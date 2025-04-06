https://uz.sputniknews.ru/20250406/rossiyskie-boytsy-osvobodili-basovku-v-sumskoy-oblasti-48755786.html

СВО: Российские бойцы освободили Басовку в Сумской области

СВО: Российские бойцы освободили Басовку в Сумской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям группировки войск "Север"

2025-04-06T16:50+0500

2025-04-06T16:50+0500

2025-04-06T16:50+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Военнослужащие РФ освободили населенный пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщает Минобороны России.Вместе с тем, бойцы Северной группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населенных пунктов, а также в районах 12 населенных пунктов в Сумской области Украины.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:

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