В Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
16:05 05.04.2025 (обновлено: 18:35 05.04.2025)
© SputnikВ Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
© Sputnik
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Международное событие направлено на изучение и реализацию устойчивых решений, нацеленных на преодоление кризиса Аральского моря и глобальных климатических проблем.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В городе Нукусе (Каракалпакстан) начал свою работу Аральский культурный саммит (ACS) – культурно-экологическая инициатива по возрождению региона Приаралья в Центральной Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Событие собрало ведущих деятелей культуры, политиков, художников и экспертов по окружающей среде в двух городах для изучения и реализации устойчивых решений, направленных на преодоление кризиса Аральского моря и глобальных климатических проблем.
© SputnikВ Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит.
В Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит.
© Sputnik
Стоит отметить, что Аральский культурный саммит 2025 был открыт 4 апреля во время первого Глобального климатического форума в Самарканде. В нем приняли участие главы государств центральноазиатского региона и стран Европы. А 5 и 6 апреля саммит продолжил свою работу в городе Нукусе, недалеко от Аральского моря.
© SputnikВ Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
В Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
© Sputnik
Саммит, организованный Фондом развития искусства и культуры Узбекистана, направлен на содействие диалогу и действиям через искусство, культуру, дизайн и науку.
"Аральский культурный саммит — это платформа для перемен. Интегрируя культурный диалог с климатической повесткой дня, мы обеспечиваем вклад искусства в наши коллективные обязательства по долгосрочному устойчивому развитию. Наше партнерство с Саммитом ЕС-Центральная Азия и Глобальным климатическим форумом подчеркивает важнейшую роль культуры в стимулировании экологических преобразований", – отметила председатель ACDF Гаянэ Умерова.
© SputnikВ Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
В Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
© Sputnik
© SputnikВ Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
В Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
© Sputnik
В рамках саммита участникам представят многоотраслевую программу с панельными дискуссиями, докладами, художественными выступлениями и выставками, посвященными таким важным вопросам, как восстановление окружающей среды, креативная экономика и культурная дипломатия.
В ходе саммита стало известно что в октябре в Каракалпакстане начнет функционировать Аральская школа, которая будет представлять собой интердисциплинарную образовательную программу и лабораторию будущего. Школа объединит международных и локальных участников из Каракалпакстана и Узбекистана для культурного и экологического возрождения.
© SputnikВ Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
В Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
© Sputnik
Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, саммит будет проводиться каждые полтора года — весной или осенью.
Мероприятие нацелено на создание глобальной платформы для обсуждения экологических проблем, возникших в регионе Приаралья и других регионах мира, представления рациональных решений.
© SputnikВ Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
В Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит
© Sputnik
Основными направлениями саммита являются:
развитие междисциплинарных подходов в решении проблем Приаралья;
создание Аральской школы на основании образовательной программы, направленной на разработку устойчивых решений и стратегий;
проведение водных и почвенных исследований в регионе Приаралья в сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными специалистами и организациями;
создание лабораторной платформы, специализированной на изучении сельскохозяйственных культур, соответствующих почвенным и климатическим условиям региона Приаралья, превращение её в учебно-практическую площадку научных исследований, осуществляемых в данном направлении;
сохранение, защита и популяризация уникальной культуры и традиций, сформировавшихся на протяжении веков в регионе Приаралья;
организация в международном масштабе постоянных диалогов, практик, семинаров, исследовательских программ;
Кроме того, будет проведена реконструкция парка культуры и отдыха "Истиклал" в Нукусе и расположенной на его территории детской библиотеки на основе современных технологий и традиционной архитектуры.
В рамках Аральского культурного саммита, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Программа развития ООН подписали Меморандум о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества в области устойчивого развития в Каракалпакстане.
Как отмечается, документ закладывает основу для сотрудничества, опираясь на 25-летнее присутствие ПРООН в регионе и ее твердую приверженность его развитию, уделяя особое внимание формированию человеческого капитала, адаптации к изменению климата и охране окружающей среды.
"Этот меморандум подчеркивает стремление правительства Узбекистана включить культуру в программу устойчивого развития региона. Мы рассматриваем регион Аральского моря не только как зону экологических проблем, но и как место, обладающее значительным культурным потенциалом. Культура здесь — это не просто наследие, это мощный ресурс, способный вдохновлять сообщества, укреплять идентичность и прокладывать новые пути к устойчивому будущему", – отметила Гаянэ Умерова.