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Узбекистанцы стартовали на Кубке мира по боксу в Бразилии с трех побед
Узбекистанцы стартовали на Кубке мира по боксу в Бразилии с трех побед
Sputnik Узбекистан
Спортсмены одолели соперников из Швеции, Польши, Италии и вышли в следующий этап
2025-04-01T12:10+0500
2025-04-01T12:10+0500
2025-04-01T12:10+0500
спорт
узбекистан
бокс
кубок мира
бразилия
победа
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистанцы начали Кубок мира по боксу в Бразилии с трех побед, сообщает НОК. В первый день соревнований на ринг вышли 3 представителя сборной республики. Поединки состоялись в ночь на 1 апреля. Итоги поединков В ночь на 2 апреля отборочные бои проведут еще трое узбекистанских боксеров
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узбекистанцы кубок мира бокс бразилия
узбекистанцы кубок мира бокс бразилия
Узбекистанцы стартовали на Кубке мира по боксу в Бразилии с трех побед
Спортсмены одолели соперников из Швеции, Польши, Италии и вышли в следующий этап.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik.
Узбекистанцы начали Кубок мира по боксу в Бразилии с трех побед, сообщает
НОК.
В первый день соревнований на ринг вышли 3 представителя сборной республики. Поединки состоялись в ночь на 1 апреля.
"В первый день соревнований трое наших соотечественников уверенно провели свои бои и вышли в следующий этап", — говорится в сообщении.
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов — Небиль Ибрагим (Швеция) 5:0
-70 кг: Икболжон Холдоров — Дамьян Дуркач (Польша) 5:0
-80 кг: Джавохир Умматалиев — Альфред Комми (Италия) 4:1
В ночь на 2 апреля отборочные бои проведут еще трое узбекистанских боксеров
-60 кг: Мадияр Данияров — Мишель Балдасси (Италия)
-50 кг: Асильбек Джалилов — Нурзат Онгаров (Казахстан)
-85 кг: Акмалжон Исроилов — Леонид Бериша (Швейцария)