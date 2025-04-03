https://uz.sputniknews.ru/20250403/kubok-mira-boks-braziliya-uzbekistan-pobedy-48712798.html
Еще двое узбекистанцев прошли в следующий этап Кубка мира по боксу в Бразилии
Еще двое узбекистанцев прошли в следующий этап Кубка мира по боксу в Бразилии
Sputnik Узбекистан
Спортсмены одолели соперников из Польши и США
2025-04-03T12:12+0500
2025-04-03T12:12+0500
2025-04-03T12:12+0500
спорт
бокс
узбекистан
бразилия
кубок мира
победа
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Еще двое узбекистанцев прошли в следующий этап Кубка мира по боксу в Бразилии, сообщает НОК. Итоги поединков Сегодня в рамках полуфиналов на ринг выйдут 5 боксеров республики
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узбекистанцы кубок мира бокс бразилия
узбекистанцы кубок мира бокс бразилия
Еще двое узбекистанцев прошли в следующий этап Кубка мира по боксу в Бразилии
Спортсмены одолели соперников из Польши и США.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Еще двое узбекистанцев прошли в следующий этап Кубка мира по боксу в Бразилии, сообщает
НОК.
"В бразильском городе Фос-ду-Игуасу продолжается Кубок мира по боксу. По итогам прошедших поединков на ринг вышли четверо наших соотечественников и двое из них одержали победу", — говорится в сообщении.
-55 кг: Миразизбек Мирзахалилов — Николас Павлик (Польша) 5:0
-70 кг: Икболжон Халдоров — Одел Камара (Англия) 0:5
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев — Юри Рейс (Бразилия) 2:3
-80 кг: Джавохир Умматалиев — Робби Гонсалес (США) 3:2
Сегодня в рамках полуфиналов на ринг выйдут 5 боксеров республики
-60 кг: Мадияр Данияров — Луис Оливейра (Бразилия)
-90 кг: Турабек Хабибуллаев — Вишал (Индия)
-50 кг: Асилбек Джалилов — Джадумани Манденгбам (Индия)
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев — Михал Ярлинский (Польша)
+90 кг: Джахонгир Закиров — Даниял Сапарбай (Казахстан)