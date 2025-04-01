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https://uz.sputniknews.ru/20250401/uzbekistan-prirodnyy-gaz-snijeniye-norma-potrebleniya-aprelya-48682600.html
В 5 раз: в Узбекистане с 1 апреля снизили норму потребления природного газа
В 5 раз: в Узбекистане с 1 апреля снизили норму потребления природного газа
Sputnik Узбекистан
Ранее изменение данной нормы планировали в марте
2025-04-01T13:20+0500
2025-04-01T13:20+0500
общество
узбекистан
природный газ
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля в 5 раз снизили социальную норму потребления природного газа, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаъминот".В пресс-службе компании напомнили, что изменение данной нормы планировали в марте.Правительство республики с 1 мая 2024-го ввело социальные нормы потребления природного газа и электроэнергии для бытовых потребителей.
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узбекистан природный газ снижение норма потребления
узбекистан природный газ снижение норма потребления

В 5 раз: в Узбекистане с 1 апреля снизили норму потребления природного газа

13:20 01.04.2025
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2025
© Sputnik / Стрингер
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Ранее изменение данной нормы планировали в марте.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля в 5 раз снизили социальную норму потребления природного газа, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаъминот".
"В Узбекистане с 1 апреля базовая норма природного газа снижена с 500 кубометров до 100 кубометров", — говорится в сообщении.
В пресс-службе компании напомнили, что изменение данной нормы планировали в марте.

"Однако в связи с низкими температурами и более холодной, чем обычно, погодой в марте, согласно поручению главы государства, соответствующим постановлением Кабинета Министров базовая норма в 500 кубометров, установленная для отопительного сезона, продлена до 1 апреля 2025 года", — указано в сообщении.

Правительство республики с 1 мая 2024-го ввело социальные нормы потребления природного газа и электроэнергии для бытовых потребителей.
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