https://uz.sputniknews.ru/20250406/narbaeva-prezident-150-y-yubileynoy-assamblei-mejparlamentskogo-soyuza-48753902.html
Нарбаеву избрали президентом 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза
Нарбаеву избрали президентом 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза
Sputnik Узбекистан
В Ассамблее на тему "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость", которая проходит в Ташкенте, участвуют 190 стран, 15 государств-наблюдателей и более 25 руководителей международных и межпарламентских организаций
2025-04-06T15:00+0500
2025-04-06T15:00+0500
2025-04-06T15:00+0500
узбекистан
ташкент
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сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
межпарламентский союз
политика
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Председателя Сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву избрали Президентом 150-й юбилейной Ассамблеи МПС, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Такое решение приняли на заседании Управляющего совета под председательством Президента Межпарламентского союза Тулии Эксон, прошедшем в рамках Ассамблеи.В свою очередь, председатель Сената Олий Мажлиса поблагодарила членов Управляющего совета за оказанное доверие и избрание ее на эту должность.В 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза на тему "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость" проходящей в Ташкенте, принимают участие 190 стран, 15 государств-наблюдателей и более 25 руководителей международных и межпарламентских организаций.В рамках Ассамблеи организуют около 90 различных мероприятий и дебатов, направленных на расширение участия и повышение активности парламентов в достижении социального прогресса, построении справедливого общества, а также примут важные международные документы, в том числе Ташкентскую декларацию.
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танзила нарбаева президент ассамблея межпарламентского союза ташкент
танзила нарбаева президент ассамблея межпарламентского союза ташкент
Нарбаеву избрали президентом 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза
В Ассамблее на тему "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость", которая проходит в Ташкенте, участвуют 190 стран, 15 государств-наблюдателей и более 25 руководителей международных и межпарламентских организаций.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Председателя Сената Олий Мажлиса Танзилу Нарбаеву избрали Президентом 150-й юбилейной Ассамблеи МПС, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
Такое решение приняли на заседании Управляющего совета под председательством Президента Межпарламентского союза Тулии Эксон, прошедшем в рамках Ассамблеи.
“Была выдвинута кандидатура Председателя Сената Олий Мажлиса на должность Президента 150-й юбилейной Ассамблеи и члены Совета единогласно избрали Президентом Танзилу Нарбаеву”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, председатель Сената Олий Мажлиса поблагодарила членов Управляющего совета за оказанное доверие и избрание ее на эту должность.
В 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза на тему "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость" проходящей в Ташкенте, принимают участие 190 стран, 15 государств-наблюдателей и более 25 руководителей международных и межпарламентских организаций.
В рамках Ассамблеи организуют около 90 различных мероприятий и дебатов, направленных на расширение участия и повышение активности парламентов в достижении социального прогресса, построении справедливого общества, а также примут важные международные документы, в том числе Ташкентскую декларацию.