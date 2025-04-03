https://uz.sputniknews.ru/20250403/kto-tosochka-stavit-tochku-v-kurskom-prigraniche-48713333.html

КТО: "Тосочка" ставит точку в Курском приграничье

КТО: "Тосочка" ставит точку в Курском приграничье

Sputnik Узбекистан

Войска РФ в зоне контртеррористической операции уверенно добивают бригады противника, прижатые к границе Курской области. На широком фронте настойчиво продвигаются на территории сопредельной Сумской области, формируя зону безопасности на территории Украины

2025-04-03T14:31+0500

2025-04-03T14:31+0500

2025-04-03T14:31+0500

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Группировка войск "Север" эффективно уничтожает формирования трех бригад ВСУ в приграничье Курской области – близ сел Горналь, Гуево, Олешня. Залпы термобарических систем "Тосочка" ускоряют полное освобождение зоны КТО. Противник отступает и несет значительные потери – более 180 военнослужащих и шесть единиц бронетехники только за минувшие сутки.Всего за время курской авантюры Зеленского уничтожены более 71 570 украинских солдат и офицеров, 645 артиллерийских орудий и РСЗО, 403 танка, 622 БМП и БТР, 2 242 прочие бронемашины. ВСУ сегодня способны огрызнуться лишь "беспилотной агонией" – в ночь на 2 апреля над Курской областью уничтожены 87 БПЛА.Войска противника еще цепляются за краешек Курской земли с населенными пунктами Горналь и Олешня, однако самые ожесточенные бои уже переместились на сопредельную территорию Сумской области – российские войска уверенно продавливают оборону противника на рубеже Владимировка – Журавка – Басовка. Оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия ВС России успешно поражают живую силу и боевую технику противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка. Южнее, с Белгородского направления российская группировка войск "Север" нанесла поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ – в районах сел Проходы, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка, Михайловское, Великий Прикол и Миропольское Сумской области.Киевский режим впадает в отчаяние, и с ужасом ожидает масштабного летнего наступления ВС России – на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях одновременно. Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко даже уточнил "Время Ч" – середина июля. Коллективный Запад разделяет опасения украинских марионеток, и прямо связывает негативные прогнозы с курской катастрофой ВСУ. Лидеры ряда стран ЕС кидают Киеву "соломинки надежд", и относительно небольшую поддержку (на общую сумму 3,5 млрд евро), которые не спасут "утопающего".История неумолимаПризыв "пианиста" Зеленского еще раз собраться (3-4 апреля) с "небольшой группой европейских лидеров" (Стармером и Макроном), чтобы таки ввести на Украину иностранные войска гаснет в суровой реальности. Европейский альянс "жалких нахлебников" США находится не в лучшей форме – агрессивные намерения не совпадают с экономическими возможностями.Российский МИД и авторитетный экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон накануне напомнили европейским "ястребам", что Россия не допустит появления на Украине западных "миротворцев", и способна быстро уничтожить любые иностранные войска. Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон хотел бы занять Одессу, а британский премьер Кир Стармер – создать "королевскую" военно-морскую базу в Очакове.На фоне требований Вашингтона "расплатиться" за американскую военную помощь всеми полезными ископаемыми и энергетическими ресурсами "незалежной" британское издание The Independent цинично констатировало: Украине предстоит сделать выбор, чтобы стать колонией России или США. Этот мрачный для Киева прогноз дополнила газета The Telegraph: за 37 месяцев войны РФ взяла под контроль 70 тыс. км² территории Украины, что равно площади Бельгии и Нидерландов вместе взятых. И все же, территория – не главная цель, а сопутствующий результат российской СВО. Для организаторов прокси-войны с РФ имеются более критичные цифры: украинская армия за три месяца 2025 года потеряла более 138 тысяч солдат, 2500 танков и 10 тысяч беспилотников. Абсолютно неприемлемый для Запада уровень потерь, и безрезультатных финансовых издержек.Вашингтону трудно смириться с поражением. Логика американцев понятна: "Все, что угодно, только не капитуляция Запада". Российский МИД отметил, что в позиции США пока "начисто отсутствует требование решить проблемы, связанные с первопричинами вооруженного конфликта". А первопричины это – возрождение на государственном уровне идеологии бандеровцев, превращение Украины в АнтиРоссию, с прицелом на расширение НАТО.Москва твердо намерена и технологически готова преодолевать стратегическую проблему (существования АнтиРоссии) дипломатическими средствами (в ходе переговоров с американцами) или на поле боя (полным уничтожением украинской армии). Российский президент Владимир Путин 28 марта твердо заявил: "Мы их добьем". Полагаю, это относится не только к ВСУ.История неумолимо дописывает еще одну главу проигранной Западом кампании Drang nach Osten. К сожалению, "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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