ЕАЭС может стать платформой для углубления кооперации между Европой и ЦА — ЕЭК
11:06 04.04.2025 (обновлено: 14:29 04.04.2025)
© Sputnik / Ертай СарбасовФлаги ЕАЭС
© Sputnik / Ертай Сарбасов
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В ЕЭК отметили, что государства Центральной Азии обладают значительным ресурсным потенциалом и демонстрируют динамичный рост промышленных мощностей.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. ЕАЭС может стать платформой для углубления кооперации между Европой и Центральной Азией. Об этом заявил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Он принял участие в сессии "Искусство держать двери открытыми: какими тонкостями может поделиться Центральная Азия в XXI веке" в рамках юбилейной флагманской конференции Ассоциации европейского бизнеса.
© ЕЭК Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян
Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян
© ЕЭК
Подчеркивая важную роль Центральной Азии в интеграционных процессах на евразийском пространстве, Георгий Арзуманян отметил, что Казахстан и Кыргызстан являются членами Евразийского экономического союза, а Узбекистан имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.
"Важное направление нашей интеграционной повестки — поддержка реального сектора экономики и развитие промкооперации. Комиссия налаживает кооперационные цепочки в таких отраслях, как машиностроение, производство нефтегазового оборудования, легкая промышленность, химическая промышленность и других", — отметил Арзуманян.
Представитель ЕЭК акцентировал внимание на том, что государства Центральной Азии обладают значительным ресурсным потенциалом и демонстрируют динамичный рост промышленных мощностей.
"Это, с одной стороны, обеспечивает хорошие возможности для участия стран региона в создании совместных высокотехнологических производств в рамках ЕАЭС, а с другой, — позволяет рассчитывать на евразийские и европейские инвестиции и новое технологическое партнерство в Центральной Азии."
С учетом существующих инструментов поддержки реального сектора открываются также возможности для использования механизма смешанного финансирования, в том числе путем сотрудничества финансовых институтов и институтов развития.
Для информации: Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) — основное представительство иностранных инвесторов в России. Созданная в 1995 году АЕБ является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 380 компаний, работающих в России. В АЕБ входят крупные международные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса не только из Европы, но и из других регионов мира.