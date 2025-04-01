https://uz.sputniknews.ru/20250401/uzbekistan-prirodnyy-gaz-snijeniye-norma-potrebleniya-aprelya-48682600.html

В 5 раз: в Узбекистане с 1 апреля снизили норму потребления природного газа

В 5 раз: в Узбекистане с 1 апреля снизили норму потребления природного газа

Sputnik Узбекистан

Ранее изменение данной нормы планировали в марте

2025-04-01T13:20+0500

2025-04-01T13:20+0500

2025-04-01T13:20+0500

общество

узбекистан

природный газ

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля в 5 раз снизили социальную норму потребления природного газа, сообщает пресс-служба АО "Худудгазтаъминот".В пресс-службе компании напомнили, что изменение данной нормы планировали в марте.Правительство республики с 1 мая 2024-го ввело социальные нормы потребления природного газа и электроэнергии для бытовых потребителей.

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