https://uz.sputniknews.ru/20250403/uzbekistan-eaeu-vneshnetorgovyy-oborot-48719176.html

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Sputnik Узбекистан

Национальное агентство РУз по статистике: в первые два месяца 2025 года доля Евразийского экономического союза в общем объеме ВТО республики составила 23,6%

2025-04-03T17:00+0500

2025-04-03T17:00+0500

2025-04-03T17:00+0500

еаэс и узбекистан

инфографика

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

торговля

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Внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-феврале этого года составил $2 559,4 млн из них объем экспорта — $882,4 млн, объем импорта — $1 667,0 млн. Основным партнером в Союзе по итогам первых двух месяцев вновь остается Россия.Общий объем торговли с РФ составил $1 619,5 млн, из которых $1 071,6 млн приходится на импорт.Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала. Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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