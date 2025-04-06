В Ташкенте прошло первое пленарное заседание 150-й юбилейной Ассамблеи МПС
18:10 06.04.2025 (обновлено: 19:09 06.04.2025)
© Сенат Олий МажлисаСостоялось первое пленарное заседание 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза
© Сенат Олий Мажлиса
Подписаться
Обмен мнениями в рамках Ассамблеи служит разработке новых практических предложений и рекомендаций, способствующих укреплению межпарламентского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Ташкенте прошло первое пленарное заседание 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза на тему "Парламентское движение за социальное развитие и справедливость”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Сенат Олий МажлисаСостоялось первое пленарное заседание 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза
Состоялось первое пленарное заседание 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза
© Сенат Олий Мажлиса
Его открыла Президент МПС Тулия Эксон.
В своем выступлении она особо подчеркнула необходимость активного участия парламентов как ключевого политического института в восстановлении социального равновесия, обеспечении стабильности и справедливости в мировом масштабе.
В свою очередь, председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, избранная Президентом 150-й юбилейной Ассамблеи, рассказала о проводимых в Узбекистане социальных реформах, осуществляемых инициативах по совершенствованию системы социальной защиты и активном международном сотрудничестве в этом направлении.
“Одним из ключевых положений новой Конституции Узбекистана стало закрепление за республикой статуса социального государства”, — отметила Нарбаева.
По ее словам, в стране сформировали совершенно новую систему соцзащиты, провели глубокие реформы, внедрили современные подходы и механизмы, направленные на обеспечение адресной социальной помощи.
Нарбаева добавила, что республика за последние 5-6 лет ратифицировала 13 международных конвенций.
© Сенат Олий МажлисаСостоялось первое пленарное заседание 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза
Состоялось первое пленарное заседание 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза
© Сенат Олий Мажлиса
В Узбекистане в 2024 году приняли более 10 законов, направленных на соцзащиту населения, заявил спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов. Он напомнил, что в 2025 году в республике планируют вывести из бедности более 1 млн человек.
Спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что сегодня МПС — важнейшая площадка планеты, на которой парламентское сообщество может открыто и прямо обсуждать самые непростые сюжеты мировой повестки.
Матвиенко отметила, что первопричиной кризисов в сфере продовольственной и энергетической безопасности стало стремление группы государств обеспечить свое благополучие за счет остального мира, что привело к ограничениям в доступе к финансовым ресурсам, неравному представительству в международных структурах и к региональным конфликтам.
"Такой подход обречен уступить место подлинно демократической, многополярной модели мироустройства, основанной на принципах открытости и равноправия, на которых действует и Межпарламентский союз", — подчеркнула она.
Председатель верхней палаты российского парламента указала, что некоторые государства и их объединения продолжают прибегать к использованию в политических целях нелегитимных односторонних санкций, попыткам утвердить право силы, а не силу права.
Спикер СФ считает важным совместно отстаивать принципы свободного диалога и высказать общий призыв к полной отмене любых санкций и запретов в отношении парламентариев.
Валентина Матвиенко уверена, что добиться ощутимых успехов в обеспечении социального развития и справедливости можно только сообща.
"Впереди у нас большая работа на благо народов наших стран, всего международного сообщества", — заключила Председатель Совета Федерации РФ.
В 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза принимают участие 190 стран, 15 государств-наблюдателей и более 25 руководителей международных и межпарламентских организаций.
В рамках Ассамблеи организуют около 90 различных мероприятий и дебатов, направленных на расширение участия и повышение активности парламентов в достижении социального прогресса, построении справедливого общества, а также примут важные международные документы, в том числе Ташкентскую декларацию.