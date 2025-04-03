https://uz.sputniknews.ru/20250403/kubok-mira-boks-braziliya-uzbekistan-pobedy-48712798.html

Еще двое узбекистанцев прошли в следующий этап Кубка мира по боксу в Бразилии

Еще двое узбекистанцев прошли в следующий этап Кубка мира по боксу в Бразилии

Sputnik Узбекистан

Спортсмены одолели соперников из Польши и США

2025-04-03T12:12+0500

2025-04-03T12:12+0500

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Еще двое узбекистанцев прошли в следующий этап Кубка мира по боксу в Бразилии, сообщает НОК. Итоги поединков Сегодня в рамках полуфиналов на ринг выйдут 5 боксеров республики

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