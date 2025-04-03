https://uz.sputniknews.ru/20250403/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-biobezopasnost-48712415.html

Дипломаты Узбекистана и России оценили угрозы биобезопасности в ЦА

Дипломаты Узбекистана и России оценили угрозы биобезопасности в ЦА

Sputnik Узбекистан

Речь шла о дальнейшей тесной координации и конструктивном взаимодействии как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН

2025-04-03T11:05+0500

2025-04-03T11:05+0500

2025-04-03T11:05+0500

центральная азия

конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия

узбекистан

россия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Дипломаты Узбекистана и России обменялись оценками угроз биобезопасности в Центральной Азии, сообщает МИД РФ.В Москве состоялись узбекско-российские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности.Встреча подтвердила единство подходов двух стран к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

центральная азия

узбекистан

россия

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