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https://uz.sputniknews.ru/20250402/vladimir-putin-vstretilsya-s-glavoy-mid-kitaya-van-i-48696513.html
Президент России Владимир Путин принял главу МИД Китая Ван И — главное
Президент России Владимир Путин принял главу МИД Китая Ван И — главное
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел Китая находится с официальным визитом в России
2025-04-02T11:00+0500
2025-04-02T11:35+0500
политика
в мире
президент рф
владимир путин
встреча
ван и
китай
кремль
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И.Российский лидер передал привет Председателю КНР Си Цзиньпину.Также до начала переговоров глава РФ сделал ряд заявлений:В свою очередь глава МИД Китая также передал привет Владимиру Путину от Си Цзиньпина.Заявления Ван И:Министр иностранных дел Китая находится в России с официальным визитом. Он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых они обсудили предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
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президент россии владимир путин встреча глава мид китай ван и
президент россии владимир путин встреча глава мид китай ван и

Президент России Владимир Путин принял главу МИД Китая Ван И — главное

11:00 02.04.2025 (обновлено: 11:35 02.04.2025)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с главой МИД КНР Ваном И
Встреча президента Владимира Путина с главой МИД КНР Ваном И - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Китая находится с официальным визитом в России.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И.
Российский лидер передал привет Председателю КНР Си Цзиньпину.
Также до начала переговоров глава РФ сделал ряд заявлений:
Си Цзиньпина ждут в России на 9 Мая, чтобы вместе отметить победу над фашистской Германией и милитаристской Японией;
к приезду китайского лидера подготовят насыщенную программу;
РФ и КНР совместно и успешно работают на многих международных площадках, в том числе ООН, ШОС, БРИКС;
Россия удовлетворена тем, как развиваются отношения с Китаем.
В свою очередь глава МИД Китая также передал привет Владимиру Путину от Си Цзиньпина.
Заявления Ван И:
сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран и не поддается помехам извне;
мы не будем топтаться на месте по развитию двусторонних отношений, перед нами – самая широкая перспектива;
дружба между Пекином и Москвой носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер;
спустя 80 лет Китай и Россия должны объединяться, вместе отстаивать итоги Второй мировой войны, а также послевоенное мироустройство и оонцентричную международную систему, вместе продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений;
подготовка к визиту Си Цзиньпина в мае в Москву идет успешно;
предстоящая поездка Председателя КНР в Россию, а также поездка президента РФ в Китай обязательно придадут новый импульс развитию двусторонних отношений.
Министр иностранных дел Китая находится в России с официальным визитом. Он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых они обсудили предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
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