https://uz.sputniknews.ru/20250405/v-nukuse-startoval-pervyy-aralskiy-kulturnyy-sammit-48745845.html

В Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит

В Нукусе стартовал первый Аральский культурный саммит

Sputnik Узбекистан

Международное событие направлено на изучение и реализацию устойчивых решений, нацеленных на преодоление кризиса Аральского моря и глобальных климатических проблем.

2025-04-05T16:05+0500

2025-04-05T16:05+0500

2025-04-05T18:35+0500

аральское море

нукус

саммит

экология

каракалпакстан

самарканд

постановление

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В городе Нукусе (Каракалпакстан) начал свою работу Аральский культурный саммит (ACS) – культурно-экологическая инициатива по возрождению региона Приаралья в Центральной Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Событие собрало ведущих деятелей культуры, политиков, художников и экспертов по окружающей среде в двух городах для изучения и реализации устойчивых решений, направленных на преодоление кризиса Аральского моря и глобальных климатических проблем. Стоит отметить, что Аральский культурный саммит 2025 был открыт 4 апреля во время первого Глобального климатического форума в Самарканде. В нем приняли участие главы государств центральноазиатского региона и стран Европы. А 5 и 6 апреля саммит продолжил свою работу в городе Нукусе, недалеко от Аральского моря.Саммит, организованный Фондом развития искусства и культуры Узбекистана, направлен на содействие диалогу и действиям через искусство, культуру, дизайн и науку.В рамках саммита участникам представят многоотраслевую программу с панельными дискуссиями, докладами, художественными выступлениями и выставками, посвященными таким важным вопросам, как восстановление окружающей среды, креативная экономика и культурная дипломатия.В ходе саммита стало известно что в октябре в Каракалпакстане начнет функционировать Аральская школа, которая будет представлять собой интердисциплинарную образовательную программу и лабораторию будущего. Школа объединит международных и локальных участников из Каракалпакстана и Узбекистана для культурного и экологического возрождения.Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, саммит будет проводиться каждые полтора года — весной или осенью.Мероприятие нацелено на создание глобальной платформы для обсуждения экологических проблем, возникших в регионе Приаралья и других регионах мира, представления рациональных решений.Основными направлениями саммита являются:Кроме того, будет проведена реконструкция парка культуры и отдыха "Истиклал" в Нукусе и расположенной на его территории детской библиотеки на основе современных технологий и традиционной архитектуры.В рамках Аральского культурного саммита, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Программа развития ООН подписали Меморандум о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества в области устойчивого развития в Каракалпакстане.Как отмечается, документ закладывает основу для сотрудничества, опираясь на 25-летнее присутствие ПРООН в регионе и ее твердую приверженность его развитию, уделяя особое внимание формированию человеческого капитала, адаптации к изменению климата и охране окружающей среды.

нукус

каракалпакстан

самарканд

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