https://uz.sputniknews.ru/20250404/chto-predlojil-mirziyoev-na-sammite-tsentralnaya-aziya-evropeyskiy-soyuz-v-samarkande-48728878.html

Что предложил Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде

Что предложил Мирзиёев на саммите "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде

Sputnik Узбекистан

На саммите рассмотрены перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом.

2025-04-04T13:53+0500

2025-04-04T13:53+0500

2025-04-04T14:28+0500

саммит

самарканд

шавкат мирзиёев

европа

декларация

энергетика

борьба с терроризмом

урсула фон дер ляйен

касым-жомарт токаев

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В городе Самарканде 4 апреля под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялся первый саммит "Центральная Азия – Европейский Союз", сообщает пресс-служба главы государства.В мероприятии приняли участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также руководители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.Участники рассмотрели перспективы развития многоплановых отношений и практического взаимодействия между государствами Центральной Азии и Европейским Союзом, а также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.Особое внимание участники саммита уделили вопросам расширения инвестиционного сотрудничества и увеличения товарооборота, продвижения совместных программ и проектов кооперации в области инноваций, "зеленой" энергетики, добывающей отрасли, сельского хозяйства, транспорта, логистики и цифровизации, продолжения активных обменов в области культуры, туризма, науки, образования и других приоритетных направлениях.Открывая мероприятие, глава Узбекистана с удовлетворением подчеркнул, что отношения между Центральной Азией и Европой, имеющие глубокие корни, динамично развиваются и укрепляются.Глава республики выразил благодарность руководителям главных политических и экономических институтов Евросоюза за всемерную поддержку процессов интеграции и устойчивого развития в Центральной Азии.По его словам, благодаря общей политической воле, глубинная трансформация в регионе приобрела устойчивый и необратимый характер. Укрепляются доверие и добрососедство, расширяются полномасштабное сотрудничество и кооперация.Лидер Узбекистана представил свое видение приоритетов дальнейшего развития сотрудничества на средне- и долгосрочную перспективу.В первую очередь он отметил важность укрепления политического диалога, правовой и институциональной основы многостороннего сотрудничества.Указал на необходимость совместного принятия комплексных мер, направленных на практическую реализацию принимаемого решения об установлении стратегического партнерства между Центральной Азией и Европейским Союзом.Предложил рассмотреть вопрос подписания полноценного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между двумя регионами с целью наполнения стратегического партнерства конкретными решениями, проектами и программами.Президент Узбекистана также выступил за проведение регулярных встреч глав внешнеполитических ведомств для "сверки часов" по международной и региональной повестке; учреждение Форума межпарламентского сотрудничества "Центральная Азия – ЕС" с организацией первого мероприятия уже этой осенью в Узбекистане; расширение сотрудничества между ведущими аналитическими центрами.Предложено провести в ходе очередного Ташкентского инвестиционного форума отдельную сессию "Инвестиционных возможностей двух регионов" с презентацией Концепции регионального Промышленного парка для европейских компаний в Узбекистане.Было также отмечено подписание Соглашения об открытии офиса Европейского инвестиционного банка в Ташкенте, что будет стимулировать приток прямых инвестиций в Центральную Азию из стран ЕС.Узбекский лидер выступил с инициативой о запуске Инвестиционной платформы для продвижения крупных региональных проектов в области "зеленой" энергетики, инноваций, транспорта, инфраструктуры и аграрного сектора.Кроме того, выдвинул новые инициативы. Речь идет о заключении многостороннего Соглашения о защите и поощрении инвестиций; запуске совместной Торговой палаты "Центральная Азия – ЕС"; принятии совместной региональной программы поддержки проектов малого и среднего бизнеса; женского предпринимательства.Отмечена готовность принять в Узбекистане в этом году очередной Экономический форум и Форум инвесторов по транспортной взаимосвязанности.Говорилось о расширении технического содействия Европейского союза для повышения потенциала экспортеров, создания лабораторий и центров стандартизации и сертификации.Другим перспективным направлением для взаимовыгодного партнерства обозначено углубление сотрудничества и инвестиции в сферу критических минеральных ресурсов.Узбекистан имеет положительный опыт сотрудничества с ведущими европейскими компаниями в данной области. Между тем расширению партнерства в этом направлении препятствует отсутствие эффективных транспортных коридоров для доставки данной продукции, а также готовых промышленных и сельхоз товаров на европейский рынок.В данном контексте подчеркнута необходимость разработки скоординированных мер и выгодных условий для расширения и загрузки Транскаспийского транспортного коридора.В этих целях предложено созвать под эгидой Евросоюза встречу министров транспорта стран пролегания данного маршрута для выработки согласованных подходов.Было отмечено, что стратегическое значение придается инвестициям в "зеленую" энергетику и экологическую устойчивость. Узбекистан полностью поддерживает международный проект по поставкам электроэнергии из центральноазиатского региона в направлении Европы.Для проработки финансирования проектов и развития рынка "углеродных кредитов" предложено учредить рабочую группу. Немаловажную роль в развитии сотрудничества двух регионов играют инвестиции в человеческий капитал.Кроме того, в целях расширения научно-образовательного сотрудничества со странами Центральной Азии выражена готовность открыть в Узбекистане офис программы "Горизонт – Европа".Выдвинута инициатива по разработке совместной Программы научного и технологического обмена в области искусственного интеллекта, "больших данных", цифровизации и космических исследований.Президент Узбекистана также выступил с предложениями по включению стран региона в европейскую Программу действий в области цифрового образования, а также реализации "дорожной карты" партнерства между ведущими университетами.В продолжение усилий по ознакомлению мировой аудитории с богатейшей культурой нашего региона особо подчеркнута важность активного использования площадки предстоящей Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде для пропаганды искусства народов Центральной Азии.В этом году также планируется провести в Бухаре первый туристический форум "Центральная Азия – Европейский Союз".Актуальным является сотрудничество в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, кибер-преступностью, наркотрафиком и незаконной миграцией. Было поддержано предложение европейских партнеров о запуске диалога по вопросам контртерроризма. Отмечена важность продолжения практического взаимодействия в рамках программ БОМКА и КАДАП, а также консультаций по вопросам мирного развития АфганистанаДля практической реализации выдвинутых инициатив и договоренностей, Шавкат Мирзиёев предложил учредить Комитет партнерства на уровне заместителей Премьер-министров в формате "Центральная Азия – ЕС" с проведением ежегодных встреч.В ходе заседания выступили главы делегаций с предложениями по расширению практического сотрудничества между двумя регионами.По итогам первого саммита приняты Совместная декларация, предусматривающая установление стратегического партнерства между двумя регионами, и декларация о сотрудничестве в области критических минералов.

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саммит самарканд мирзиёев "центральная азия – европейский союз" декларация инициативы