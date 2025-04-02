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https://uz.sputniknews.ru/20250402/samarkanda-pryamoy-aviareys-krasnoyarsk-48704825.html
Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск
Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск
Sputnik Узбекистан
Полеты по данному маршруту будут выполнять один раз в неделю по вторникам
2025-04-02T15:40+0500
2025-04-02T15:40+0500
узбекистан
самарканд
авиасообщение
красноярск
самолет
прямой рейс
общество
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск, сообщает пресс-служба Air Marakanda.Торжественная встреча прибывшего из Красноярска воздушного судна в самаркандском аэропорту прошла 1 апреля, а уже на следующий день оно отправилось в рейс с первыми пассажирами.Полеты по данному маршруту будут выполнять один раз в неделю по вторникам согласно следующему расписанию:Для каждого аэропорта указано местное время.
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самарканд красноярск прямой авиарейс
самарканд красноярск прямой авиарейс

Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск

15:40 02.04.2025
© Sputnik / Михаил ФомичевСамолет компании "Уральские авиалинии" в аэропорту Домодедово.
Самолет компании Уральские авиалинии в аэропорту Домодедово. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2025
© Sputnik / Михаил Фомичев
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Полеты по данному маршруту будут выполнять один раз в неделю по вторникам.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск, сообщает пресс-служба Air Marakanda.
© SputnikИз Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск
Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2025
Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск
© Sputnik
“В партнерстве компании Air Marakanda и авиакомпании "Уральские авиалинии" запущен прямой регулярный рейс между Самаркандом и Красноярском”, — говорится в сообщении.
Торжественная встреча прибывшего из Красноярска воздушного судна в самаркандском аэропорту прошла 1 апреля, а уже на следующий день оно отправилось в рейс с первыми пассажирами.
© SputnikИз Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск
Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2025
Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск
© Sputnik
Полеты по данному маршруту будут выполнять один раз в неделю по вторникам согласно следующему расписанию:
вылет из Красноярска в 11.40, прилет в Самарканд в 13.40;
вылет из Самарканда в 15.00, прилет в Красноярск в 20.35.
Для каждого аэропорта указано местное время.
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