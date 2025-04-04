Председатель Сената встретилась с Генсеком Азиатской Парламентской Ассамблеи
© Сената Олий МажлисаВ Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи
© Сената Олий Мажлиса
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Обсуждены перспективы развития сотрудничества парламента Узбекистана с Азиатской Парламентской Ассамблеей, а также вопросы укрепления взаимодействия в области экологии, устойчивого развития и международной политики.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в преддверии 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза провела встречу с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи Мохаммадом Резой Мажидий. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В ходе встречи ее участники обсудили перспективы развития сотрудничества парламента Узбекистана с Азиатской Парламентской Ассамблеей, а также вопросы укрепления взаимодействия в области экологии, устойчивого развития и международной политики.
© Сената Олий МажлисаВ Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи
В Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи
© Сената Олий Мажлиса
Были также рассмотрены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе вопросы экологической безопасности, использования "зеленых" технологий, сокращения бедности, улучшения водоснабжения и охраны окружающей среды.
"Мохаммад Реза Мажидий отметил успехи Узбекистана в реализации политических и экономических реформ, проводимых под руководством Президента Шавката Мирзиёева, особенно в контексте новых конституционных изменений и Стратегии развития "Узбекистан – 2030", — говорится в сообщении.
Кроме того, речь шла о расширении культурного и гуманитарного взаимодействия между странами-членами Ассамблеи, а также развития зиёрат туризма.
© Сената Олий МажлисаВ Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи
В Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи
© Сената Олий Мажлиса
"В этом контексте выражена готовность углубить сотрудничество в сфере туризма, включая обмен опытом и укрепление межкультурных связей", — добавили в парламенте.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении активной работы в рамках уже существующих инициатив и развитии новых совместных проектов.