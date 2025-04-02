https://uz.sputniknews.ru/20250402/samarkanda-pryamoy-aviareys-krasnoyarsk-48704825.html

Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск

Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск

Sputnik Узбекистан

Полеты по данному маршруту будут выполнять один раз в неделю по вторникам

2025-04-02T15:40+0500

2025-04-02T15:40+0500

2025-04-02T15:40+0500

узбекистан

самарканд

авиасообщение

красноярск

самолет

прямой рейс

общество

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Из Самарканда запустили прямой авиарейс в Красноярск, сообщает пресс-служба Air Marakanda.Торжественная встреча прибывшего из Красноярска воздушного судна в самаркандском аэропорту прошла 1 апреля, а уже на следующий день оно отправилось в рейс с первыми пассажирами.Полеты по данному маршруту будут выполнять один раз в неделю по вторникам согласно следующему расписанию:Для каждого аэропорта указано местное время.

узбекистан

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