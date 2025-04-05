https://uz.sputniknews.ru/20250405/v-stranax-eaes-proizvodstvo-maslichnyx-kultur-za-5-let-vyroslo-na-33-48743892.html
В странах ЕАЭС производство масличных культур за 5 лет выросло на 33%
В странах ЕАЭС производство масличных культур за 5 лет выросло на 33%
Sputnik Узбекистан
Ключевыми торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай, Индия, Турция, Иран, Алжир, Узбекистан и Таджикистан. По поставкам подсолнечного масла Союз занимает второе место в мире, рапсового – третье.
2025-04-05T14:25+0500
2025-04-05T14:25+0500
2025-04-05T14:36+0500
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растительное масло
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производство
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Валовый сбор масличных культур в странах ЕАЭС за последние 5 лет вырос на 33% и составил 34 млн 618 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Высокие результаты работы масложировой отрасли в Евразийском экономическом союзе отметила директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян выступая на пленарной сессии Масложировой конференции-2025 в Москве отметила.Представитель Комиссии проинформировала участников сессии, что в 2024 году валовые сборы основных видов масличных культур в ЕАЭС достигли 34,6 млн тонн, что на 33% больше показателя 2019 года. Высокий урожай способствовал полуторакратному росту производства растительных масел – до 11,6 млн тонн.С учетом обеспечения внутреннего спроса населения государства-члены реализуют готовую продукцию на рынках более 120 стран. Ключевыми торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай, Индия, Турция, Иран, Алжир, Узбекистан и Таджикистан. По поставкам подсолнечного масла Союз занимает второе место в мире, рапсового – третье.По словам Карапетян, у стран Союза есть все предпосылки для укрепления уже имеющихся и завоевания новых позиций на мировом рынке.
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еаэс еэк масложировая продукция маслиничная культура производство карапетян
еаэс еэк масложировая продукция маслиничная культура производство карапетян
В странах ЕАЭС производство масличных культур за 5 лет выросло на 33%
14:25 05.04.2025 (обновлено: 14:36 05.04.2025)
Ключевыми торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай, Индия, Турция, Иран, Алжир, Узбекистан и Таджикистан. По поставкам подсолнечного масла Союз занимает второе место в мире, рапсового – третье.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Валовый сбор масличных культур в странах ЕАЭС за последние 5 лет вырос на 33% и составил 34 млн 618 тысяч тонн. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Высокие результаты работы масложировой отрасли в Евразийском экономическом союзе отметила директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян выступая на пленарной сессии Масложировой конференции-2025 в Москве отметила.
Представитель Комиссии проинформировала участников сессии, что в 2024 году валовые сборы основных видов масличных культур в ЕАЭС достигли 34,6 млн тонн, что на 33% больше показателя 2019 года. Высокий урожай способствовал полуторакратному росту производства растительных масел – до 11,6 млн тонн.
С учетом обеспечения внутреннего спроса населения государства-члены реализуют готовую продукцию на рынках более 120 стран.
Ключевыми торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай, Индия, Турция, Иран, Алжир, Узбекистан и Таджикистан. По поставкам подсолнечного масла Союз занимает второе место в мире, рапсового – третье.
По словам Карапетян, у стран Союза есть все предпосылки для укрепления уже имеющихся и завоевания новых позиций на мировом рынке.
"В этом контексте важно принимать согласованные решения с тем, чтобы не конкурировать, а взаимовыгодно дополнять друг друга. Комиссия готова к прямому диалогу с представителями бизнеса для формирования условий сотрудничества, отвечающих потребностям реального сектора", – резюмировала эксперт.