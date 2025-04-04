Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250404/predsedatel-senata-vstretilas-s-gensekom-aziatskoy-parlamentskoy-assamblei-48726947.html
Председатель Сената встретилась с Генсеком Азиатской Парламентской Ассамблеи
Председатель Сената встретилась с Генсеком Азиатской Парламентской Ассамблеи
Sputnik Узбекистан
Обсуждены перспективы развития сотрудничества парламента Узбекистана с Азиатской Парламентской Ассамблеей, а также вопросы укрепления взаимодействия в области экологии, устойчивого развития и международной политики.
2025-04-04T12:46+0500
2025-04-04T12:46+0500
танзила нарбаева
встреча
парламент
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48727881_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b0822c0eacf89169038359f2962c2314.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в преддверии 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза провела встречу с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи Мохаммадом Резой Мажидий. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В ходе встречи ее участники обсудили перспективы развития сотрудничества парламента Узбекистана с Азиатской Парламентской Ассамблеей, а также вопросы укрепления взаимодействия в области экологии, устойчивого развития и международной политики.Были также рассмотрены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе вопросы экологической безопасности, использования "зеленых" технологий, сокращения бедности, улучшения водоснабжения и охраны окружающей среды.Кроме того, речь шла о расширении культурного и гуманитарного взаимодействия между странами-членами Ассамблеи, а также развития зиёрат туризма. По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении активной работы в рамках уже существующих инициатив и развитии новых совместных проектов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48727881_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_0e3abd1ba84a777214b3b1d8577abc0a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сотрудничество парламент узбекистан азиатская парламентская ассамблея экология развитие международная политика олий мажлис
сотрудничество парламент узбекистан азиатская парламентская ассамблея экология развитие международная политика олий мажлис

Председатель Сената встретилась с Генсеком Азиатской Парламентской Ассамблеи

12:46 04.04.2025
© Сената Олий МажлисаВ Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи
В Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
© Сената Олий Мажлиса
Подписаться
Обсуждены перспективы развития сотрудничества парламента Узбекистана с Азиатской Парламентской Ассамблеей, а также вопросы укрепления взаимодействия в области экологии, устойчивого развития и международной политики.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в преддверии 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза провела встречу с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи Мохаммадом Резой Мажидий. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В ходе встречи ее участники обсудили перспективы развития сотрудничества парламента Узбекистана с Азиатской Парламентской Ассамблеей, а также вопросы укрепления взаимодействия в области экологии, устойчивого развития и международной политики.
© Сената Олий МажлисаВ Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи
В Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
В Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи
© Сената Олий Мажлиса
Были также рассмотрены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, в том числе вопросы экологической безопасности, использования "зеленых" технологий, сокращения бедности, улучшения водоснабжения и охраны окружающей среды.

"Мохаммад Реза Мажидий отметил успехи Узбекистана в реализации политических и экономических реформ, проводимых под руководством Президента Шавката Мирзиёева, особенно в контексте новых конституционных изменений и Стратегии развития "Узбекистан – 2030", — говорится в сообщении.

Кроме того, речь шла о расширении культурного и гуманитарного взаимодействия между странами-членами Ассамблеи, а также развития зиёрат туризма.
© Сената Олий МажлисаВ Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи
В Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
В Сенате состоялась встреча с Генеральным секретарем Азиатской Парламентской Ассамблеи
© Сената Олий Мажлиса

"В этом контексте выражена готовность углубить сотрудничество в сфере туризма, включая обмен опытом и укрепление межкультурных связей", — добавили в парламенте.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении активной работы в рамках уже существующих инициатив и развитии новых совместных проектов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0