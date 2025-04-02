https://uz.sputniknews.ru/20250402/skolko-stoit-kilogramm-plova-v-raznyx-regionax-uzbekistana-48706645.html
Сколько стоит килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Сколько стоит килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Впервые статистическое ведомство республики ввело "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменилась цена блюда в разных областях страны.
2025-04-02T18:20+0500
2025-04-02T18:20+0500
2025-04-02T18:20+0500
инфографика
узбекистан
плов
индекс плова
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Стоимость килограмма плова, который включает около трех порций, в разных регионах Узбекистана составляет от немногим более 97 тыс. сумов до свыше 110 тыс. сумов.Самым дорогим ингредиентом популярнейшего блюда узбекской кухни является мясо, самым бюджетным — лук.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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плов килограмм стоимость узбекистан регионы
плов килограмм стоимость узбекистан регионы
Сколько стоит килограмм плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Впервые статистическое ведомство республики ввело "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменилась цена блюда в разных областях страны.
Стоимость килограмма плова, который включает около трех порций, в разных регионах Узбекистана составляет от немногим более 97 тыс. сумов до свыше 110 тыс. сумов.
Самым дорогим ингредиентом популярнейшего блюда узбекской кухни является мясо, самым бюджетным — лук.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.