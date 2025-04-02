https://uz.sputniknews.ru/20250402/abr-uzbekistan-zayem-ipoteka-razvitiye-48699116.html

Развитие ипотечного рынка: АБР выделил Узбекистану $30 млн

Развитие ипотечного рынка: АБР выделил Узбекистану $30 млн

Sputnik Узбекистан

Средства, предоставленные в национальной валюте, направят на расширение инклюзивного финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, улучшение условий жизни и повышение энергоэффективности

2025-04-02T13:20+0500

2025-04-02T13:20+0500

2025-04-02T17:47+0500

абр

узбекистан

ипотека

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/11/47592192_0:109:2326:1417_1920x0_80_0_0_0121289caf07003f87563f014697492a.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Узбекистан получил заем от Азиатского банка развития в размере $30 млн на поддержку ипотечного рынка, сообщает пресс-служба АБР. Средства направят на расширение финансирования экологичного ремонта и жилищных кредитов, а также на повышение энергоэффективности в республике. Проект по развитию инклюзивного ипотечного рынка знаменует собой важную веху, поскольку является первой транзакцией частного (несуверенного) финансирования со стороны АБР для Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана ("КРИУ"). Эта инициатива поддерживает переход КРИУ от государственного к более устойчивому рыночному финансированию, способствуя формированию более конкурентоспособного и функционального рынка ипотечного кредитования, добавили в пресс-службе.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ипотека рынок абр узбекистан средства