https://uz.sputniknews.ru/20250403/vengriya-vyxod-iz-mejdunarodnogo-ugolovnogo-suda-48717862.html
Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда — причина
Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда — причина
Sputnik Узбекистан
Глава администрации Виктора Орбана: Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством страны уже сегодня
2025-04-03T16:15+0500
2025-04-03T16:15+0500
2025-04-03T16:15+0500
в мире
венгрия
международный уголовный суд в гааге
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Правительство Венгрии приняло решении о выходе из Международного уголовного суда (МУС), сообщает агентство MTI со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.Такое решение приняли на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого МУС выдал ордер в ноябре 2024-го. Повод для разбирательства — обвинение в адрес главы израильского правительства в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Кроме него, суд также намерен задержать и экс-министра обороны Йоава Галанта.Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.
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венгрия выход международный уголовный суд
венгрия выход международный уголовный суд
Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда — причина
Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством страны уже сегодня.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Правительство Венгрии приняло решении о выходе из Международного уголовного суда (МУС), сообщает агентство MTI со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.
"Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг", — заявил он.
Такое решение приняли на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого МУС выдал ордер в ноябре 2024-го.
Повод для разбирательства — обвинение в адрес главы израильского правительства в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. Кроме него, суд также намерен задержать и экс-министра обороны Йоава Галанта.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в ноябре 2024 года заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в страну и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на ее территории. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому премьер-министр Израиля может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.