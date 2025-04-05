https://uz.sputniknews.ru/20250405/tanzila-narbaeva-izbrana-prezidentom-39-sessii-foruma-jenschin-parlamentariev-48744287.html

Танзила Нарбаева избрана президентом 39-й сессии Форума женщин-парламентариев

Танзила Нарбаева избрана президентом 39-й сессии Форума женщин-парламентариев

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте 5 апреля в рамках 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза начала работу 39-я сессия Форума женщин-парламентариев.

2025-04-05T15:11+0500

2025-04-05T15:11+0500

2025-04-05T15:11+0500

танзила нарбаева

парламент

форум

женщины

ташкент

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева избрана президентом 39-й сессии Форума женщин-парламентариев. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В Ташкенте 5 апреля в рамках 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза начала работу 39-я сессия Форума женщин-парламентариев.В мероприятии участвуют более 200 членов парламента, лидеров и экспертов из разных уголков мира. Они обсуждают вопросы, связанные с гендерным равенством, политическим лидерством женщин и правами человека.Участники мероприятия утвердили повестку дня и рассмотрели последние инициативы по продвижению гендерного равенства, включая обсуждения на Женевской и Ташкентской сессиях Бюро женщин-членов парламента, а также деятельность и инициативы Группы гендерного партнерства.На Форуме также выступила Председатель Сената Олий Мажлиса, которая подчеркнула, что Узбекистан, как одна из самых быстро развивающихся стран мира, уделяет приоритетное внимание гендерным вопросам и за исторически короткий срок в стране создана новая система, национальная модель по укреплению семьи, обеспечению правовой защищенности женщин, обеспечению гендерного равенства. Так, в рейтинге "Женщины в парламенте", проведенном Межпарламентским союзом, Узбекистан занимает 36-ю позицию среди 193 стран.В рамках Форума были созданы специальные рабочие группы по этим вопросам, которые разработали рекомендации с точки зрения гендерного равенства.Форум также включил гендерный анализ в обсуждаемые резолюции 150-й Ассамблеи. Участники обсудили роль парламентов в продвижении решения о создании двух государств в Палестине и парламентские стратегии по смягчению долгосрочных последствий вооруженного конфликта.Состоялась панельная дискуссия на тему "Женщины, формирующие политику: глобальные женские сети". В конце мероприятия руководители рабочих групп представили свои отчеты, а рекомендации по вопросам гендерного равенства направлены в соответствующие постоянные комитеты МПС.

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