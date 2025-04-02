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Развитие ипотечного рынка: АБР выделил Узбекистану $30 млн
Развитие ипотечного рынка: АБР выделил Узбекистану $30 млн
Sputnik Узбекистан
Средства, предоставленные в национальной валюте, направят на расширение инклюзивного финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, улучшение условий жизни и повышение энергоэффективности
2025-04-02T13:20+0500
2025-04-02T13:20+0500
2025-04-02T17:47+0500
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистан получил заем от Азиатского банка развития в размере $30 млн на поддержку ипотечного рынка, сообщает пресс-служба АБР. Средства направят на расширение финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, а также на повышение энергоэффективности в республике. Проект по развитию инклюзивного ипотечного рынка знаменует собой важную веху, поскольку является первой транзакцией частного (несуверенного) финансирования со стороны АБР для Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана ("КРИУ"). Эта инициатива поддерживает переход КРИУ от государственного к более устойчивому рыночному финансированию, способствуя формированию более конкурентоспособного и функционального рынка ипотечного кредитования, добавили в пресс-службе.
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ипотека рынок абр узбекистан средства
ипотека рынок абр узбекистан средства
Развитие ипотечного рынка: АБР выделил Узбекистану $30 млн
13:20 02.04.2025 (обновлено: 17:47 02.04.2025)
Средства, предоставленные в национальной валюте, направят на расширение инклюзивного финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, улучшение условий жизни и повышение энергоэффективности.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik
. Узбекистан получил заем от Азиатского банка развития в размере $30 млн на поддержку ипотечного рынка, сообщает
пресс-служба АБР.
Средства направят на расширение финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, а также на повышение энергоэффективности в республике.
"Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в национальной валюте в эквиваленте до $30 миллионов для поддержки развития ипотечного рынка Узбекистана и расширения инклюзивного финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, улучшения условий жизни и повышения энергоэффективности в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Проект по развитию инклюзивного ипотечного рынка знаменует собой важную веху, поскольку является первой транзакцией частного (несуверенного) финансирования со стороны АБР для Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана ("КРИУ").
Эта инициатива поддерживает переход КРИУ от государственного к более устойчивому рыночному финансированию, способствуя формированию более конкурентоспособного и функционального рынка ипотечного кредитования, добавили в пресс-службе.