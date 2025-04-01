https://uz.sputniknews.ru/20250401/uzbekistan-i-eaes-razvitie-it-texnologiy-i-zaschita-intellektualnoy-sobstvennosti-48692511.html
Узбекистан и ЕАЭС: развитие IT-технологий и защита интеллектуальной собственности
Узбекистан и ЕАЭС: развитие IT-технологий и защита интеллектуальной собственности
Sputnik Узбекистан
В ходе видеомоста Москва — Ташкент спикеры расскажут, какие меры необходимо принять в рамках сотрудничества республики с Евразийским экономическим союзом в данных направлениях.
2025-04-01T17:44+0500
2025-04-01T17:44+0500
2025-04-01T18:01+0500
пресс-центр
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
пресс-конференция
пресс-центр
it-технологии
москва
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят развитие информационных технологий и интеллектуальной собственности в рамках сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.Видеомост Москва — Ташкент состоится 2 апреля в 13.00 (время ташкентское).Участники в Ташкенте:в Москве:Спикеры расскажут, какие меры необходимо принять для развития технологий и защиты интеллектуальной собственности в Узбекистане в рамках сотрудничества с ЕАЭС.К участию приглашаются журналисты.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178a.akimbaev@sputniknews.comпродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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узбекистан еаэс сотрудничество it-технологии защита интеллектуальной собственности
узбекистан еаэс сотрудничество it-технологии защита интеллектуальной собственности
Узбекистан и ЕАЭС: развитие IT-технологий и защита интеллектуальной собственности
17:44 01.04.2025 (обновлено: 18:01 01.04.2025)
В ходе видеомоста Москва – Ташкент спикеры расскажут, какие меры необходимо принять в рамках сотрудничества республики с Евразийским экономическим союзом в данных направлениях.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят развитие информационных технологий и интеллектуальной собственности в рамках сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.
Видеомост Москва — Ташкент состоится 2 апреля в 13.00 (время ташкентское).
ведущий консультант Департамента интеллектуальной собственности министерства юстиции Узбекистана Бобурхон Аббасов;
преподаватель кафедры права интеллектуальной собственности Ташкентского государственного юридического университета Шухратжон Ёкубов.
российский и евразийский патентный поверенный Борис Герасин.
Спикеры расскажут, какие меры необходимо принять для развития технологий и защиты интеллектуальной собственности в Узбекистане в рамках сотрудничества с ЕАЭС.
К участию приглашаются журналисты.
Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.