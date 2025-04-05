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https://uz.sputniknews.ru/20250405/vesna-v-tashkente-simfoniya-krasok-i-aromatov-prirody-48682532.html
Весна в Ташкенте: симфония красок и ароматов природы
Весна в Ташкенте: симфония красок и ароматов природы
Sputnik Узбекистан
Ощутите весеннюю магию Ташкента и позвольте себе раствориться в этой атмосфере!
2025-04-05T19:15+0500
2025-04-05T19:15+0500
весна
природа
цветы
деревья
ташкент
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С приходом весны Ташкент преображается, наполняясь яркими красками и волшебными ароматами. Цветущие абрикосовые и миндальные деревья окутывают город нежным благоуханием, а в парках распускаются тюльпаны, магнолии и нарциссы, превращая улицы в живописные картины.Ласковое солнце согревает горожан, легкий бриз приносит свежесть с водных каналов, а проспекты и скверы становятся идеальным местом для неспешных прогулок. Весна в Ташкенте — это время обновления, радости и гармонии природы с современным городом. Особенно чарует центр города — Урда, где воздух наполнен ароматами цветущих деревьев.
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весна ташкент цветы деревья природа фотолента урда
весна ташкент цветы деревья природа фотолента урда

Весна в Ташкенте: симфония красок и ароматов природы

19:15 05.04.2025
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Эксклюзив
Ощутите весеннюю магию Ташкента и позвольте себе раствориться в этой атмосфере!
С приходом весны Ташкент преображается, наполняясь яркими красками и волшебными ароматами. Цветущие абрикосовые и миндальные деревья окутывают город нежным благоуханием, а в парках распускаются тюльпаны, магнолии и нарциссы, превращая улицы в живописные картины.
Ласковое солнце согревает горожан, легкий бриз приносит свежесть с водных каналов, а проспекты и скверы становятся идеальным местом для неспешных прогулок. Весна в Ташкенте — это время обновления, радости и гармонии природы с современным городом. Особенно чарует центр города — Урда, где воздух наполнен ароматами цветущих деревьев.
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте расцвели первые тюльпаны

В Ташкенте расцвели первые тюльпаны - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Ташкенте расцвели первые тюльпаны

© Sputnik / Бахром Хатамов

Улица Сайилгох (Бродвей) хорошее место для прогулок

Улица Сайилгох (Бродвей) хорошее место для прогулок - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Улица Сайилгох (Бродвей) хорошее место для прогулок

© Sputnik / Бахром Хатамов

Цветет магнолия

Цветет магнолия - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Цветет магнолия

© Sputnik / Бахром Хатамов

Огненные тюльпаны

Огненные тюльпаны - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Огненные тюльпаны

© Sputnik / Бахром Хатамов

Любопытные гости столицы

Любопытные гости столицы - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Любопытные гости столицы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Цветение персика

Цветение персика - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Цветение персика

© Sputnik / Бахром Хатамов

Люди, отдыхают в парке в весенний день

Люди, отдыхают в парке в весенний день - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Люди, отдыхают в парке в весенний день

© Sputnik / Бахром Хатамов

Электробус едет по весеннему скверу

Электробус едет по весеннему скверу - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Электробус едет по весеннему скверу

© Sputnik / Бахром Хатамов

Алые тюльпаны

Алые тюльпаны - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Алые тюльпаны

© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркие тюльпаны - вестники весны

Яркие тюльпаны - вестники весны - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яркие тюльпаны - вестники весны

© Sputnik / Бахром Хатамов

Церцис европейский - багрянник или иудино дерево (лат. Cercis siliquastrum) - многолетнее листопадное растение семейства бобовых

Церцис европейский - багрянник или иудино дерево (лат. Cercis siliquastrum) - многолетнее листопадное растение семейства бобовых - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Церцис европейский - багрянник или иудино дерево (лат. Cercis siliquastrum) - многолетнее листопадное растение семейства бобовых

© Sputnik / Бахром Хатамов

Набережная канала Анхор – прекрасное место для пеших прогулок. Знаменитый водно-оросительный канал Анхор простирается на 23 км вдоль всей центральной части города Ташкента

Набережная канала Анхор – прекрасное место для пеших прогулок. Знаменитый водно-оросительный канал Анхор простирается на 23 км вдоль всей центральной части города Ташкента - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Набережная канала Анхор – прекрасное место для пеших прогулок. Знаменитый водно-оросительный канал Анхор простирается на 23 км вдоль всей центральной части города Ташкента

© Sputnik / Бахром Хатамов

Цветущая вишня

Цветущая вишня - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Цветущая вишня

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец искусств "Туркистон" – одна из ведущих культурных площадок Узбекистана. Здесь проводятся концерты известных артистов, театральные постановки, выставки, конкурсы, деловые форумы и конференции. С момента открытия в 1993 году комплекс стал местом проведения тысяч значимых событий различных форматов

Дворец искусств &quot;Туркистон&quot; – одна из ведущих культурных площадок Узбекистана. Здесь проводятся концерты известных артистов, театральные постановки, выставки, конкурсы, деловые форумы и конференции. С момента открытия в 1993 году комплекс стал местом проведения тысяч значимых событий различных форматов - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец искусств "Туркистон" – одна из ведущих культурных площадок Узбекистана. Здесь проводятся концерты известных артистов, театральные постановки, выставки, конкурсы, деловые форумы и конференции. С момента открытия в 1993 году комплекс стал местом проведения тысяч значимых событий различных форматов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мост на Урде

Мост на Урде - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мост на Урде

© Sputnik / Бахром Хатамов

Декоративные кустарники форзиция

Декоративные кустарники форзиция - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Декоративные кустарники форзиция

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мост на Урде часто называют главным мостом Ташкента. Исторически город находился на правом берегу канала Бозсу, который ниже по течению получает название Анхор. После присоединения Ташкента к Кокандскому ханству на левом берегу, в районе современного дворца "Туркистон", была возведена крепость Урда

Мост на Урде часто называют главным мостом Ташкента. Исторически город находился на правом берегу канала Бозсу, который ниже по течению получает название Анхор. После присоединения Ташкента к Кокандскому ханству на левом берегу, в районе современного дворца &quot;Туркистон&quot;, была возведена крепость Урда - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мост на Урде часто называют главным мостом Ташкента. Исторически город находился на правом берегу канала Бозсу, который ниже по течению получает название Анхор. После присоединения Ташкента к Кокандскому ханству на левом берегу, в районе современного дворца "Туркистон", была возведена крепость Урда

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вантовый пешеходный мост

Вантовый пешеходный мост - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вантовый пешеходный мост

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