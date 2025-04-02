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https://uz.sputniknews.ru/20250402/abr-uzbekistan-zayem-ipoteka-razvitiye-48699116.html
Развитие ипотечного рынка: АБР выделил Узбекистану $30 млн
Развитие ипотечного рынка: АБР выделил Узбекистану $30 млн
Sputnik Узбекистан
Средства, предоставленные в национальной валюте, направят на расширение инклюзивного финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, улучшение условий жизни и повышение энергоэффективности
2025-04-02T13:20+0500
2025-04-02T17:47+0500
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ипотека
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистан получил заем от Азиатского банка развития в размере $30 млн на поддержку ипотечного рынка, сообщает пресс-служба АБР. Средства направят на расширение финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, а также на повышение энергоэффективности в республике. Проект по развитию инклюзивного ипотечного рынка знаменует собой важную веху, поскольку является первой транзакцией частного (несуверенного) финансирования со стороны АБР для Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана ("КРИУ"). Эта инициатива поддерживает переход КРИУ от государственного к более устойчивому рыночному финансированию, способствуя формированию более конкурентоспособного и функционального рынка ипотечного кредитования, добавили в пресс-службе.
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ипотека рынок абр узбекистан средства
ипотека рынок абр узбекистан средства

Развитие ипотечного рынка: АБР выделил Узбекистану $30 млн

13:20 02.04.2025 (обновлено: 17:47 02.04.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовАвтомобили на фоне новостроек
Автомобили на фоне новостроек - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Средства, предоставленные в национальной валюте, направят на расширение инклюзивного финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, улучшение условий жизни и повышение энергоэффективности.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистан получил заем от Азиатского банка развития в размере $30 млн на поддержку ипотечного рынка, сообщает пресс-служба АБР.
© ADB UzbekistanАзиатский банк развития (АБР) одобрил заем до $30 миллионов
Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем до $30 миллионов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2025
Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем до $30 миллионов
© ADB Uzbekistan
Средства направят на расширение финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, а также на повышение энергоэффективности в республике.
"Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в национальной валюте в эквиваленте до $30 миллионов для поддержки развития ипотечного рынка Узбекистана и расширения инклюзивного финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, улучшения условий жизни и повышения энергоэффективности в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Проект по развитию инклюзивного ипотечного рынка знаменует собой важную веху, поскольку является первой транзакцией частного (несуверенного) финансирования со стороны АБР для Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана ("КРИУ").
Эта инициатива поддерживает переход КРИУ от государственного к более устойчивому рыночному финансированию, способствуя формированию более конкурентоспособного и функционального рынка ипотечного кредитования, добавили в пресс-службе.
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