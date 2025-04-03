https://uz.sputniknews.ru/20250403/narbayeva-chungong-vstrecha-senat-48710826.html
Что обсудили председатель Сената Олий Мажлиса и генсек Межпарламентского союза
Что обсудили председатель Сената Олий Мажлиса и генсек Межпарламентского союза
Sputnik Узбекистан
Мартин Чунгонг отметил значительный вклад Узбекистана в деятельность МПС
2025-04-03T10:00+0500
2025-04-03T10:00+0500
2025-04-03T10:41+0500
политика
узбекистан
председатель
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
встреча
генеральный секретарь
межпарламентский союз
мартин чунгонг
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом, сообщает пресс-служба верхней палаты. В фокусе внимания находилась подготовка к юбилейной 150-й Ассамблее МПС, которая состоится в Узбекистане, а также дальнейшее развитие сотрудничества в области парламентских реформ. Особое внимание уделили исторической значимости Ассамблеи, тема которой: "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость", полностью соответствует преобразованиям, проводимым в Узбекистане. Мартин Чунгонг выразил благодарность за плодотворное сотрудничество парламента Узбекистана с Межпарламентским союзом, отметив значительный вклад республики в деятельность МПС. По мнению сторон, юбилейная Ассамблея МПС в Ташкенте станет важным событием в истории международного парламентаризма и укрепит роль парламентов в решении глобальных проблем.
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узбекистан председатель сенат олий мажлиса генеральный секретарь мпс
узбекистан председатель сенат олий мажлиса генеральный секретарь мпс
Что обсудили председатель Сената Олий Мажлиса и генсек Межпарламентского союза
10:00 03.04.2025 (обновлено: 10:41 03.04.2025)
Мартин Чунгонг отметил значительный вклад Узбекистана в деятельность МПС.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik
. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
В фокусе внимания находилась подготовка к юбилейной 150-й Ассамблее МПС, которая состоится в Узбекистане, а также дальнейшее развитие сотрудничества в области парламентских реформ.
Особое внимание уделили исторической значимости Ассамблеи, тема которой: "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость", полностью соответствует преобразованиям, проводимым в Узбекистане.
"Подчеркивалось, что положительные аспекты парламентской работы Узбекистана могут стать ориентиром для других стран", — говорится в сообщении.
Мартин Чунгонг выразил благодарность за плодотворное сотрудничество парламента Узбекистана с Межпарламентским союзом, отметив значительный вклад республики в деятельность МПС.
По мнению сторон, юбилейная Ассамблея МПС в Ташкенте станет важным событием в истории международного парламентаризма и укрепит роль парламентов в решении глобальных проблем.