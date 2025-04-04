https://uz.sputniknews.ru/20250404/chtoby-pomnili-i-chtili-v-tashkente-sostoyalas-ocherednaya-mejdunarodnaya-aktsiya-sad-pamyati-48735816.html

Чтобы помнили и чтили: в Ташкенте состоялась очередная международная акция Сад памяти

Чтобы помнили и чтили: в Ташкенте состоялась очередная международная акция Сад памяти

Sputnik Узбекистан

Международную акцию "Сад памяти" в Узбекистане проводят уже 6-й год. Сегодня она прошла в филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова , где участники высадили саженцы фруктовых деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.

2025-04-04T18:40+0500

2025-04-04T18:40+0500

2025-04-04T18:40+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В филиале российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Ташкенте в преддверии 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась международная акция "Сад Памяти". На территории вуза участники ежегодной акции высадили более 20 фруктовых деревьев в память о героях Великой Отечественной войны и в знак благодарности ветеранам.В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, представители вуза, Волонтеры Победы, студенты и жители блокадного Ленинграда. Во время мероприятия студенты филиала российского вуза исполнили трогательные стихи и песни военных лет, наполнив день особой атмосферой памяти и уважения. Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года по инициативе АНО "Сад Памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. С этого же года в Узбекистане эту эколого-патриотическую акцию организует представительство Россотрудничества.Цель — ежегодно высаживать 27 млн деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Каждый саженец, который со временем станет деревом, — важный символ, зеленый памятник, посвященный защитникам Родины.За пять лет к акции присоединились миллионы добровольцев более чем из 70 стран. В Узбекистане уже посадили более 500 деревьев.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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