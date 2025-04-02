Президент России Владимир Путин принял главу МИД Китая Ван И — главное
11:00 02.04.2025 (обновлено: 11:35 02.04.2025)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с главой МИД КНР Ваном И
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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Министр иностранных дел Китая находится с официальным визитом в России.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Китая Ван И.
Российский лидер передал привет Председателю КНР Си Цзиньпину.
Также до начала переговоров глава РФ сделал ряд заявлений:
Си Цзиньпина ждут в России на 9 Мая, чтобы вместе отметить победу над фашистской Германией и милитаристской Японией;
к приезду китайского лидера подготовят насыщенную программу;
РФ и КНР совместно и успешно работают на многих международных площадках, в том числе ООН, ШОС, БРИКС;
Россия удовлетворена тем, как развиваются отношения с Китаем.
В свою очередь глава МИД Китая также передал привет Владимиру Путину от Си Цзиньпина.
Заявления Ван И:
сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран и не поддается помехам извне;
мы не будем топтаться на месте по развитию двусторонних отношений, перед нами – самая широкая перспектива;
дружба между Пекином и Москвой носит не конъюнктурный, а долгосрочный характер;
спустя 80 лет Китай и Россия должны объединяться, вместе отстаивать итоги Второй мировой войны, а также послевоенное мироустройство и оонцентричную международную систему, вместе продвигать многополярность мира и демократизацию международных отношений;
подготовка к визиту Си Цзиньпина в мае в Москву идет успешно;
предстоящая поездка Председателя КНР в Россию, а также поездка президента РФ в Китай обязательно придадут новый импульс развитию двусторонних отношений.
Министр иностранных дел Китая находится в России с официальным визитом. Он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых они обсудили предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.