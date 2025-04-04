https://uz.sputniknews.ru/20250404/chto-predlojil-mirziyoev-na-sammite-tsentralnaya-aziya-evropeyskiy-soyuz-v-samarkande-48728878.html
Что предложил Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде
Что предложил Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде
Sputnik Узбекистан
На саммите рассмотрены перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом.
2025-04-04T13:53+0500
2025-04-04T13:53+0500
2025-04-04T14:28+0500
саммит
самарканд
шавкат мирзиёев
европа
декларация
энергетика
борьба с терроризмом
урсула фон дер ляйен
касым-жомарт токаев
эмомали рахмон
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В городе Самарканде 4 апреля под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялся первый саммит "Центральная Азия – Европейский Союз", сообщает пресс-служба главы государства.В мероприятии приняли участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также руководители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.Участники рассмотрели перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом, а также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.Особое внимание участники саммита уделили вопросам расширения инвестиционного сотрудничества и увеличения товарооборота, продвижения совместных программ и проектов кооперации в области инноваций, "зеленой" энергетики, добывающей отрасли, сельского хозяйства, транспорта, логистики и цифровизации, продолжения активных обменов в области культуры, туризма, науки, образования и других приоритетных направлениях.Открывая мероприятие, глава Узбекистана с удовлетворением подчеркнул, что отношения между Центральной Азией и Европой, имеющие глубокие корни, динамично развиваются и укрепляются.Глава республики выразил благодарность руководителям главных политических и экономических институтов Евросоюза за всемерную поддержку процессов интеграции и устойчивого развития в Центральной Азии.По его словам, благодаря общей политической воле, глубинная трансформация в регионе приобрела устойчивый и необратимый характер. Укрепляются доверие и добрососедство, расширяются полномасштабное сотрудничество и кооперация.Лидер Узбекистана представил свое видение приоритетов дальнейшего развития сотрудничества на средне- и долгосрочную перспективу.В первую очередь он отметил важность укрепления политического диалога, правовой и институциональной основы многостороннего сотрудничества.Указал на необходимость совместного принятия комплексных мер, направленных на практическую реализацию принимаемого решения об установлении стратегического партнерства между Центральной Азией и Европейским Союзом.Предложил рассмотреть вопрос подписания полноценного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между двумя регионами с целью наполнения стратегического партнерства конкретными решениями, проектами и программами.Президент Узбекистана также выступил за проведение регулярных встреч глав внешнеполитических ведомств для "сверки часов" по международной и региональной повестке; учреждение Форума межпарламентского сотрудничества "Центральная Азия – ЕС" с организацией первого мероприятия уже этой осенью в Узбекистане; расширение сотрудничества между ведущими аналитическими центрами.Предложено провести в ходе очередного Ташкентского инвестиционного форума отдельную сессию "Инвестиционных возможностей двух регионов" с презентацией Концепции регионального Промышленного парка для европейских компаний в Узбекистане.Было также отмечено подписание Соглашения об открытии офиса Европейского инвестиционного банка в Ташкенте, что будет стимулировать приток прямых инвестиций в Центральную Азию из стран ЕС.Узбекский лидер выступил с инициативой о запуске Инвестиционной платформы для продвижения крупных региональных проектов в области "зеленой" энергетики, инноваций, транспорта, инфраструктуры и аграрного сектора.Кроме того, выдвинул новые инициативы. Речь идет о заключении многостороннего Соглашения о защите и поощрении инвестиций; запуске совместной Торговой палаты "Центральная Азия – ЕС"; принятии совместной региональной программы поддержки проектов малого и среднего бизнеса; женского предпринимательства.Отмечена готовность принять в Узбекистане в этом году очередной Экономический форум и Форум инвесторов по транспортной взаимосвязанности.Говорилось о расширении технического содействия Европейского союза для повышения потенциала экспортеров, создания лабораторий и центров стандартизации и сертификации.Другим перспективным направлением для взаимовыгодного партнерства обозначено углубление сотрудничества и инвестиции в сферу критических минеральных ресурсов.Узбекистан имеет положительный опыт сотрудничества с ведущими европейскими компаниями в данной области. Между тем расширению партнерства в этом направлении препятствует отсутствие эффективных транспортных коридоров для доставки данной продукции, а также готовых промышленных и сельхоз товаров на европейский рынок.В данном контексте подчеркнута необходимость разработки скоординированных мер и выгодных условий для расширения и загрузки Транскаспийского транспортного коридора.В этих целях предложено созвать под эгидой Евросоюза встречу министров транспорта стран пролегания данного маршрута для выработки согласованных подходов.Было отмечено, что стратегическое значение придается инвестициям в "зеленую" энергетику и экологическую устойчивость. Узбекистан полностью поддерживает международный проект по поставкам электроэнергии из центральноазиатского региона в направлении Европы.Для проработки финансирования проектов и развития рынка "углеродных кредитов" предложено учредить рабочую группу. Немаловажную роль в развитии сотрудничества двух регионов играют инвестиции в человеческий капитал.Кроме того, в целях расширения научно-образовательного сотрудничества со странами Центральной Азии выражена готовность открыть в Узбекистане офис программы "Горизонт – Европа".Выдвинута инициатива по разработке совместной Программы научного и технологического обмена в области искусственного интеллекта, "больших данных", цифровизации и космических исследований.Президент Узбекистана также выступил с предложениями по включению стран региона в европейскую Программу действий в области цифрового образования, а также реализации "дорожной карты" партнерства между ведущими университетами.В продолжение усилий по ознакомлению мировой аудитории с богатейшей культурой нашего региона особо подчеркнута важность активного использования площадки предстоящей Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде для пропаганды искусства народов Центральной Азии.В этом году также планируется провести в Бухаре первый туристический форум "Центральная Азия – Европейский Союз".Актуальным является сотрудничество в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, кибер-преступностью, наркотрафиком и незаконной миграцией. Было поддержано предложение европейских партнеров о запуске диалога по вопросам контртерроризма. Отмечена важность продолжения практического взаимодействия в рамках программ БОМКА и КАДАП, а также консультаций по вопросам мирного развития АфганистанаДля практической реализации выдвинутых инициатив и договоренностей, Шавкат Мирзиёев предложил учредить Комитет партнерства на уровне заместителей Премьер-министров в формате "Центральная Азия – ЕС" с проведением ежегодных встреч.В ходе заседания выступили главы делегаций с предложениями по расширению практического сотрудничества между двумя регионами.По итогам первого саммита приняты Совместная декларация, предусматривающая установление стратегического партнерства между двумя регионами, и декларация о сотрудничестве в области критических минералов.
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саммит самарканд мирзиёев "центральная азия – европейский союз" декларация инициативы
саммит самарканд мирзиёев "центральная азия – европейский союз" декларация инициативы
Что предложил Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде
13:53 04.04.2025 (обновлено: 14:28 04.04.2025)
На саммите рассмотрены перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В городе Самарканде 4 апреля под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялся первый саммит "Центральная Азия – Европейский Союз", сообщает пресс-служба главы государства.
В мероприятии приняли участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также руководители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.
Участники рассмотрели перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом, а также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.
Особое внимание участники саммита уделили вопросам расширения инвестиционного сотрудничества и увеличения товарооборота, продвижения совместных программ и проектов кооперации в области инноваций, "зеленой" энергетики, добывающей отрасли, сельского хозяйства, транспорта, логистики и цифровизации, продолжения активных обменов в области культуры, туризма, науки, образования и других приоритетных направлениях.
Открывая мероприятие, глава Узбекистана с удовлетворением подчеркнул, что отношения между Центральной Азией и Европой, имеющие глубокие корни, динамично развиваются и укрепляются.
"Конструктивные и продуктивные встречи, прошедшие накануне саммита, показали наличие политической воли и решимости углублять практическое сотрудничество в интересах двух регионов", — отмечалось в ходе мероприятия.
Глава республики выразил благодарность руководителям главных политических и экономических институтов Евросоюза за всемерную поддержку процессов интеграции и устойчивого развития в Центральной Азии.
По его словам, благодаря общей политической воле, глубинная трансформация в регионе приобрела устойчивый и необратимый характер. Укрепляются доверие и добрососедство, расширяются полномасштабное сотрудничество и кооперация.
"Еще семь-восемь лет назад для этого не было даже предпосылок. Границы между отдельными странами были закрыты. Не было ни торговли, ни транзита, ни бизнеса, никаких гуманитарных обменов. Отношения были попросту заморожены", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Лидер Узбекистана представил свое видение приоритетов дальнейшего развития сотрудничества на средне- и долгосрочную перспективу.
В первую очередь он отметил важность укрепления политического диалога, правовой и институциональной основы многостороннего сотрудничества.
Указал на необходимость совместного принятия комплексных мер, направленных на практическую реализацию принимаемого решения об установлении стратегического партнерства между Центральной Азией и Европейским Союзом.
Предложил рассмотреть вопрос подписания полноценного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между двумя регионами с целью наполнения стратегического партнерства конкретными решениями, проектами и программами.
Президент Узбекистана также выступил за проведение регулярных встреч глав внешнеполитических ведомств для "сверки часов" по международной и региональной повестке; учреждение Форума межпарламентского сотрудничества "Центральная Азия – ЕС" с организацией первого мероприятия уже этой осенью в Узбекистане; расширение сотрудничества между ведущими аналитическими центрами.
"В целях системной работы по обеспечению своевременной реализации договоренностей выражена готовность Узбекистана взять на себя функции секретариата саммита до очередного заседания. Приоритетным измерением взаимодействия определены инвестиции в экономическую и технологическую модернизацию. Сегодня текущий портфель проектов с ведущими европейскими компаниями и банками превышает 30 миллиардов евро", — отмечалось на мероприятии.
Предложено провести в ходе очередного Ташкентского инвестиционного форума отдельную сессию "Инвестиционных возможностей двух регионов" с презентацией Концепции регионального Промышленного парка для европейских компаний в Узбекистане.
Было также отмечено подписание Соглашения об открытии офиса Европейского инвестиционного банка в Ташкенте, что будет стимулировать приток прямых инвестиций в Центральную Азию из стран ЕС.
Узбекский лидер выступил с инициативой о запуске Инвестиционной платформы для продвижения крупных региональных проектов в области "зеленой" энергетики, инноваций, транспорта, инфраструктуры и аграрного сектора.
Кроме того, выдвинул новые инициативы. Речь идет о заключении многостороннего Соглашения о защите и поощрении инвестиций; запуске совместной Торговой палаты "Центральная Азия – ЕС"; принятии совместной региональной программы поддержки проектов малого и среднего бизнеса; женского предпринимательства.
Отмечена готовность принять в Узбекистане в этом году очередной Экономический форум и Форум инвесторов по транспортной взаимосвязанности.
Говорилось о расширении технического содействия Европейского союза для повышения потенциала экспортеров, создания лабораторий и центров стандартизации и сертификации.
Другим перспективным направлением для взаимовыгодного партнерства обозначено углубление сотрудничества и инвестиции в сферу критических минеральных ресурсов.
Узбекистан имеет положительный опыт сотрудничества с ведущими европейскими компаниями в данной области. Между тем расширению партнерства в этом направлении препятствует отсутствие эффективных транспортных коридоров для доставки данной продукции, а также готовых промышленных и сельхоз товаров на европейский рынок.
В данном контексте подчеркнута необходимость разработки скоординированных мер и выгодных условий для расширения и загрузки Транскаспийского транспортного коридора.
"Уверен, что эти задачи полностью соответствуют целям общеевропейской программы "Глобальные ворота", — заявил глава государства.
В этих целях предложено созвать под эгидой Евросоюза встречу министров транспорта стран пролегания данного маршрута для выработки согласованных подходов.
Было отмечено, что стратегическое значение придается инвестициям в "зеленую" энергетику и экологическую устойчивость. Узбекистан полностью поддерживает международный проект по поставкам электроэнергии из центральноазиатского региона в направлении Европы.
"К 2030 году наша страна планирует увеличить долю возобновляемой энергии в энергобалансе до 54%, ввести 24 тысячи мегаватт "зеленых" мощностей. Важной платформой взаимодействия в данной сфере может стать запуск Партнерства "Центральная Азия-ЕС" по "чистой" энергетике", — отмечалось на саммите.
Для проработки финансирования проектов и развития рынка "углеродных кредитов" предложено учредить рабочую группу. Немаловажную роль в развитии сотрудничества двух регионов играют инвестиции в человеческий капитал.
"Достижению этой цели будет способствовать введение специальных квот для стран региона в рамках Программы "Эразмус плюс" по подготовке высококвалифицированных специалистов."
Кроме того, в целях расширения научно-образовательного сотрудничества со странами Центральной Азии выражена готовность открыть в Узбекистане офис программы "Горизонт – Европа".
Выдвинута инициатива по разработке совместной Программы научного и технологического обмена в области искусственного интеллекта, "больших данных", цифровизации и космических исследований.
Президент Узбекистана также выступил с предложениями по включению стран региона в европейскую Программу действий в области цифрового образования, а также реализации "дорожной карты" партнерства между ведущими университетами.
"Яркими примерами кооперации в культурной сфере стали постановка с участием европейских специалистов национального балета "Лазги", а также выставки исторического наследия Центральной Азии в крупнейших музеях Европы", — отмечено в ходе саммита.
В продолжение усилий по ознакомлению мировой аудитории с богатейшей культурой нашего региона особо подчеркнута важность активного использования площадки предстоящей Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде для пропаганды искусства народов Центральной Азии.
В этом году также планируется провести в Бухаре первый туристический форум "Центральная Азия – Европейский Союз".
"Рассчитываем на содействие европейских партнеров в реализации концепции "Один тур — весь регион" на основе внедрения опыта стран ЕС, а также рассмотрении вопроса упрощения визового режима для туристов из нашего региона", — заявил Мирзиёев.
Актуальным является сотрудничество в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, кибер-преступностью, наркотрафиком и незаконной миграцией. Было поддержано предложение европейских партнеров о запуске диалога по вопросам контртерроризма. Отмечена важность продолжения практического взаимодействия в рамках программ БОМКА и КАДАП, а также консультаций по вопросам мирного развития Афганистана
Для практической реализации выдвинутых инициатив и договоренностей, Шавкат Мирзиёев предложил учредить Комитет партнерства на уровне заместителей Премьер-министров в формате "Центральная Азия – ЕС" с проведением ежегодных встреч.
В ходе заседания выступили главы делегаций с предложениями по расширению практического сотрудничества между двумя регионами.
По итогам первого саммита приняты Совместная декларация, предусматривающая установление стратегического партнерства между двумя регионами, и декларация о сотрудничестве в области критических минералов.