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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250406/rossiyskie-boytsy-osvobodili-basovku-v-sumskoy-oblasti-48755786.html
СВО: Российские бойцы освободили Басовку в Сумской области
СВО: Российские бойцы освободили Басовку в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям группировки войск "Север"
2025-04-06T16:50+0500
2025-04-06T16:50+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Военнослужащие РФ освободили населенный пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщает Минобороны России.Вместе с тем, бойцы Северной группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населенных пунктов, а также в районах 12 населенных пунктов в Сумской области Украины.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
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сво россия бойцы освобождение басовка сумская область
сво россия бойцы освобождение басовка сумская область

СВО: Российские бойцы освободили Басовку в Сумской области

16:50 06.04.2025
© Sputnik / Юрий Войткевич / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
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© Sputnik / Юрий Войткевич
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Военнослужащие РФ освободили населенный пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщает Минобороны России.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Вместе с тем, бойцы Северной группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населенных пунктов, а также в районах 12 населенных пунктов в Сумской области Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
660 самолетов;
283 вертолета;
50 082 беспилотных летательных аппарата;
601 зенитный ракетный комплекс;
22 701 танк и другие боевые бронированные машины;
1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня;
23 276 орудий полевой артиллерии и минометов;
33 714 единиц специальной военной автомобильной техники.
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