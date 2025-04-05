https://uz.sputniknews.ru/20250405/tanzila-narbaeva-izbrana-prezidentom-39-sessii-foruma-jenschin-parlamentariev-48744287.html
Танзила Нарбаева избрана президентом 39-й сессии Форума женщин-парламентариев
Танзила Нарбаева избрана президентом 39-й сессии Форума женщин-парламентариев
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте 5 апреля в рамках 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза начала работу 39-я сессия Форума женщин-парламентариев.
2025-04-05T15:11+0500
2025-04-05T15:11+0500
2025-04-05T15:11+0500
танзила нарбаева
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форум
женщины
ташкент
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева избрана президентом 39-й сессии Форума женщин-парламентариев. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В Ташкенте 5 апреля в рамках 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза начала работу 39-я сессия Форума женщин-парламентариев.В мероприятии участвуют более 200 членов парламента, лидеров и экспертов из разных уголков мира. Они обсуждают вопросы, связанные с гендерным равенством, политическим лидерством женщин и правами человека.Участники мероприятия утвердили повестку дня и рассмотрели последние инициативы по продвижению гендерного равенства, включая обсуждения на Женевской и Ташкентской сессиях Бюро женщин-членов парламента, а также деятельность и инициативы Группы гендерного партнерства.На Форуме также выступила Председатель Сената Олий Мажлиса, которая подчеркнула, что Узбекистан, как одна из самых быстро развивающихся стран мира, уделяет приоритетное внимание гендерным вопросам и за исторически короткий срок в стране создана новая система, национальная модель по укреплению семьи, обеспечению правовой защищенности женщин, обеспечению гендерного равенства. Так, в рейтинге "Женщины в парламенте", проведенном Межпарламентским союзом, Узбекистан занимает 36-ю позицию среди 193 стран.В рамках Форума были созданы специальные рабочие группы по этим вопросам, которые разработали рекомендации с точки зрения гендерного равенства.Форум также включил гендерный анализ в обсуждаемые резолюции 150-й Ассамблеи. Участники обсудили роль парламентов в продвижении решения о создании двух государств в Палестине и парламентские стратегии по смягчению долгосрочных последствий вооруженного конфликта.Состоялась панельная дискуссия на тему "Женщины, формирующие политику: глобальные женские сети". В конце мероприятия руководители рабочих групп представили свои отчеты, а рекомендации по вопросам гендерного равенства направлены в соответствующие постоянные комитеты МПС.
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ташкент ассамблея межпарламентского союза сессия форум женщины парламент нарбаева
ташкент ассамблея межпарламентского союза сессия форум женщины парламент нарбаева
Танзила Нарбаева избрана президентом 39-й сессии Форума женщин-парламентариев
В Ташкенте 5 апреля в рамках 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза начала работу 39-я сессия Форума женщин-парламентариев.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева избрана президентом 39-й сессии Форума женщин-парламентариев. Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
В Ташкенте 5 апреля в рамках 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза начала работу 39-я сессия Форума женщин-парламентариев.
В мероприятии участвуют более 200 членов парламента, лидеров и экспертов из разных уголков мира. Они обсуждают вопросы, связанные с гендерным равенством, политическим лидерством женщин и правами человека.
"Форум является крупным важным глобальным мероприятием для женщин-парламентариев, организованным в целях содействия гендерному равенству, расширения участия женщин в принятии политических решений и внесения вклада в устойчивое развитие", – отметили организаторы события.
Участники мероприятия утвердили повестку дня и рассмотрели последние инициативы по продвижению гендерного равенства, включая обсуждения на Женевской и Ташкентской сессиях Бюро женщин-членов парламента, а также деятельность и инициативы Группы гендерного партнерства.
На Форуме также выступила Председатель Сената Олий Мажлиса, которая подчеркнула, что Узбекистан, как одна из самых быстро развивающихся стран мира, уделяет приоритетное внимание гендерным вопросам и за исторически короткий срок в стране создана новая система, национальная модель по укреплению семьи, обеспечению правовой защищенности женщин, обеспечению гендерного равенства. Так, в рейтинге "Женщины в парламенте", проведенном Межпарламентским союзом, Узбекистан занимает 36-ю позицию среди 193 стран.
"Доля женщин-депутатов в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана составляет 38%. Это не только свидетельствует о том, что Узбекистан является лидером в Азиатском регионе по представительству женщин в парламенте, но и отражает достижения, которые были достигнуты за последние тридцать лет (+32 процентных пункта). В 2004 году в стране была принята гендерная квота, согласно которой не менее 30% кандидатов от политических партий должны быть женщинами. С тех пор представительство женщин в парламенте последовательно улучшалось. На выборах 2024 года это требование было увеличено до 40%, что способствовало дальнейшему расширению участия женщин", – отметили участники мероприятия.
В рамках Форума были созданы специальные рабочие группы по этим вопросам, которые разработали рекомендации с точки зрения гендерного равенства.
Форум также включил гендерный анализ в обсуждаемые резолюции 150-й Ассамблеи. Участники обсудили роль парламентов в продвижении решения о создании двух государств в Палестине и парламентские стратегии по смягчению долгосрочных последствий вооруженного конфликта.
Состоялась панельная дискуссия на тему "Женщины, формирующие политику: глобальные женские сети". В конце мероприятия руководители рабочих групп представили свои отчеты, а рекомендации по вопросам гендерного равенства направлены в соответствующие постоянные комитеты МПС.
"39-я сессия Форума женщин-парламентариев стала важной площадкой для глобальных дискуссий, направленных на продвижение гендерного равенства, укрепление политического лидерства женщин и расширение инклюзивного сотрудничества. Участники Форума разработали новые стратегии, обеспечивающие активное участие женщин в важных процессах принятия решений", – заключили в пресс-службе.