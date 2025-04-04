https://uz.sputniknews.ru/20250404/eaes-mojet-stat-platformoy-dlya-uglubleniya-kooperatsii-mejdu-evropoy-i-tsa-48724439.html

ЕАЭС может стать платформой для углубления кооперации между Европой и ЦА — ЕЭК

ЕАЭС может стать платформой для углубления кооперации между Европой и ЦА — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

В ЕЭК отметили, что государства Центральной Азии обладают значительным ресурсным потенциалом и демонстрируют динамичный рост промышленных мощностей.

2025-04-04T11:06+0500

2025-04-04T11:06+0500

2025-04-04T14:29+0500

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промышленность

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. ЕАЭС может стать платформой для углубления кооперации между Европой и Центральной Азией. Об этом заявил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян, сообщает пресс-служба ЕЭК.Он принял участие в сессии "Искусство держать двери открытыми: какими тонкостями может поделиться Центральная Азия в XXI веке" в рамках юбилейной флагманской конференции Ассоциации европейского бизнеса.Подчеркивая важную роль Центральной Азии в интеграционных процессах на евразийском пространстве, Георгий Арзуманян отметил, что Казахстан и Кыргызстан являются членами Евразийского экономического союза, а Узбекистан имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.Представитель ЕЭК акцентировал внимание на том, что государства Центральной Азии обладают значительным ресурсным потенциалом и демонстрируют динамичный рост промышленных мощностей. С учетом существующих инструментов поддержки реального сектора открываются также возможности для использования механизма смешанного финансирования, в том числе путем сотрудничества финансовых институтов и институтов развития.Для информации: Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) — основное представительство иностранных инвесторов в России. Созданная в 1995 году АЕБ является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 380 компаний, работающих в России. В АЕБ входят крупные международные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса не только из Европы, но и из других регионов мира.

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