В 5 раз: в Узбекистане с 1 апреля снизили норму потребления природного газа
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки
© Sputnik / Стрингер
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Ранее изменение данной нормы планировали в марте.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля в 5 раз снизили социальную норму потребления природного газа, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаъминот".
"В Узбекистане с 1 апреля базовая норма природного газа снижена с 500 кубометров до 100 кубометров", — говорится в сообщении.
В пресс-службе компании напомнили, что изменение данной нормы планировали в марте.
"Однако в связи с низкими температурами и более холодной, чем обычно, погодой в марте, согласно поручению главы государства, соответствующим постановлением Кабинета Министров базовая норма в 500 кубометров, установленная для отопительного сезона, продлена до 1 апреля 2025 года", — указано в сообщении.
Правительство республики с 1 мая 2024-го ввело социальные нормы потребления природного газа и электроэнергии для бытовых потребителей.