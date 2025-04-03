https://uz.sputniknews.ru/20250403/uzbekneftegaz-gazovyye-schetchiki-rossiya-ispytaniya-48720730.html
Узбекнефтегаз планирует испытывать ультразвуковые газовые счетчики из РФ
Узбекнефтегаз планирует испытывать ультразвуковые газовые счетчики из РФ
Sputnik Узбекистан
Стороны также обсудили возможность локализации производства приборов учета в республике
2025-04-03T18:19+0500
2025-04-03T18:19+0500
2025-04-03T18:19+0500
узбекистан
узбекнефтегаз
сотрудничество
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компания
технологии
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" может начать испытания российских ультразвуковых газовых счетчиков, сообщает пресс-служба компании.Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи со специалистами научно-производственного предприятия "Куйбышев Телеком-Метрология".Российское предприятие специализируется на производстве приборов учета газа и жидкостей. Выпускаемые им счетчики устойчивы к самым тяжелым условиям, в частности, к высоким давлениям (до 55 МПа) и температурам (до + 710°С), работают в сжиженном природном газе и других криогенных средах до -196°С, позволяя получить точные данные измерения.Российская компания также выразила заинтересованность в направлении на производственные объекты высококвалифицированных специалистов и локализации производства контрольно-измерительных приборов в Узбекистане, добавили в пресс-службе.
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узбекнефтегаз россия газовые счетчики испытания локализация
узбекнефтегаз россия газовые счетчики испытания локализация
Узбекнефтегаз планирует испытывать ультразвуковые газовые счетчики из РФ
Стороны также обсудили возможность локализации производства приборов учета в республике.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik
. АО "Узбекнефтегаз" может начать испытания российских ультразвуковых газовых счетчиков, сообщает
пресс-служба компании.
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи со специалистами научно-производственного предприятия "Куйбышев Телеком-Метрология".
Российское предприятие специализируется на производстве приборов учета газа и жидкостей. Выпускаемые им счетчики устойчивы к самым тяжелым условиям, в частности, к высоким давлениям (до 55 МПа) и температурам (до + 710°С), работают в сжиженном природном газе и других криогенных средах до -196°С, позволяя получить точные данные измерения.
"Достигнута договоренность продолжить встречи с зарубежными специалистами в онлайн-формате и обсуждать возможность испытания ультразвуковых счетчиков газового учета на производственных объектах Общества", — говорится в сообщении.
Российская компания также выразила заинтересованность в направлении на производственные объекты высококвалифицированных специалистов и локализации производства контрольно-измерительных приборов в Узбекистане, добавили в пресс-службе.