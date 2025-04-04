https://uz.sputniknews.ru/20250404/prezident-uzbekistana-vystupil-na-samarkandskom-mejdunarodnom-klimaticheskom-forume-48731078.html

Президент Узбекистана выступил на Самаркандском международном климатическом форуме

Президент Узбекистана выступил на Самаркандском международном климатическом форуме

Sputnik Узбекистан

Сегодня наша задача – сделать все, чтобы будущие поколения жили в устойчивом, безопасном и процветающем мире. И для этого необходимо укрепление диалога, сопряжение усилий всех государств, объединенных общей благородной целью, сказал глава Узбекистана.

2025-04-04T15:45+0500

2025-04-04T15:45+0500

2025-04-04T15:50+0500

шавкат мирзиёев

климат

экология

глобальное потепление

форум

самарканд

евросоюз

яшил макон

озеленение

аральское море

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Самаркандском международном климатическом форуме, посвященном глобальным изменениям климата, сообщает пресс-служба главы государства.В начале своего выступления глава республики выразил признательность лидерам Европейского Союза и государств Центральной Азии, партнерам, представляющим ООН, международные финансовые институты, глобальные и национальные экологические организации.Он констатировал что в 2024 году впервые среднемировая температура повысилась более чем на 1,5 градуса, а последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений.Он сообщил, что страны Центральной Азии выработали и одобрили Стратегию адаптации к изменению климата, и Узбекистан намерен тесно работать со всеми партнерами в регионе по практической реализации общих целей и задач.Также затронул проблемы изменения климата и их неразрывную связь с продовольственной и энергобезопасностью. Глава республики напомнил о стремительном сокращении плодородных земель, на фоне роста численности населения региона, которая через 25 лет может превысить 100 миллионов человек. Сегодня уже более 20% общей площади земель региона подвержено деградации. Через четверть века урожайность может снизиться на треть.Президент проинформировал зарубежных гостей о том, что Узбекистан для сокращения площади деградировавших земель и смягчения последствий климатических изменений проводит масштабное озеленение в рамках проекта "Яшил макон". А на более чем двух миллионах гектаров пустынных территорий Приаралья посажены устойчивые к засухе растения.Узбекский лидер рассказал, что Узбекистан начал переход к ресурсосберегающей и экологически чистой модели экономического развития. Одно из ключевых направлений — это "зеленая" энергетика. Сообщил о планах довести в ближайшие пять лет долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 54%. Это позволит снизить объемы выбросов парниковых газов почти на 16 миллионов тонн.Президент подчеркнул, что Узбекистан приложит все усилия для досрочного выполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 35% в рамках Парижского соглашения. Также предложил создать в Ташкенте Секретариат инициативы Евросоюза "Вода – Энергия – Изменение климата" для мобилизации финансирования, технологий и компетенций.Президент представил прогнозы, согласно которым к 2040 году на фоне сокращения стока рек Амударья и Сырдарья страны ЦА столкнутся с высоким уровнем водного стресса. Он призвал объединить усилия и запустить Региональную программу по внедрению водосберегающих технологий в Центральной Азии. Для экспертного обсуждения этих планов предложено провести международный форум в регионе Приаралья.Также анонсировал работу предстоящего Аральского культурного саммита в Нукусе, направленного на привлечение внимания к экологическим проблемам региона через проекты искусства.В заключение президент напомнил известное изречение: "Мы не наследуем Землю от наших предков, мы берем ее взаймы у наших детей"."Сегодня наша задача — сделать все, чтобы будущие поколения жили в устойчивом, безопасном и процветающем мире. И для этого необходимо укрепление диалога, сопряжение усилий всех государств, объединенных общей благородной целью", — заключил глава государства.

самарканд

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