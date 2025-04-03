https://uz.sputniknews.ru/20250403/narbayeva-chungong-vstrecha-senat-48710826.html

Что обсудили председатель Сената Олий Мажлиса и генсек Межпарламентского союза

Что обсудили председатель Сената Олий Мажлиса и генсек Межпарламентского союза

Sputnik Узбекистан

Мартин Чунгонг отметил значительный вклад Узбекистана в деятельность МПС

2025-04-03T10:00+0500

2025-04-03T10:00+0500

2025-04-03T10:41+0500

политика

узбекистан

председатель

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

встреча

генеральный секретарь

межпарламентский союз

мартин чунгонг

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом, сообщает пресс-служба верхней палаты. В фокусе внимания находилась подготовка к юбилейной 150-й Ассамблее МПС, которая состоится в Узбекистане, а также дальнейшее развитие сотрудничества в области парламентских реформ. Особое внимание уделили исторической значимости Ассамблеи, тема которой: "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость", полностью соответствует преобразованиям, проводимым в Узбекистане. Мартин Чунгонг выразил благодарность за плодотворное сотрудничество парламента Узбекистана с Межпарламентским союзом, отметив значительный вклад республики в деятельность МПС. По мнению сторон, юбилейная Ассамблея МПС в Ташкенте станет важным событием в истории международного парламентаризма и укрепит роль парламентов в решении глобальных проблем.

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