как минимум десять. На сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи 7 ноября 2024 года президент России Владимир Путин сказал четко и внятно: "Этот мир может строиться только на принципах открытости и уважения суверенитета других государств". Мы никому не диктуем, кому с кем торговать, и исходим из того, что так же имеем полное право на выбор экономических партнеров, исходя из наших долгосрочных национальных интересов.А превратить потенциальный ядерный конфликт в обсуждение процента комиссионных — это блестящая дипломатия и хорошая сделка, которой может позавидовать даже супер-бизнесмен Трамп.

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