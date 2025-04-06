https://uz.sputniknews.ru/20250406/narbaeva-prezident-150-y-yubileynoy-assamblei-mejparlamentskogo-soyuza-48753902.html

Нарбаеву избрали президентом 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза

Нарбаеву избрали президентом 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза

Sputnik Узбекистан

В Ассамблее на тему "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость", которая проходит в Ташкенте, участвуют 190 стран, 15 государств-наблюдателей и более 25 руководителей международных и межпарламентских организаций

2025-04-06T15:00+0500

2025-04-06T15:00+0500

2025-04-06T15:00+0500

узбекистан

ташкент

председатель

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

межпарламентский союз

политика

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Председателя Сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву избрали Президентом 150-й юбилейной Ассамблеи МПС, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Такое решение приняли на заседании Управляющего совета под председательством Президента Межпарламентского союза Тулии Эксон, прошедшем в рамках Ассамблеи.В свою очередь, председатель Сената Олий Мажлиса поблагодарила членов Управляющего совета за оказанное доверие и избрание ее на эту должность.В 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза на тему "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость" проходящей в Ташкенте, принимают участие 190 стран, 15 государств-наблюдателей и более 25 руководителей международных и межпарламентских организаций.В рамках Ассамблеи организуют около 90 различных мероприятий и дебатов, направленных на расширение участия и повышение активности парламентов в достижении социального прогресса, построении справедливого общества, а также примут важные международные документы, в том числе Ташкентскую декларацию.

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