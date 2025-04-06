https://uz.sputniknews.ru/20250406/rossiyskie-boytsy-osvobodili-basovku-v-sumskoy-oblasti-48755786.html
СВО: Российские бойцы освободили Басовку в Сумской области
СВО: Российские бойцы освободили Басовку в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям группировки войск "Север"
2025-04-06T16:50+0500
2025-04-06T16:50+0500
2025-04-06T16:50+0500
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Военнослужащие РФ освободили населенный пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщает Минобороны России.Вместе с тем, бойцы Северной группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населенных пунктов, а также в районах 12 населенных пунктов в Сумской области Украины.Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
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сво россия бойцы освобождение басовка сумская область
сво россия бойцы освобождение басовка сумская область
СВО: Российские бойцы освободили Басовку в Сумской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Военнослужащие РФ освободили населенный пункт Басовка в Сумской области Украины, сообщает
Минобороны России.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", — говорится в сводке российского военного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
Вместе с тем, бойцы Северной группировки нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населенных пунктов, а также в районах 12 населенных пунктов в Сумской области Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял:
50 082 беспилотных летательных аппарата;
601 зенитный ракетный комплекс;
22 701 танк и другие боевые бронированные машины;
1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня;
23 276 орудий полевой артиллерии и минометов;
33 714 единиц специальной военной автомобильной техники.