https://uz.sputniknews.ru/20250403/rossiyskie-boytsy-osvobodili-naselennye-punkty-v-zaporojskoy-oblasti-i-v-dnr-48719588.html

Российские бойцы освободили населенные пункты в Запорожской области и в ДНР

Российские бойцы освободили населенные пункты в Запорожской области и в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над ними удалось установить в результате решительных действий подразделений группировок войск "Днепр" и "Восток"

2025-04-03T17:30+0500

2025-04-03T17:30+0500

2025-04-03T17:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.В свою очередь подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Веселое в ДНР, продолжив продвигаться в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле (ДНР) и Январское Днепропетровской области, добавили в военном ведомстве РФ.Потери противника составили:

россия

днр

запорожская область

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