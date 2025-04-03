https://uz.sputniknews.ru/20250403/mintrans-uzbekistan-sotrudnichestvo-kompaniya-kitay-48713976.html

Узбекистан предложил компании из КНР участвовать в управлении жд вокзалами в трех городах

Узбекистан предложил компании из КНР участвовать в управлении жд вокзалами в трех городах

Sputnik Узбекистан

Сотрудничество планируют развивать на основе государственно-частного партнерства

2025-04-03T13:22+0500

2025-04-03T13:22+0500

2025-04-03T14:06+0500

узбекистан

министерство транспорта республики узбекистан

сотрудничество

китай

компания

управление

вокзал

ташкент

самарканд

коканд

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана предложило китайской компании Sino Road and Bridge Corporation принять участие в управлении железнодорожными вокзалами Ташкента, Самарканда и Коканда, сообщает пресс-служба ведомства. Замглавы Минтранса Жасурбек Чориев и исполнительный гендиректор зарубежного отделения компании Джимми Чанг обсудили возможности ее участия в реализации инвестпроектов в транспортной сфере.Чанг заявил о заинтересованности корпорации в проектах по развитию железнодорожной, авиационной и дорожной инфраструктуры. Представители КНР планируют разработать конкретные предложения по проектам, которые будут выгодны обеим сторонам.

узбекистан

ташкент

самарканд

коканд

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