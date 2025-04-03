https://uz.sputniknews.ru/20250403/uzbekneftegaz-gazovyye-schetchiki-rossiya-ispytaniya-48720730.html

Узбекнефтегаз планирует испытывать ультразвуковые газовые счетчики из РФ

Узбекнефтегаз планирует испытывать ультразвуковые газовые счетчики из РФ

Sputnik Узбекистан

Стороны также обсудили возможность локализации производства приборов учета в республике

2025-04-03T18:19+0500

2025-04-03T18:19+0500

2025-04-03T18:19+0500

узбекистан

узбекнефтегаз

сотрудничество

россия

компания

технологии

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" может начать испытания российских ультразвуковых газовых счетчиков, сообщает пресс-служба компании.Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи со специалистами научно-производственного предприятия "Куйбышев Телеком-Метрология".Российское предприятие специализируется на производстве приборов учета газа и жидкостей. Выпускаемые им счетчики устойчивы к самым тяжелым условиям, в частности, к высоким давлениям (до 55 МПа) и температурам (до + 710°С), работают в сжиженном природном газе и других криогенных средах до -196°С, позволяя получить точные данные измерения.Российская компания также выразила заинтересованность в направлении на производственные объекты высококвалифицированных специалистов и локализации производства контрольно-измерительных приборов в Узбекистане, добавили в пресс-службе.

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