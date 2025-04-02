https://uz.sputniknews.ru/20250402/vladimir-putin-vstretilsya-s-glavoy-mid-kitaya-van-i-48696513.html

Президент России Владимир Путин принял главу МИД Китая Ван И — главное

Президент России Владимир Путин принял главу МИД Китая Ван И — главное

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел Китая находится с официальным визитом в России

2025-04-02T11:00+0500

2025-04-02T11:00+0500

2025-04-02T11:35+0500

политика

в мире

президент рф

владимир путин

встреча

ван и

китай

кремль

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И.Российский лидер передал привет Председателю КНР Си Цзиньпину.Также до начала переговоров глава РФ сделал ряд заявлений:В свою очередь глава МИД Китая также передал привет Владимиру Путину от Си Цзиньпина.Заявления Ван И:Министр иностранных дел Китая находится в России с официальным визитом. Он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых они обсудили предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.

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президент россии владимир путин встреча глава мид китай ван и