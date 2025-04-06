https://uz.sputniknews.ru/20250406/matviyenko-rabochiy-vizit-uzbekistan-48748962.html

Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Узбекистане — что в программе

Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Узбекистане — что в программе

Sputnik Узбекистан

Председатель Совфеда РФ: Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, удостоенной права принимать у себя Ассамблею МПС – старейшей межпарламентской организации в мире

2025-04-06T09:50+0500

2025-04-06T09:50+0500

2025-04-06T09:50+0500

политика

председатель

совет федерации федерального собрания рф

валентина матвиенко

рабочий визит

узбекистан

межпарламентский союз

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко находится с рабочим визитом в Узбекистане для участия в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, сообщает пресс-служба Совфеда РФ.В программе визита — встречи с руководством страны и парламентариями республики. Будут обсуждать вопросы широкого спектра двусторонних отношений, в том числе по парламентской линии.В преддверии Дня Победы Матвиенко встретится в Ташкенте с ветеранами войны и блокадниками Ленинграда, которых в раннем детском возрасте эвакуировали в Узбекистан, ставший для них вторым домом. Председатель Совета Федерации вручит участникам войны и блокадникам юбилейные медали "80 лет Победы в ВОВ 1941–1945 годов".Спикер СФ выступит на пленарном заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в рамках Общей дискуссии по теме "Парламентские действия во имя социального развития и справедливости".Также она встретится с Председателем МПС, Председателем Национального собрания Объединенной Республики Танзании Тулией Эксон. На полях форума запланированы контакты с главами зарубежных парламентских делегаций.Члены российской делегации примут участие во встрече геополитической группы МПС "Евразия",в заседании Руководящего совета МПС, координационной встрече руководителей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в МПС, в заседании рабочих групп МПС по мирному разрешению войны на Украине, по вопросам науки и техники, в тематической дискуссии "Использование религиозных и этических ценностей для развития парламентского диалога и мирного сосуществования", в семинарах по повышению эффективности парламентского взаимодействия в сфере экологии и климатической повестки, а также в мероприятиях Форума женщин-парламентариев.

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