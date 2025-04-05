https://uz.sputniknews.ru/20250405/vesna-v-tashkente-simfoniya-krasok-i-aromatov-prirody-48682532.html

Весна в Ташкенте: симфония красок и ароматов природы

Весна в Ташкенте: симфония красок и ароматов природы

Sputnik Узбекистан

Ощутите весеннюю магию Ташкента и позвольте себе раствориться в этой атмосфере!

2025-04-05T19:15+0500

2025-04-05T19:15+0500

2025-04-05T19:15+0500

весна

природа

цветы

деревья

ташкент

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фотолента

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С приходом весны Ташкент преображается, наполняясь яркими красками и волшебными ароматами. Цветущие абрикосовые и миндальные деревья окутывают город нежным благоуханием, а в парках распускаются тюльпаны, магнолии и нарциссы, превращая улицы в живописные картины.Ласковое солнце согревает горожан, легкий бриз приносит свежесть с водных каналов, а проспекты и скверы становятся идеальным местом для неспешных прогулок. Весна в Ташкенте — это время обновления, радости и гармонии природы с современным городом. Особенно чарует центр города — Урда, где воздух наполнен ароматами цветущих деревьев.

ташкент

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весна ташкент цветы деревья природа фотолента урда