https://uz.sputniknews.ru/20250401/uzbekistan-boks-pobedy-kubok-mira-braziliya-48677710.html

Узбекистанцы стартовали на Кубке мира по боксу в Бразилии с трех побед

Узбекистанцы стартовали на Кубке мира по боксу в Бразилии с трех побед

Sputnik Узбекистан

Спортсмены одолели соперников из Швеции, Польши, Италии и вышли в следующий этап

2025-04-01T12:10+0500

2025-04-01T12:10+0500

2025-04-01T12:10+0500

спорт

узбекистан

бокс

кубок мира

бразилия

победа

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистанцы начали Кубок мира по боксу в Бразилии с трех побед, сообщает НОК. В первый день соревнований на ринг вышли 3 представителя сборной республики. Поединки состоялись в ночь на 1 апреля. Итоги поединков В ночь на 2 апреля отборочные бои проведут еще трое узбекистанских боксеров

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