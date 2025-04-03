https://uz.sputniknews.ru/20250403/uzbekistan-eaeu-sotrudnichestvo-zaschita-intellektualnaya-sobstvennost-48716859.html

Узбекистан и ЕАЭС: IT и защита интеллектуальной собственности — видео

Узбекистан и ЕАЭС: IT и защита интеллектуальной собственности — видео

Sputnik Узбекистан

Спикеры рассказали, какие меры необходимо принять для развития технологий и защиты интеллектуальной собственности в республике в рамках сотрудничества с Союзом

2025-04-03T15:42+0500

2025-04-03T15:42+0500

2025-04-03T15:42+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

пресс-центр

москва

ташкент

it-технологии

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik в формате видеомоста обсудили развитие информационных технологий и интеллектуальной собственности в рамках сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.В мероприятии приняли участие российский и евразийский патентный поверенный Борис Герасин (Москва), ведущий консультант Департамента интеллектуальной собственности министерства юстиции Узбекистана Бобурхон Аббасов, а также преподаватель кафедры права интеллектуальной собственности Ташкентского государственного юридического университета Шухратжон Ёкубов.Борис Герасин отметил, что Узбекистан является цифровым лидером в Центральной Азии, реализуя проекты цифровой трансформации госуслуг, включая платформу my.gov.uz с более чем 300 услугами, электронный документооборот и создание мощного IT-парка. Стартап-экосистема страны развивается с ежегодным ростом более 300%.Представитель Минюста РУз Бобурхон Аббасов отметил, что республика вносит изменения в нормативно-правовую базу для усиления защиты интеллектуальной собственности. Подписано соглашение между Узбекистаном, Роспатентом и Евразийским патентным ведомством о сотрудничестве в сфере повышения квалификации специалистов и обмена опытом.В рамках интеграции и сотрудничества с ЕАЭС Борис Герасин выразил надежду, что в ближайшее время Узбекистан присоединится к Евразийской патентной конвенции.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полную запись смотрите по ссылке

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