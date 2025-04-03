https://uz.sputniknews.ru/20250403/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-biobezopasnost-48712415.html
Дипломаты Узбекистана и России оценили угрозы биобезопасности в ЦА
Дипломаты Узбекистана и России оценили угрозы биобезопасности в ЦА
Sputnik Узбекистан
Речь шла о дальнейшей тесной координации и конструктивном взаимодействии как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН
2025-04-03T11:05+0500
2025-04-03T11:05+0500
2025-04-03T11:05+0500
центральная азия
конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия
узбекистан
россия
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Дипломаты Узбекистана и России обменялись оценками угроз биобезопасности в Центральной Азии, сообщает МИД РФ.В Москве состоялись узбекско-российские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности.Встреча подтвердила единство подходов двух стран к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
центральная азия
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узбекистан россия биобезопасность ца
узбекистан россия биобезопасность ца
Дипломаты Узбекистана и России оценили угрозы биобезопасности в ЦА
Речь шла о дальнейшей тесной координации и конструктивном взаимодействии как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Дипломаты Узбекистана и России обменялись оценками угроз биобезопасности в Центральной Азии, сообщает
МИД РФ.
В Москве состоялись узбекско-российские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности.
"Проведен обмен оценками угроз биологической безопасности в Центральной Азии, а также в мире. Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности, а также укрепления режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", — говорится в сообщении.
Встреча подтвердила единство подходов двух стран к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.