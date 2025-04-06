Матвиенко: Узбекистан внес огромный вклад в Победу
14:00 06.04.2025 (обновлено: 14:53 06.04.2025)
© Пресс-служба Совета Федерации Федерального СобранияПредседатель Совфеда РФ вручила юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам Узбекистана
© Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания
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Председатель Совфеда РФ вручила юбилейные медали ветеранам республики.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Узбекистан так же, как и другие республики Советского Союза, внес огромный вклад в Победу, подчеркнула Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
© Совет ФедерацииВалентина Матвиенко встретилась в Ташкенте с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда, которые в раннем детском возрасте были эвакуированы в Узбекистан, ставший для них вторым домом.
Валентина Матвиенко встретилась в Ташкенте с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда, которые в раннем детском возрасте были эвакуированы в Узбекистан, ставший для них вторым домом.
© Совет Федерации
В ходе рабочего визита в Ташкент спикер СФ вручила юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана и жителям блокадного Ленинграда, эвакуированным сюда в раннем детстве.
Награда учреждена указом президента России в знак глубокого уважения к великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.
© Пресс-служба Совета Федерации Федерального СобранияПредседатель Совфеда РФ вручила юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам Узбекистана
Председатель Совфеда РФ вручила юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам Узбекистана
© Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания
"Мы всегда помним, и мы всегда будем помнить героизм тех, кто принес нам свободу, освободил нас от нацизма. Узбекистан так же, как и другие республики Советского Союза, внес огромный вклад в Победу. Два миллиона жителей Узбекистана ушли на фронт, свыше 500 тысяч полегли на полях сражений. Воины из Узбекистана участвовали во всех ключевых сражениях Великой Отечественной войны", — сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что в годы войны Ташкент и другие города Узбекистана с открытым сердцем дали кров и заботу сотням тысяч людей.
"Среди них дети-сироты, которым так спасли жизнь. Сюда были эвакуированы дети из блокадного Ленинграда. Узбекистан проявил настоящее милосердие, сострадание, героическое гостеприимство, которые мы все помним", — сказала Матвиенко.
Председатель Совета Федерации высказала признательность всем жителям республики, руководству Узбекистана за то, что и в наши дни здесь бережно хранят память о войне, за теплоту и внимание, с которым относятся к ветеранам. Она отметила недопустимость попыток переписывания истории, которые сейчас, к сожалению, наблюдаются в некоторых странах.
Медали вручены участнику обороны Сталинграда и битвы на Курской дуге Акмалю Акрамову, участнику боев под Минском Федору Федину, жителям блокадного Ленинграда, нашедшим приют в Узбекистане, Валерии Саприко, Тамаре Циглинцевой, Маргарите Филанович, Марии Комаровой, Тамаре Соколовой, Юрию Смоличу.
© Совет ФедерацииВалентина Матвиенко встретилась в Ташкенте с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда, которые в раннем детском возрасте были эвакуированы в Узбекистан, ставший для них вторым домом.
Валентина Матвиенко встретилась в Ташкенте с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда, которые в раннем детском возрасте были эвакуированы в Узбекистан, ставший для них вторым домом.
© Совет Федерации
"Мы гордимся вами, безмерно уважаем и любим вас. Хочется вам низко поклониться и сказать, что вы — самое ценное, что у нас есть", — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Напомним, что председатель Совфеда РФ находится в Узбекистане для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза.