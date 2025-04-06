https://uz.sputniknews.ru/20250406/matviyenko-medali-veterany-uzbekistan-vrucheniye-48752162.html

Матвиенко: Узбекистан внес огромный вклад в Победу

Матвиенко: Узбекистан внес огромный вклад в Победу

Sputnik Узбекистан

Председатель Совфеда РФ вручила юбилейные медали ветеранам республики

2025-04-06T14:00+0500

2025-04-06T14:00+0500

2025-04-06T14:53+0500

узбекистан

ташкент

рабочий визит

валентина матвиенко

председатель

совет федерации федерального собрания рф

медали

ветераны

победа

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистан так же, как и другие республики Советского Союза, внес огромный вклад в Победу, подчеркнула Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.В ходе рабочего визита в Ташкент спикер СФ вручила юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана и жителям блокадного Ленинграда, эвакуированным сюда в раннем детстве.Награда учреждена указом президента России в знак глубокого уважения к великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.Она подчеркнула, что в годы войны Ташкент и другие города Узбекистана с открытым сердцем дали кров и заботу сотням тысяч людей.Председатель Совета Федерации высказала признательность всем жителям республики, руководству Узбекистана за то, что и в наши дни здесь бережно хранят память о войне, за теплоту и внимание, с которым относятся к ветеранам. Она отметила недопустимость попыток переписывания истории, которые сейчас, к сожалению, наблюдаются в некоторых странах.Медали вручены участнику обороны Сталинграда и битвы на Курской дуге Акмалю Акрамову, участнику боев под Минском Федору Федину, жителям блокадного Ленинграда, нашедшим приют в Узбекистане, Валерии Саприко, Тамаре Циглинцевой, Маргарите Филанович, Марии Комаровой, Тамаре Соколовой, Юрию Смоличу.Напомним, что председатель Совфеда РФ находится в Узбекистане для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза.

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