https://uz.sputniknews.ru/20250404/prezident-uzbekistana-vystupil-na-samarkandskom-mejdunarodnom-klimaticheskom-forume-48731078.html
Президент Узбекистана выступил на Самаркандском международном климатическом форуме
Президент Узбекистана выступил на Самаркандском международном климатическом форуме
Sputnik Узбекистан
Сегодня наша задача – сделать все, чтобы будущие поколения жили в устойчивом, безопасном и процветающем мире. И для этого необходимо укрепление диалога, сопряжение усилий всех государств, объединенных общей благородной целью, сказал глава Узбекистана.
2025-04-04T15:45+0500
2025-04-04T15:45+0500
2025-04-04T15:50+0500
шавкат мирзиёев
климат
экология
глобальное потепление
форум
самарканд
евросоюз
яшил макон
озеленение
аральское море
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Самаркандском международном климатическом форуме, посвященном глобальным изменениям климата, сообщает пресс-служба главы государства.В начале своего выступления глава республики выразил признательность лидерам Европейского Союза и государств Центральной Азии, партнерам, представляющим ООН, международные финансовые институты, глобальные и национальные экологические организации.Он констатировал что в 2024 году впервые среднемировая температура повысилась более чем на 1,5 градуса, а последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений.Он сообщил, что страны Центральной Азии выработали и одобрили Стратегию адаптации к изменению климата, и Узбекистан намерен тесно работать со всеми партнерами в регионе по практической реализации общих целей и задач.Также затронул проблемы изменения климата и их неразрывную связь с продовольственной и энергобезопасностью. Глава республики напомнил о стремительном сокращении плодородных земель, на фоне роста численности населения региона, которая через 25 лет может превысить 100 миллионов человек. Сегодня уже более 20% общей площади земель региона подвержено деградации. Через четверть века урожайность может снизиться на треть.Президент проинформировал зарубежных гостей о том, что Узбекистан для сокращения площади деградировавших земель и смягчения последствий климатических изменений проводит масштабное озеленение в рамках проекта "Яшил макон". А на более чем двух миллионах гектаров пустынных территорий Приаралья посажены устойчивые к засухе растения.Узбекский лидер рассказал, что Узбекистан начал переход к ресурсосберегающей и экологически чистой модели экономического развития. Одно из ключевых направлений — это "зеленая" энергетика. Сообщил о планах довести в ближайшие пять лет долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 54%. Это позволит снизить объемы выбросов парниковых газов почти на 16 миллионов тонн.Президент подчеркнул, что Узбекистан приложит все усилия для досрочного выполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 35% в рамках Парижского соглашения. Также предложил создать в Ташкенте Секретариат инициативы Евросоюза "Вода – Энергия – Изменение климата" для мобилизации финансирования, технологий и компетенций.Президент представил прогнозы, согласно которым к 2040 году на фоне сокращения стока рек Амударья и Сырдарья страны ЦА столкнутся с высоким уровнем водного стресса. Он призвал объединить усилия и запустить Региональную программу по внедрению водосберегающих технологий в Центральной Азии. Для экспертного обсуждения этих планов предложено провести международный форум в регионе Приаралья.Также анонсировал работу предстоящего Аральского культурного саммита в Нукусе, направленного на привлечение внимания к экологическим проблемам региона через проекты искусства.В заключение президент напомнил известное изречение: "Мы не наследуем Землю от наших предков, мы берем ее взаймы у наших детей"."Сегодня наша задача — сделать все, чтобы будущие поколения жили в устойчивом, безопасном и процветающем мире. И для этого необходимо укрепление диалога, сопряжение усилий всех государств, объединенных общей благородной целью", — заключил глава государства.
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мирзиёев форум самарканд экология климат зеленая энергия водосберегающие технологии евросоюз центральная азия озеленение
мирзиёев форум самарканд экология климат зеленая энергия водосберегающие технологии евросоюз центральная азия озеленение
Президент Узбекистана выступил на Самаркандском международном климатическом форуме
15:45 04.04.2025 (обновлено: 15:50 04.04.2025)
Шавкат Мирзиёев напомнил, что проблемы изменения климата неразрывно связаны с продовольственной и энергобезопасностью.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на Самаркандском международном климатическом форуме, посвященном глобальным изменениям климата, сообщает пресс-служба главы государства.
В начале своего выступления глава республики выразил признательность лидерам Европейского Союза и государств Центральной Азии, партнерам, представляющим ООН, международные финансовые институты, глобальные и национальные экологические организации.
"Ваше участие в форуме является примером приверженности совместным усилиям в поиске эффективных решений самых актуальных вопросов устойчивого развития", — сказал президент.
Он констатировал что в 2024 году впервые среднемировая температура повысилась более чем на 1,5 градуса, а последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений.
"Как следствие, все мы сегодня ощущаем негативное влияние климатических кризисов — разрастание масштабов лесных пожаров и опустынивания, сокращение ледников, нарастающий дефицит водных ресурсов, ухудшение качества воздуха. Подчеркну, что ответственность за сохранение окружающей среды лежит на всех нас. Это является ключевым вопросом нашей повестки", — сказал президент.
Он сообщил, что страны Центральной Азии выработали и одобрили Стратегию адаптации к изменению климата, и Узбекистан намерен тесно работать со всеми партнерами в регионе по практической реализации общих целей и задач.
"Мы также успешно сотрудничаем с европейской стороной в рамках программ по смягчению последствий высыхания Аральского моря, рациональному водопользованию, расширению доли "чистых" источников энергии. Такое партнерство вносит важный вклад в устойчивое "зеленое" развитие Центральной Азии. Несомненно, сегодня Европейский Союз — это глобальный лидер в защите и продвижении вопросов борьбы с изменением климата. Мы готовы и далее углублять практическое взаимодействие в этой сфере", — подчеркнул президент.
Также затронул проблемы изменения климата и их неразрывную связь с продовольственной и энергобезопасностью. Глава республики напомнил о стремительном сокращении плодородных земель, на фоне роста численности населения региона, которая через 25 лет может превысить 100 миллионов человек. Сегодня уже более 20% общей площади земель региона подвержено деградации. Через четверть века урожайность может снизиться на треть.
"В этой связи считаю жизненно важным объединить наш научный потенциал для повышения адаптивности лесного хозяйства и аграрного сектора, а также укрепления продовольственной безопасности в рамках программы "Горизонт – Европа", — отметил узбекский лидер.
Президент проинформировал зарубежных гостей о том, что Узбекистан для сокращения площади деградировавших земель и смягчения последствий климатических изменений проводит масштабное озеленение в рамках проекта "Яшил макон". А на более чем двух миллионах гектаров пустынных территорий Приаралья посажены устойчивые к засухе растения.
"Предлагаю ежегодно накануне весеннего праздника Навруз проводить региональную акцию по высадке деревьев "Зеленый пояс Центральной Азии". Уверен, ее организация станет нашей доброй традицией и символом единства в противостоянии природным катаклизмам," — предложил Мирзиёев.
Узбекский лидер рассказал, что Узбекистан начал переход к ресурсосберегающей и экологически чистой модели экономического развития. Одно из ключевых направлений — это "зеленая" энергетика. Сообщил о планах довести в ближайшие пять лет долю энергии, получаемой от возобновляемых источников, до 54%. Это позволит снизить объемы выбросов парниковых газов почти на 16 миллионов тонн.
Президент подчеркнул, что Узбекистан приложит все усилия для досрочного выполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 35% в рамках Парижского соглашения.
Также предложил создать в Ташкенте Секретариат инициативы Евросоюза "Вода – Энергия – Изменение климата" для мобилизации финансирования, технологий и компетенций.
"Кроме того, в рамках реализации общих стратегических задач на форуме будет представлена Концепция "зеленого" развития региона. Уверен, ее принятие и последующая реализация создадут прочный фундамент экологически ориентированного развития Центральной Азии", — сказал президент.
Президент представил прогнозы, согласно которым к 2040 году на фоне сокращения стока рек Амударья и Сырдарья страны ЦА столкнутся с высоким уровнем водного стресса.
"В целях экономии водных ресурсов мы бетонируем ирригационные сети, создали промышленную базу по выпуску водосберегающих технологий, которые уже внедрены практически на половине наших орошаемых земель (это почти два миллиона гектаров). Благодаря таким мерам в прошлом году нам удалось сберечь порядка восьми миллиардов кубометров воды", — рассказал глава государства.
Он призвал объединить усилия и запустить Региональную программу по внедрению водосберегающих технологий в Центральной Азии. Для экспертного обсуждения этих планов предложено провести международный форум в регионе Приаралья.
"Рассчитываем также на тесное сотрудничество с ЕС в рамках Программы "Коперник" по ведению непрерывных спутниковых наблюдений за состоянием ледников и ранней диагностике рисков для горных экосистем региона. В качестве общей научно-экспертной платформы по изучению и мониторингу климатических процессов в Центральной Азии может выступить Климатическая резиденция, созданная на базе "Зеленого университета" в Ташкенте", — предложил Мирзиёев.
Также анонсировал работу предстоящего Аральского культурного саммита в Нукусе, направленного на привлечение внимания к экологическим проблемам региона через проекты искусства.
В заключение президент напомнил известное изречение: "Мы не наследуем Землю от наших предков, мы берем ее взаймы у наших детей".
"Сегодня наша задача — сделать все, чтобы будущие поколения жили в устойчивом, безопасном и процветающем мире. И для этого необходимо укрепление диалога, сопряжение усилий всех государств, объединенных общей благородной целью", — заключил глава государства.