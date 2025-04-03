https://uz.sputniknews.ru/20250403/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennye-punkty-v-zaporojskoy-oblasti-i-v-dnr-48719588.html
Российские бойцы освободили населенные пункты в Запорожской области и в ДНР
Российские бойцы освободили населенные пункты в Запорожской области и в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над ними удалось установить в результате решительных действий подразделений группировок войск "Днепр" и "Восток"
2025-04-03T17:30+0500
2025-04-03T17:30+0500
2025-04-03T17:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
безопасность
всу
днр
запорожская область
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/03/48719413_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_99dc8bf32af69e9bb711639c238842b5.jpg
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.В свою очередь подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Веселое в ДНР, продолжив продвигаться в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле (ДНР) и Январское Днепропетровской области, добавили в военном ведомстве РФ.Потери противника составили:
россия
днр
запорожская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/03/48719413_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_8752a07d62ec5d1cd3aa2efa8b653deb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия бойцы освобождение населенные пункты запорожская область днр
россия бойцы освобождение населенные пункты запорожская область днр
Российские бойцы освободили населенные пункты в Запорожской области и в ДНР
Контроль над ними удалось установить в результате решительных действий подразделений группировок войск "Днепр" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Российские военные освободили населенные пункты Лобковое
в Запорожской области и Веселое
в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В свою очередь подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Веселое в ДНР, продолжив продвигаться в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", — указано в сводке Минобороны РФ.
Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле (ДНР) и Январское Днепропетровской области, добавили в военном ведомстве РФ.
Потери противника составили:
четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.