https://uz.sputniknews.ru/20250405/v-stranax-eaes-proizvodstvo-maslichnyx-kultur-za-5-let-vyroslo-na-33-48743892.html

В странах ЕАЭС производство масличных культур за 5 лет выросло на 33%

В странах ЕАЭС производство масличных культур за 5 лет выросло на 33%

Sputnik Узбекистан

Ключевыми торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай, Индия, Турция, Иран, Алжир, Узбекистан и Таджикистан. По поставкам подсолнечного масла Союз занимает второе место в мире, рапсового – третье.

2025-04-05T14:25+0500

2025-04-05T14:25+0500

2025-04-05T14:36+0500

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растительное масло

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производство

еаэс и узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Валовый сбор масличных культур в странах ЕАЭС за последние 5 лет вырос на 33% и составил 34 млн 618 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Высокие результаты работы масложировой отрасли в Евразийском экономическом союзе отметила директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян выступая на пленарной сессии Масложировой конференции-2025 в Москве отметила.Представитель Комиссии проинформировала участников сессии, что в 2024 году валовые сборы основных видов масличных культур в ЕАЭС достигли 34,6 млн тонн, что на 33% больше показателя 2019 года. Высокий урожай способствовал полуторакратному росту производства растительных масел – до 11,6 млн тонн.С учетом обеспечения внутреннего спроса населения государства-члены реализуют готовую продукцию на рынках более 120 стран. Ключевыми торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай, Индия, Турция, Иран, Алжир, Узбекистан и Таджикистан. По поставкам подсолнечного масла Союз занимает второе место в мире, рапсового – третье.По словам Карапетян, у стран Союза есть все предпосылки для укрепления уже имеющихся и завоевания новых позиций на мировом рынке.

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