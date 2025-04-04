https://uz.sputniknews.ru/20250404/predsedatel-senata-vstretilas-s-gensekom-aziatskoy-parlamentskoy-assamblei-48726947.html

Председатель Сената встретилась с Генсеком Азиатской Парламентской Ассамблеи

Председатель Сената встретилась с Генсеком Азиатской Парламентской Ассамблеи

Sputnik Узбекистан

Обсуждены перспективы развития сотрудничества парламента Узбекистана с Азиатской Парламентской Ассамблеей, а также вопросы укрепления взаимодействия в области экологии, устойчивого развития и международной политики.

2025-04-04T12:46+0500

2025-04-04T12:46+0500

2025-04-04T12:46+0500

танзила нарбаева

встреча

парламент

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48727881_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b0822c0eacf89169038359f2962c2314.jpg

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в преддверии 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза провела встречу с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи Мохаммадом Резой Мажидий. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В ходе встречи ее участники обсудили перспективы развития сотрудничества парламента Узбекистана с Азиатской Парламентской Ассамблеей, а также вопросы укрепления взаимодействия в области экологии, устойчивого развития и международной политики.Были также рассмотрены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе вопросы экологической безопасности, использования "зеленых" технологий, сокращения бедности, улучшения водоснабжения и охраны окружающей среды.Кроме того, речь шла о расширении культурного и гуманитарного взаимодействия между странами-членами Ассамблеи, а также развития зиёрат туризма. По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении активной работы в рамках уже существующих инициатив и развитии новых совместных проектов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сотрудничество парламент узбекистан азиатская парламентская ассамблея экология развитие международная политика олий мажлис