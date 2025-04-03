https://uz.sputniknews.ru/20250403/mintrans-uzbekistan-sotrudnichestvo-kompaniya-kitay-48713976.html
Узбекистан предложил компании из КНР участвовать в управлении жд вокзалами в трех городах
Узбекистан предложил компании из КНР участвовать в управлении жд вокзалами в трех городах
Sputnik Узбекистан
Сотрудничество планируют развивать на основе государственно-частного партнерства
2025-04-03T13:22+0500
2025-04-03T13:22+0500
2025-04-03T14:06+0500
узбекистан
министерство транспорта республики узбекистан
сотрудничество
китай
компания
управление
вокзал
ташкент
самарканд
коканд
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана предложило китайской компании Sino Road and Bridge Corporation принять участие в управлении железнодорожными вокзалами Ташкента, Самарканда и Коканда, сообщает пресс-служба ведомства. Замглавы Минтранса Жасурбек Чориев и исполнительный гендиректор зарубежного отделения компании Джимми Чанг обсудили возможности ее участия в реализации инвестпроектов в транспортной сфере.Чанг заявил о заинтересованности корпорации в проектах по развитию железнодорожной, авиационной и дорожной инфраструктуры. Представители КНР планируют разработать конкретные предложения по проектам, которые будут выгодны обеим сторонам.
узбекистан
ташкент
самарканд
коканд
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узбекистан компания кнр сотрудничество железнодорожный вокзал управление
узбекистан компания кнр сотрудничество железнодорожный вокзал управление
Узбекистан предложил компании из КНР участвовать в управлении жд вокзалами в трех городах
13:22 03.04.2025 (обновлено: 14:06 03.04.2025)
Сотрудничество планируют развивать на основе государственно-частного партнерства.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Министерство транспорта Узбекистана предложило китайской компании Sino Road and Bridge Corporation принять участие в управлении железнодорожными вокзалами Ташкента, Самарканда и Коканда, сообщает
пресс-служба ведомства.
Замглавы Минтранса Жасурбек Чориев и исполнительный гендиректор зарубежного отделения компании Джимми Чанг обсудили возможности ее участия в реализации инвестпроектов в транспортной сфере.
Чанг заявил о заинтересованности корпорации в проектах по развитию железнодорожной, авиационной и дорожной инфраструктуры.
"Замминистра транспорта предложил китайской корпорации принять участие в проектах модернизации и управления железнодорожными вокзалами в Ташкенте, Самарканде и Коканде на основе государственно-частного партнерства, а также в других транспортных проектах", — говорится в сообщении.
Представители КНР планируют разработать конкретные предложения по проектам, которые будут выгодны обеим сторонам.