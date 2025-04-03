https://uz.sputniknews.ru/20250403/uzbekistan-eaeu-vneshnetorgovyy-oborot-48719176.html
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
Национальное агентство РУз по статистике: в первые два месяца 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 23,6%
2025-04-03T17:00+0500
2025-04-03T17:00+0500
2025-04-03T17:00+0500
еаэс и узбекистан
инфографика
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
торговля
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Внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-феврале этого года составил $2 559,4 млн из них объем экспорта — $882,4 млн, объем импорта — $1 667,0 млн. Основным партнером в Союзе по итогам первых двух месяцев вновь остается Россия.Общий объем торговли с РФ составил $1 619,5 млн, из которых $1 071,6 млн приходится на импорт.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан еаэс внешнеторговый оборот
узбекистан еаэс внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика
Национальное агентство РУз по статистике: в первые два месяца 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 23,6%.
Внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-феврале этого года составил $2 559,4 млн из них объем экспорта — $882,4 млн, объем импорта — $1 667,0 млн. Основным партнером в Союзе по итогам первых двух месяцев вновь остается Россия.
Общий объем торговли с РФ составил $1 619,5 млн, из которых $1 071,6 млн приходится на импорт.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан
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